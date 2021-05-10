Что необходимо знать, чтобы выбрать лучшую конструкцию для крыши твоего дома?

Если Вы планируете строительство дома или его реконструкцию, одним из важнейших вопросов всегда будет — а что делать с крышей? Качественная крыша имеет большое значение, ведь она защитит Ваш дом от различных погодных условий, например, от сильного ветра, дождя или снега, и позволит Вашему дому прослужить дольше. Так что же определяет то, насколько качествена Ваша крыша?

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"Одним из наиболее важных аспектов является тщательно продуманный выбор конструкции крыши, где чаще всего возникает выбор между стропильным и ферменным решением", — признает владелец компании Hoproof Эдгарс Апинис. "Однако, в то же время, необходимо понимать, что на качество кровли также влияет выбранный тип кровельного покрытия и квалификация специалистов, нанятых для выполнения строительных работ.

В процессе строительства крыши важна каждая деталь, поэтому необходимо привлечь профессионального партнера, способного дать совет, помочь принять правильные решения и выполнить проект от А до Я."

Возвращаясь к теме кровельных конструкций, много разговоров идет о том, какие из них лучше, но на такой вопрос нет однозначного правильного ответа. На выбор влияет не только размер дома, планировка и форма, но также и предлагаемые различные функциональные и дизайнерские решения кровли. Прежде чем принять окончательное решение, важно сравнить ключевые достоинства и недостатки двух наиболее популярных видов конструкций.

Основными преимуществами данных кровельных конструкций являются более низкие затраты и более короткое время монтажа. Для неболшого частного дома монтаж может занимать не более 2-3 дней. Однако вопреки распространненому мнению, что монтаж кровельной конструкции может производиться самим заказчиком, необходимо привлекать кфалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, опытом работы на высоте и умеющими грамонто коммуницировать с крановщиком. Данные конструкции производятся с помощью автоматизированного процесса и доставляются на место в готовом виде. Поэтому каждая деталь точно соответствует спецификации, а любые проблемы с качеством максимально устраняются. Стропильные конструкции долговечны и способны обеспечивать большие пролеты без дополнительных опор. Также можно добавить, что для данного вида конструкций подходят все кровельных материалы, однако при выборе покрытия из бетонной или глиняной плитки необходимо учитывать более высокую нагрузку на конструкцию. Стропила придется устанавливать чаще, а это увеличит общую стоимость кровли. Одним из недостатков данного типа конструкции является невозможность строительства чердаков, сводчатых потолков и декоративных стропил. Также следует учитывать, что перед заказом сборных ферм необходимо уделить большое внимание процессу планировки, потому что после ее изготовления остается очень мало возможностей для каких-либо изменений. Даже такая простая вещь, как просверливание дополнительных отверстий в коммуникационных каналах или проводах, может поставить под угрозу устойчивость конструкции.

"Если заказчику не требуется большое дополнительное пространство на чердаке или конкретное дизайнерское решение потолка, то кровельная ферма, безусловно, будет лучшим выбором, — признает Эдгарс Апинис, — и наша компания гарантирует лучшую цену в Латвии на данные конструкции".

Стропильные конструкции

Стропильные конструкции издавна были самым традиционным способом строительства крыш. Если Вам необходимо соорудить на своей мансарде дополнительные помещения или использовать в качестве элементов оформления интерьера потолочные своды и стропила, то выбор такой конструкции крыши будет наиболее удачным. Все виды кровельных материалов подходят и для стропильных крыш, их проще изготавливать и проводить утеплительные работы. Еще одно преимущество стропил в том, что их не нужно заранее заказывать и производить.

Стропильные конструкции формируются на строительной площадке путем измерения и резки каждого куска пиломатериалов, а затем скрепления их в единую конструкцию. Это позволяет вносить в проект любые необходимые корректировки до последней минуты, но в то же время делает монтаж такой конструкции кровли более долгим и трудоемким. Кроме того, чтобы гарантировать высокое качество, к возведению кровли должны привлекаться более квалифицированные кровельщики. По этим причинам цена на стропильную крышу обычно выше, чем на кровельную ферму.

Как выбрать наиболее подходящую конструкцию крыши?

"Наиболее часто именно финансовый аспект играет наибольшую роль при выборе решения для конструкции крыши, — заключает Эдгарс Апинис, — но в то же время нельзя смотреть только на цену строительства, отделенную от полной стоимости готовой кровли, которая включает в себя стоимость работ по возведению кровли и покрытия, а также качество и сроки".

Заказ комплексного строительства крыши у одного партнера дает несколько существенных преимуществ. Во-первых, за весь проект отвечает один человек, который полностью знает все его детали. Это поможет Вам избежать сюрпризов, когда вдруг какие-либо детали или элементы крыши станут несовместимыми, а также обеспечит производительность на высшем уровне. Во-вторых, сроки этапов строительства будут планироваться более точно, а при необходимости в них можно будет быстрее вносить корректировки. В-третьих, учитывая размер проекта и общую стоимость, часто можно найти возможность договориться о более низкой цене по любой из позиций, чем это было бы в случае заказа каждого элемента конструкции крыши у разных партнеров. "Мы можем предоставить нашим клиентам полный процесс строительства крыши, что позволит получить высококачественный результат по очень конкурентоспособной цене. Кроме того, выполнив работу в самые короткие сроки", — признает Эдгарс Апинис. "На наши кровли мы даем гарантийный срок, который зависит от выбранного Вами типа крыши — это значит, что чем долговечнее крышу выбирает заказчик, тем дольше гарантия", — продолжает он. Представитель SIA Hoproof также сообщает, что компания, которой он управляет, предлагает строительство кровли в рассрочку, что делает качественные кровли более доступными для каждого. "Крыша — это инвестиция в Вашу собственность, поэтому хорошо продуманный и разумный выбор окупится в долгосрочной перспективе", — заключает Эдгарс Апинис.