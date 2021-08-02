Что нужно знать о новых тарифах на распределение природного газа?

1 июля вступили в силу новые тарифы на услугу распределения природного газа. Для домашних хозяйств фиксированная плата увеличивается на неполный евро – с 1,77 евро до 2,70 евро в месяц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для остальных потребителей, у которых разрешенная нагрузка превышает 6 м³/час, фиксированная плата увеличится на 12%, а переменный тариф уменьшится, в результате чего общая плата за услугу распределения также уменьшится.

Для домашнего хозяйства, потребляющего 4 м3 природного газа для приготовления пищи, ежемесячный счет увеличится на 1,24 евро (без НДС). У домашних хозяйств, использующих газ для отопления и потребляющих его относительно больше – от 210 м3 (отапливаемая площадь — 100–120 м2) в месяц, расходы не изменятся или немного уменьшатся. По прогнозам предприятия Gaso, у клиентов 2-й тарифной группы, использующих природный газ для отопления, средний платеж за услугу распределения увеличится на 2,50 евро в год.

Важно помнить, что тарифы распределительной системы природного газа — лишь один из компонентов в конечном счете, который платит потребитель. На общий платеж за природный газ существенно влияют также колебания цен на природный газ, которые зависят от различных внешних факторов. За последние месяцы цена на природный газ на бирже существенно выросла, что также будет влиять на конечный счет за природный газ.

https://www.gaso.lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-tarifiem

