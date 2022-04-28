Что делать после школы?

Современная молодежь требовательна. Думая про образование, молодые люди хотят получить профессию и одновременно опыт работы. Они полны решимости учиться за границей и развиваться лично. Наконец, они хотят получить образование быстро и за разумную плату. И это правильно! HOTEL SCHOOL Колледж гостиничного бизнеса предлагает образование, отвечающее всем требованиям современного общества, и даже больше – мы обеспечиваем возможность получить неповторимые впечатления на самых дорогих курортах планеты!
Образование для постоянно меняющегося мира
Анна Чекина, глава приемной комиссии HOTEL SCHOOL, убеждена, что обучение в Колледже — это продуманная инвестиция в будущее молодого человека: "Наши программы менеджмента гостиниц, бизнеса и кулинарии одновременно очень специализированы и универсальны. Во время учебы молодые люди приобретают не только профессию, но и навыки, которые жизненно необходимы в современном изменчивом мире. Наши выпускники свободно владеют английским языком; они умеют успешно работать в мультикультурной среде, отлично владеют цифровыми решениями как для учебы, так и для работы, и уверены в своей компетентности. Все это возможно благодаря тому, что мы очень последовательно совмещаем процесс обучения с получением практического опыта. Все студенты едут на стажировку в лучшие европейские отели, чтобы получить уникальный опыт работы".
Стажировка в раю для богатых
Чем отличается практика, предлагаемая HOTEL SCHOOL? "Всем! Начиная с месторасположения. Например, мы предлагаем стажировку в эксклюзивных отелях на острове Альбарелла недалеко от Венеции. Это частный остров, и попасть туда можно только по приглашению", — говорит Анна. Партнерами Колледжа являются четырех- и пятизвездочные отели в Италии, Испании, Германии, Греции и на Кипре. "Студенты могут выбирать, куда поехать на стажировку. Например, наш нынешний студент Илья получил предложения стажировки от четырех мишленовских ресторанов в Риме! Это же фантастическая возможность!"
Стоит отметить, что практика — это еще и отличная возможность заработать. Во время стажировки студенты получают вознаграждение от 500 до 1000 евро в месяц. Также работодатели обеспечивают проживание и питание, многие покрывают расходы на авиабилеты и страховку. Все студенты могут получить финансовую поддержку в рамках программы Erasmus+.
Стать профессионалом за два года
HOTEL SCHOOL предлагает различные программы образования — высшее образование в сфере гостиничного менеджмента и профессиональные программы по кулинарии. Программы Колледжа аккредитованы как в Латвии, так и в Великобритании, что позволяет получить диплом, признанный во всем мире. Выпускники 12-х классов могут получить высшее образование всего за два года и уехать работать в любую точку мира. Например, выпускник 2017 года Олесь сейчас занимает должность менеджера ресторана в пятизвездочном отеле на острове Фукуок во Вьетнаме: "У меня очень ответственная должность. Работа очень сложная и порой напряженная. Знания, приобретенные во время учебы, помогли мне лучше подготовиться к вызовам в реальной жизни".
Выпускники 9-х классов также имеют возможность развивать свою карьеру. Начиная с 2021 года HOTEL SCHOOL предлагает курсы поваров по субботам. Это разумный выбор для старшеклассников, так как кулинарные навыки востребованы на рынке труда и пригодятся в повседневной жизни. Кроме того, знания, полученные на курсах, будут официально засчитаны при продолжении учебы на программах высшего образования.
Дни открытых дверей 2022
"Если Вам интересно узнать больше о возможностях, которые предлагает HOTEL SCHOOL, советую посмотреть записи наших Дней открытых дверей", — говорит Анна. "Мероприятия проходили онлайн, поэтому каждый в удобное для него время может познакомиться с нашими преподавателями, посетить помещения Колледжа и даже принять участие в кулинарном мастер-классе! Записи Дней открытых дверей доступны здесь: https://hotelschool.lv/ru/postuplenie/dni-otkrytyh-dverej".
HOTEL SCHOOL также приглашает молодых людей из Украины. При поддержке правительства Латвии они могут получить специализированные стипендии, а Колледж предлагает особые условия на плату за обучение.