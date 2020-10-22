Что происходит с ипотечным кредитом в случае развода?

Остаются ли условия выплаты кредита солидарными для обоих разведенных (что предусматривается Гражданским законом?)? Как происходит переписывание кредита и как о нем договаривается бывшая пара? Приходит ли банк на помощь в таких случаях? Что происходит, если бывшие супруги не могут решить, кому причитается квартира? Предположим, что существует ситуация, в которой оба супруга долго и честно пополам платили ипотечный кредит, но случилось неожиданное, и они развелись. Должен ли кто-то уступить, или же один супруг может потребовать отдать заплаченные деньги?

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Комментарий дает Каспар Лукачов, руководитель кредитования жилья Luminor в Балтии:

Прежде всего хочу подчеркнуть, что в случае расторжения брака может быть очень много нюансов и обстоятельств, которые могут повлиять на каждую конкретную ситуацию. Все ситуации описать будет невозможно, поэтому однозначно рекомендуем в таких случаях обращаться к квалифицированному поставщику юридической помощи, который сможет найти наиболее соответствующее решение.

Но с точки зрения банка самое важное – это то, что расторжение брака не изменяет и не расторгает кредитный договор, и оба супруга, если они оба были созаемщиками или один был заемщиком, а второй – поручителем, все так же отвечают за выплату кредита с такими же условиями, что и до расторжения брака.

В случае расторжения брака кредитные обязательства автоматически не разделяются, поэтому нужно прийти в банк и договориться о решении, потому что кредитные обязательства автоматически не разделяются – разделяется только имущество и собственность.. Одним из важнейших решений для супругов – договориться, что делать с общей собственностью, например, продать ее или договориться, что собственность остается за одним из супругов. Если стороны договариваются, что собственность остается за одним из них, нужно убедиться в способности принять кредитные обязательства, и чаще всего долю второго супруга нужно компенсировать деньгами или каким-либо другим имуществом или собственностью – автомобилем, дачей и т. п.

Если никто из супругов не хочет или не может сохранить собственность и кредитные обязательства, решением может стать продажа собственности и погашение долга с разделом разницы между супругами.

Важным фактором является то, как собственность оформлена – является ли она отдельным имуществом одного супруга или совместным имуществом, приобретенным во время брака. В первом случае, так же, как и до расторжения брака, собственность остается за тем из супругов, на имя которого она оформлена, и кредитные обязательства также остаются неизменными, если только супруги не договариваются с банком о других условиях, которые будут в силе после расторжения брака. В случае если собственность является совместным имуществом и супруги в случае развода не могут договориться о том, за кем остается собственность, раздел имущества решается судебным путем. Если вклад каждого супруга нельзя точно установить и доказать, имущество разделяется на равные части и за каждым остается его половина.