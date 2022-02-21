Четыре причины, почему "Меньше да лучше" — на примере Industra Bank

Скорее всего, вдохновленные этой статьей, Вы не сразу побежите менять банк, но у нас есть несколько серьезных причин, по которым стоит это сделать, когда придет время.

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Первая и самая важная — доступность

Легко ли Вам договориться о встрече с руководителем Вашего банка? Часто ли для решения важных финансовых вопросов Вам предлагается мнение высококвалифицированного банковского эксперта или личная консультация? В Industra и руководитель банка доступен для бизнес-клиентов, к примеру, для встречи перед началом сотрудничества; а также — финансовый директор, чтобы помочь принять важное для фирмы решение, и специалисты по электронной коммерции, вложениям или кредитованию предприятий. В свою очередь, для удобного решения повседневных вопросов за каждым из наших бизнес-клиентов закрепляется свой менеджер, всегда доступный на телефоне.

Вторая — мы можем легко поставить себя на место предпринимателей

AS "Industra Bank" — это банк, основанный латвийскими предпринимателями, поэтому нам легко войти в положение своих клиентов и понять их бизнес-нужды. Чтобы оправдать ожидания клиентов и предоставить все необходимое, в команде банка собраны профессионалы высокого класса. Понимание будней предпринимателя и профессиональная команда означают, что мы сделаем все, чтобы предоставить Вам самые подходящие условия, и всегда будем с уважением относиться к Вашему времени. Даем слово!

Третья — все обещают, но мало кто делает

Мы как небольшой банк можем обеспечить по-настоящему индивидуальное сотрудничество. Мы прислушиваемся к каждому клиенту и предлагаем все необходимое, действуя как равноправные партнеры, — начиная с повседневных банковских услуг, включая платежные карты, обмен валюты, POS терминалы и решения э-коммерции, и заканчивая сложными вопросами финансирования. Мы быстры и эффективны в принятии решений и в действиях — работаем просто и практически, говорим ясно и прямо.

Четвертая — для лирического отступления и заключения, ничего лишнего!

Несомненно, требования в сфере борьбы с отмыванием денег берут свое и относятся также и к будням банка Industra, поэтому мы делаем все необходимое для корректного ведения бизнеса своих клиентов. Это и в интересах банка — наладить честное и открытое сотрудничество. Но мы обещаем каждый раз перед тем, как попросить у своих клиентов какие-либо документы или данные, сначала спросить у себя — действительно ли они нам нужны. Или же это просто рутина, "потому что и раньше так делали".

Удобно предприятию. Удобно работникам.

А вот и суть этой статьи — наше сегодняшнее предложение Вашему предприятию и его работникам.

Известно, что во многом успех предприятия зависит от его команды. Поэтому удобство работников, без сомнения, — часть ценностей компании.

Выбирая INDUSTRA BANK в качестве своего финансового партнера, Ваше предприятие получит отличные условия для начала сотрудничества, а работники — надежную и проверенную платежную карту, дебетовую карту Mastercard с особыми условиями.

Mastercard® — надежная и признанная во всем мире платежная карта как для бизнеса, так и для самого широкого применения в повседневных расчетах.

До конца марта мы предлагаем предприятиям и их работникам особые условия для начала сотрудничества.

INDUSTRA BANK. Для настоящего партнерства.