Что привлекательного в работе стюардессы

Опыт в международной профессии, стипендия на протяжении всех 8 недель обучения, изучение английского языка, стабильная зарплата и социальные гарантии – это далеко не всё, что предлагается в вакансии стюардессы. Узнайте больше и присоединяйтесь к нам! Подавайте заявку на: www.airbaltic.com/lidojamkopa

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Криста Калниня, старшая стюардесса airBaltic, работает в компании уже пять лет, и в свое время подала заявку на работу стюардессой, ища более динамичную рабочую среду и компанию, предлагающую возможности роста. Сейчас Криста помимо работы начала учебу в Рижском университете имени Паула Страдиня. "Я чувствую, что пришло время снова начать учиться, и я знаю, что смогу совмещать это с работой", — делится Криста.

Какими ты запомнила свои первые полеты с airBaltic, Криста?

Я, конечно, волновалась, и мне хотелось, чтобы каждый полет был максимально приятным для каждого пассажира, чтобы все проходило идеально. Я начала летать на классическом самолете Boeing 737. Обычно они были переполнены, работы было действительно много и приходилось сталкиваться с разными ситуациями, но я всегда знала, что рядом со мной надежные коллеги, к которым я могу обратиться за помощью.

И все-таки, как ты пришла к решению стать стюардессой?

Я родом из города Эргли, с Видземского нагорья — очень живописного места в Латвии, где царит абсолютно другой ритм жизни, не такой, как в столице. Я переехала в Ригу, поскольку поступила учиться на переводчика. Мне казалось, что именно языки — английский и испанский — станут моим призванием. Тем не менее, через пару лет я начала чувствовать, что это не так. Параллельно я работала в сфере услуг и хотела двигаться вперед, но понимала, что возможностей роста в компании, где я на тот момент работала, не было. Тогда я начала рассылать заявки. Я увидела, что airBaltic ищет работников. Моей первой мыслью было: "Нет, это невозможно, ведь я совсем не похожа на стюардессу: я не настолько красива, не настолько умна, и очень мало путешествовала!" Однако это были лишь мои ограниченные представления о себе. Все произошло настолько быстро, что уже через пару недель я начала обучение.

Когда вас пригласили работать в airBaltic, что окончательно заставило вас согласиться?

Тот факт, что компания предлагает серьезное обучение в современном тренировочном центре, вселил в меня уверенность в том, что у меня будет прочная база знаний, которая будет поддерживать меня в ежедневной рабочей жизни, независимо от ситуации. Мне дали знания, навыки и другие инструменты, чтобы выполнять свою работу как можно лучше.

У нас были очень открытые и отзывчивые инструкторы, которые не жалели времени, обучая нас и объясняя нам все, что было непонятным, в непринужденной обстановке помогая нам преодолевать препятствия, укреплять уверенность в себе и своей компетентности.

Конечно, меня привлекла и возможность путешествовать, поскольку это одно из важнейших преимуществ нашей работы: возможность проснуться с утра, решить слетать в Берлин на выходные и уже на следующий день наслаждаться завтраком с видом на Бранденбургские ворота. Несколько лет назад я точно так же полетела в Нью-Йорк, вышла из метро в центре Манхеттена и долго не могла понять, действительно ли это происходит со мной!

Этим летом мне удалось побывать в Бельгии: с утра я прогулялась по Брюсселю, поела вкуснейших бельгийских вафель, а после обеда отправилась в знаменитый Брюгге. Разумеется, не все дни выглядят именно так. В моей жизни бывают и долгие, интенсивные рабочие дни, но возможность отдохнуть и попутешествовать, отвлечься и посмотреть мир, знакомясь с новыми культурами, дает мне огромный запас энергии.

База airBaltic находится в Риге, поэтому каждый день мы все после работы возвращаемся домой. Мои коллеги живут в разных уголках Латвии, не только в Риге, а некоторые даже в нескольких часах езды от столицы. Можно выбрать наиболее удобную для себя модель работы — каждый раз вылетать из Риги или, в зависимости от сезона, чаще летать из Вильнюса или Таллина, и, соответственно, посвящать время семье или учебе только в выходные дни. В любом случае, свой график всегда можно спланировать, учитывая свои пожелания.

Как ты считаешь, что эта работа помогла тебе развить в себе?

Я определенно стала смелее. Я осознаю, что меня пугает неизвестность, она заставляет меня нервничать; но эта работа придала мне уверенности в себе, в своих силах, сделала меня более гибкой. Скорее всего, я не смогу выступать на презентациях так свободно, как хотелось бы, но мне больше не трудно общаться с пассажирами, поскольку я поняла, что самое важное в коммуникации — это умение услышать человека и поддержать его. Конфликтные ситуации лучше не обострять, а урегулировать, позволяя человеку выразить все свои мысли. Это не всегда помогает найти идеальное решение, но это, несомненно, очень многое дает. В том числе и мне самой.

Ты упомянула путешествия, как одно из важнейших преимуществ, но для тебя так же важны были возможности роста.

Да. airBaltic обеспечивает отличные возможности развиваться внутри компании, периодически предлагая новые вакансии и возможности практики. Из бортпроводника можно вырасти до старшего бортпроводника, далее тренера, инструктора и лидера команды. Если у вас есть знания в каких-либо других областях, можно попробовать себя в других департаментах. Если у вас есть желание расти внутри компании и если есть соответствующие вакансии, на них всегда можно претендовать. Для меня это является важным аспектом, поскольку на предыдущем месте работы отсутствие возможностей роста меня очень ограничивало.

В airBaltic мы не ограничены своим полом, убеждениями или религией. В компании мы все имеем равные возможности, и к нам всем относятся одинаково. Когда я читаю в зарубежных СМИ о неравенстве в отношении коллег или оплате труда, для меня это странно, поскольку мы с этим не сталкиваемся — мы все равны. На мой взгляд, это очень важный момент, но, боюсь, что мы не всегда это ценим.

Еще одним преимуществом является то, что компания обеспечивает нас униформой и всем необходимым для работы. У нас отличное страхование здоровья. Каждые два года мы должны проходить полную проверку здоровья, чтобы летать, и в то же время это прекрасная возможность проверить свое здоровье и быть уверенным, что с ним все в порядке. Мне это кажется стандартной процедурой, но я знаю, что во многих компаниях это далеко не так. Также компания оказывает поддержку сотрудникам и в случае потери близких. Хочу отметить, что во время пандемии компания airBaltic внедрила разные программы взаимной поддержки, и мы очень ценим коммуникацию компании с сотрудниками именно в это нелегкое время.

Недавно ты снова начала учиться. Как тебе удается совмещать учебу с работой?

Все зависит от умения планировать свое время. Сейчас я легко могу совмещать работу с учебой. Кроме того, компания идет навстречу учащимся, и коллеги часто помогают, меняясь сменами. Недаром девиз нашей компании — "Вместе мы — сила!" Самое главное — уметь планировать свое время и не поддаваться лени. Более того, между учебой и работой нужно обязательно выделять и время для себя — для отдыха или любимого хобби, спорта или культурных мероприятий. Это необходимо, чтобы зарядить свою внутреннюю батарейку. Тогда и рабочие будни, и учеба, и семейная жизнь будут гораздо продуктивнее. Я понимаю, что ситуации у всех разные, но я желаю каждому из нас иметь возможность для рестарта, даже в том случае, когда рестарт означает смену рода занятий.

И стать бортпроводником airBaltic — это один из отличных вариантов! Вас ждет интервью и тест английского языка, с которым не должно быть проблем, поскольку это язык, который мы используем ежедневно. Главное — поверить в себя, довериться своей интуиции и попробовать!