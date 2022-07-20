Что поможет при поносе

СПРАШИВАЕМ СПЕЦИАЛИСТА



Есть множество разных причин, почему может "взбунтоваться" живот и появиться понос, или диарея, — жидкий стул чаще трех раз в день. В сущности, понос является защитной реакцией, когда с помощью ускоренной работы кишечника организм старается освободиться от нежелательных микроорганизмов, их токсинов и непереваренной пищи. Длительный понос опасен из-за большой потери воды и электролитов, поэтому его нельзя игнорировать.

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Об этой проблеме мы поговорили с гастроэнтерологом, ассоциированным профессором Рижского университета им. Страдиня, членом правления Объединения центров здоровья Алексеем Деровым.

‒ Что такое понос и как можно его отличить от обычного жидкого стула?

‒ Обычно о поносе можно говорить в том случае, если стул выходит чаще трех раз в день. В случае поноса стул обычно не сформирован, он мягкий и жидкий. Понос могут сопровождать другие симптомы — температура, кровотечение из прямой кишки, боль в животе, а также плохое самочувствие. Конечно, все зависит от причины, из-за которой появился понос.

‒ По каким признакам можно определить, что у человека острый понос?

‒ Понос можно назвать острым, если он длится до двух недель. В период от двух до четырех недель мы считаем, что понос персистентный (устойчивый), а после четырех недель мы считаем его хроническим. Обычно болезни делят на острые или хронические, но в случае поноса есть еще дополнительный этап — персистентный.

‒ Что происходит в организме, если причиной поноса является вирусная инфекция? Как это можно отличить от пищевого отравления?

‒ Если произошло пищевое отравление, то чаще всего виноваты бактерии. Вирусный возбудитель — это совсем другое. Но это можно определить только лабораторно. Симптомы в случае бактериальной или вирусной инфекции могут быть сравнительно похожими — рвота, понос, температура, боль в животе, головная боль, интоксикация и т.д. Впрочем, обычно ход классического "рвотного" вируса несколько мягче, чем процесс, возбудителем которого являются бактерии. Чтобы точно определить пищевое отравление, которое вызывают бактерии, от вирусной этиологии, нужно звать на помощь лабораторию. Только нужно помнить, что вирусы достаточно быстро выводятся из организма. Если вирус уже вышел, мы не можем его констатировать. Таким образом, если понос затягивается и продолжается пять-шесть дней, нужно смотреть, не присоединился ли помимо вируса другой возбудитель. То есть, чем быстрее мы сдадим образцы в лабораторию, тем быстрее узнаем результаты.

‒ Острый понос может повторяться. Какова наиболее распространенная причина этого?

‒ В течение жизни у людей острый понос повторяется сравнительно часто, потому что это защитная реакция организма. Бывает и такой стул, который называют неустойчивым — это когда понос чередуется с запором. В этом случае чаще всего виноват синдром раздраженного кишечника.

Причины острого поноса могут быть разными — начиная от органических и заканчивая функциональными. Поэтому наша главная задача — выяснить причину, чтобы понять, что является возбудителем в каждом конкретном случае — инфекция, какое-то органическое или функциональное заболевание, и обеспечить соответствующее лечение. Как только мы выяснили причину, то можем действовать соответственно. Тогда становится ясно, чего следует избегать в еде, какие лекарства принимать, что еще можно порекомендовать и т.д.

‒ Может ли быть причиной повторного поноса неоконченное или неадекватное лечение?

‒ Конечно, несоответствующее лечение может вызвать повторные эпизоды. Но в этом случае я бы избегал обозначения "острая диарея". Я бы сказал, что это понос как таковой. Но несоответствующее лечение определенно может повлечь за собой последствия.

‒ Может ли острый понос вызвать гастроэнтерит? Какие у этого могут быть последствия и осложнения?

‒ Острый гастроэнтерит могут вызвать разные причины. Чаще всего это может быть какой-то кишечный вирус — ротавирус или норовирус, также это может быть пищевая токсикоинфекция или отравление, которое вызвано бактериями. Возможны и другие причины.

По сути понос — это не болезнь, это симптом. Последствия и осложнения у любого гастроэнтерита могут быть тогда, когда мы ничего не делаем или не действуем по правилам. Если человек с рвотой и поносом теряет слишком много жидкости, то может наступить тяжелая дегидратация (обезвоживание). Лучше всего это можно наблюдать у детей — они довольно быстро обезвоживаются. Если это продолжается, то на общем фоне возрастает и интоксикация. Последствия могут быть не слишком приятными. У людей в годах чаще всего есть много сопутствующих заболеваний, например, хронические проблемы с сердцем, печенью, почками и т.д. Таким образом несоответствующая диагностика и лечение может привести к серьезным последствиям и даже стать причиной смерти.

‒ Что можно и нужно определить по виду и объему жидкого стула? Когда рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу?

‒ У каждого хоть раз в жизни был понос! Если стул, похожий на понос, появляется один раз или два, мы обычно это не воспринимаем слишком болезненно. Но если понос сопровождается кровотечением из прямой кишки или другими дополнительными симптомами (температура, боли, прогрессирующая интоксикация и все, что с ней связано), то нужно незамедлительно обратиться к врачу. В такой ситуации возможны достаточно острые проблемы, в том числе хирургического характера, которые требуют быстрого или даже неотложного вмешательства и лечения, чтобы ничего не упустить и решить проблему.

‒ Какие самые распространенные ошибки допускают пациенты во время самолечения в случае поноса?

‒ Самая распространенная ошибка — это и есть самолечение. А что если проблема более серьезная, и это не просто кишечные вирусы, с которыми мы более или менее умеем жить? Тогда существует риск запустить болезнь. Люди без дополнительных проблем со здоровьем чаще всего справляют с кишечными вирусами за несколько дней. Большая проблема появляется в том случае, если понос вызван более серьезными вещами. В этой ситуации самолечение может немного заретушировать симптоматику и создать обманчивое впечатление, что все обойдется. Человек все время находится в пограничном состоянии: ему не слишком плохо, потому что тогда бы он обратился к врачу, но и не хорошо. В таком состоянии можно существовать довольно долго, но заболевание за это время может прогрессировать и создать более серьезную угрозу для организма. Процесс становится хроническим и поражает другие органы. Поэтому очень важно выяснить истинную причину диареи. К тому же, в случае самолечения при помощи лекарств, которые блокируют движение в кишечнике и тормозят перистальтику (перистальтика в желудочно-кишечном тракте перемещает содержимое кишечника и желудка в сторону анального отверстия), не позволяя опорожниться, инфекция может стать особенно опасной. Она может создать серьезные проблемы для кишечника. Возбудитель заболевания и появившиеся из-за него токсины больше не выходят наружу и продолжают счастливо жить, в некотором смысле даже пируя. Это может привести к токсической дилатации — кишки могут вздуться и создать другие проблемы, например, перитонит, что в свою очередь может привести к последствиям, опасным для жизни. Поэтому самолечение — это опасная вещь.

‒ Каков алгоритм лечения острой диареи?

‒ Сначала надо поставить диагноз — нужно выяснить, что в каждом конкретном случае привело к проблеме. В соответствии с этим мы планируем лечение. Если виноват вирус, нет смысла давать пациенту антибиотики, потому что так мы можем только ухудшить процесс. Единственное, что мы могли бы и что нам нужно делать, пока мы решаем проблему или выясняем возбудитель, — это не допускать дегидратации. Нужно пить достаточное количество жидкости, чтобы компенсировать все потери, которые создала понос и/или рвота. Я ни в коем случае не призываю лечиться самим. Пока не поставлен диагноз, можно использовать абсорбирующие вещества, например, диосмектит, или белую глину. Он работает как адсорбент и обволакивает слизистую желудка, создавая механический барьер и способствуя восстановлению клеток эпителия слизистой желудка. Можно использовать активированный уголь, возможно, пробиотики, которые могут немного притормозить диарею. В любом случае нужно прояснить этот вопрос. Если это автоиммунное заболевание или заболевание, которое можно вылечить хирургическим путем, то таким образом мы пациента не вылечим. Если неприятную ситуацию вызвал кишечный вирус, то вышеупомянутые вещи могут дать положительный эффект. В свою очередь, если неприятности вызваны бактериями, то в любом случае будет необходимо конкретное специфическое решение.

‒ У людей с чувствительной вегетативной нервной системой появляется понос от стресса. Что вы можете порекомендовать в такой ситуации?

‒ Если мы точно установили диагноз, то в соответствии с ситуацией пациент мог бы использовать спазмолитики, которые немного расслабляют мускулатуру кишечника, абсорбирующие вещества со стягивающим действием, а также уменьшающие перистальтику средства. Могут помочь и пробиотики. В тех случаях, когда с помощью симптоматических средств мы не можем ликвидировать понос, может пригодиться консультация психотерапевта. Хочу подчеркнуть, что именно психотерапевта, а не психиатра. Только в качестве последнего варианта может подойти подключение психиатрических средств. Здесь совершенно точно не идет речь о том, что у пациента есть серьезные психические нарушения. Доказано, что кишечник с мозгом обмениваются различными сигналами, и один регулирует другой. Однако подобную терапию может назначить исключительно специалист. Самолечение абсолютно неприемлемо.

‒ В результате размножения вирусов повреждается барьер слизистой желудка. Какими будут последствия, если своевременно и правильно не начать лечение острого поноса?

‒ Фактически нужно говорить не только о вирусах, но об инфекционных агентах. Несомненно, если барьер слизистой поврежден, отдельные токсины и возбудители могут проникнуть в стенку желудка и создать дополнительную воспалительную реакцию. В отдельных случаях это один из факторов или дополнительных механизмов, из-за которых развивается более серьезное автоиммунное заболевание. В оценку таких случаев обязательно должен включиться специалист. Нужно отметить, что при любой инфекции барьер слизистой будет более или менее поврежден. Обычно повреждения небольшие, потому что наш организм достаточно силен и умеет с ними бороться. Именно поэтому очень важно своевременно поставить диагноз, чтобы выбрать правильную терапию и помочь кишечнику восстановиться.

‒ Белая глина природного происхождения, или диосмектит, абсорбирует патогены и укрепляет барьер слизистой. Почему так важно защитить клетки барьера слизистой?

‒ Важно защитить клетки барьера слизистой, чтобы помочь восстановиться стенке желудка и обеспечить таким образом ее целостность. В этом случае диосмектит работает как своего рода изолятор и как цемент, не позволяя токсинам подобраться к стенкам желудка, таким образом улучшая ситуацию в кишечнике. Особенно, если речь идет о поносе инфекционного происхождения. Благодаря диосмектиту токсины и другие патогены легче выводятся из кишечника и реже пересекают барьер кишечника.

‒ При лечении поноса диосмектит — это первый выбор? Почему?

‒ Мы уже говорили о лечении и самолечении острой диареи, о том, что мы сами можем сделать для улучшения ситуации. В этой ситуации могут помочь именно абсорбирующие медикаменты. Это одно из средств, которые пациент может использовать дома, пока он не попал к врачу, если есть такая необходимость. Есть несколько других вещей, которые необходимые для восстановления слизистой кишечника, в том числе цинк, витамин Д и др.

‒ Что вы посоветуете для профилактики поноса?

‒ Профилактика очень условна, потому что полностью избежать поноса нельзя. Понос — это своего рода полезная защитная функция. Это очень специфическая защитная реакция организма, которая помогает регулировать процессы, которые происходят в кишечнике. Конечно, если процесс уже пошел по неправильным рельсам, то есть стал хроническим и таким образом угрожает организму, то начинается замкнутый круг, и тут понос нам больше не помощник. Но в начале он помогает вывести из организма накопившиеся в нем ненужные вещи и агенты.

Профилактические меры сильно зависят от потенциального возбудителя. Стоит помнить — не нужно употреблять в пищу залежавшиеся продукты, особенно молоко и молочные продукты, которые находились под воздействием прямых солнечных лучей. Мы можем "встретить" плохого возбудителя, который приведет к поносу, съев несвежие яйца или рыбу. Во время эпидемии ротавируса или норовируса (обычно об этом сообщают) особое внимание стоит уделить соблюдению норм гигиены. Требования гигиены нужно соблюдать всегда, потому что таким образом можно минимизировать риск поноса инфекционного происхождения. Однако, как я уже говорил, полностью избавиться от поноса нельзя, и, наверное, это и не нужно.

Статья была написана в сотрудничестве с Ipsen pharma

FLX-LV-000059, 04 2022

Источник "Народ и Здоровье"