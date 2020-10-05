Четыре мифа о страховании жизни

"Страхование жизни дорого стоит" и "я слишком молод (-а), чтобы думать об этом" — два популярных, но ложных представления о страховании жизни, с которыми специалистам по страхованию приходится сталкиваться очень часто. Поскольку решение о страховании жизни рекомендуется принимать после тщательного изучения данного вопроса, предлагаем вашему вниманию собрание 4 самых популярных мифов и их опровержений.

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Первый миф: я слишком молод (-а), чтобы думать об этом

На самом деле полис страхования жизни особенно выгодно покупать именно в молодости, потому что тогда он дешевле, чем для людей в период зрелости. К тому же нередко у молодых людей еще нет дополнительных накоплений или так называемой финансовой подушки безопасности, обеспечивающей финансовую поддержку близким в непредвиденной ситуации.

Если вы задумываетесь о страховании жизни, рекомендуем оценить свои привычки, образ жизни и особенности профессии, обуславливающие риски, которые необходимо застраховать. Например, риски, включаемые в полис пожарного, моряка и полицейского, будут иными, нежели у бухгалтера, маркетолога или архитектора. Виды досуга тоже различаются — скалолазание или сноуборд предполагают намного большую вероятность несчастных случаев, чем рукоделие или игра на фортепиано. В свою очередь, состояние здоровья человека, например выраженный лишний вес, повышенное кровяное давление или астма, может повлиять на стоимость страхования.

Второй миф: страхование жизни дорого стоит

Многие признают, что охотно застраховали бы жизнь ради душевного спокойствия, но считают, что это слишком дорого. Однако в основном люди переоценивают расходы прежде, чем узнают их в страховой компании.

На размер платежа за страхование можно повлиять, потому что он зависит не только от возраста и состояния здоровья застрахованного, но и от страховой суммы. Чем большую сумму вы выберете, тем большую финансовую подушку безопасности обеспечите своим близким. Рекомендуется оценивать размер страховой суммы индивидуально, в зависимости от образа жизни, финансовых возможностей, потребностей иждивенцев — детей, супруга, родителей. Также необходимо учитывать объем кредитных обязательств.

Третий миф: не всем нужно страхование жизни

С этим можно согласиться, если мы говорим о людях, располагающих значительными средствами, накоплениями, не имеющих никаких долговых обязательств и иждивенцев. А именно, если объем их накоплений может покрыть любые расходы, возникающие в результате непредвиденных несчастных случаев, расходы на лечение или похороны и если после смерти не остаются иждивенцы или непогашенные кредитные обязательства, то страхование жизни действительно может не понадобиться.

Четвертый миф: лучше откладывать деньги, чем страховать жизнь

Страхование жизни SEB обеспечивает чувство защищенности с первого дня — в случае вашей смерти близкие получат возмещение. В свою очередь, накопления или инвестиции требуют времени для достижения размера, на который можно рассчитывать в случае беды.

Иногда выбрать наиболее подходящее страхование довольно сложно — как понять, какое решение подойдет для нынешних жизненных условий и действительно ли страхование необходимо? Чтобы облегчить этот процесс, эксперты SEB разработали инструмент, который проведет Вас через 5 различных ситуаций, помогая определить, необходимо ли Вам страхование и какой его вид подходит именно Вам и Вашей семье.