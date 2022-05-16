Чистый воздух – основа здоровья. Очистители воздуха Roger.

Большую часть нашей повседневной жизни мы проводим дома или на работе. Это, казалось бы, безопасная среда, где мы чувствуем себя хорошо и защищённо, где нам ничего не угрожает. Однако очень высока вероятность, что даже здесь нас окружают пыль, пылевые клещи, пыльца, бактерии и различные аллергены и наносят урон нашей иммунной системе. Ведь домашние животные, приготовление пищи, и даже уборка вызывают загрязнение воздуха, что может повлиять на нашу повседневную жизнь и её качество. Воздух, которым мы дышим, является очень важной частью нашего повседневного самочувствия, поэтому нельзя пренебрегать его качеством.

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Очистители воздуха Roger / Roger Little / Roger Big от Stadler Form борются с загрязняющими веществами в помещении, улучшая качество воздуха в доме и офисе. Это одни из первых очистителей воздуха для частного использования, которые могут эффективно бороться с вирусами.

Очистители воздуха Roger постоянно измеряют качество воздуха в помещении, проверяя его загрязненность — на это указывает изменение цвета индикатора. Это позволит вам определить качество воздуха в помещении.

Специально разработанный Dual Filterсочетает в себе HEPA и угольный фильтр. Фильтр HEPA очень эффективно очищает воздух от загрязнителей, а угольные фильтры умело удаляют неприятные запахи.

Roger / Roger Little от Stadler Form также достаточно мощные, они непрерывно заботятся о воздухе, благодаря автоматическому режиму.

Эти очистители воздуха не только делают окружающую среду безопасной, но и созданы, как привлекательный предмет интерьера. Аскетично и со вкусом — они станут прекрасным дизайнерским дополнением любого помещения.

Чистый воздух — основа здоровья — давайте позаботимся о себе, членах семьи и коллегах, очищая окружающую среду, в которой мы проводим свою повседневную жизнь!



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