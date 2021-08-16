Что такое катаракта и как лечить ее наиболее эффективно

Наверняка каждый хоть раз слышал о катаракте. И это неудивительно, учитывая, что в какой-то момент жизни глазные болезни поражают почти всех в мире. Можно даже сказать, что болезнь приходит с возрастом, однако различные нежелательные повседневные привычки и образ жизни могут значительно ускорить образование катаракты. Как лечится катаракта и почему стоит подумать о лазерной терапии, объясняет профессор Игорь Соломатин, руководитель клиники доктора Соломатина.

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У кого чаще всего развивается катаракта? Может ли образ жизни повлиять на развитие катаракты?

Катаракта — это болезнь, с которой придется столкнуться почти каждому. Заболевание связано с нарушением обмена веществ. Хрусталик глаза состоит из прозрачных белков, которые чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Например, принятие солнечных ванн значительно ускоряет образование катаракты. Заболевание также может быть вызвано различными проблемами, связанными с нарушением кровообращения. По мере изменения метаболического процесса хрусталик становится мутным. Надо сказать, что не существует одной конкретной причины, вызывающей катаракту, это скорее набор факторов.

Ваша клиника единственная в Латвии, которая предлагает лазерную операцию. Как вы думаете, почему лазерная хирургия — лучший вариант лечения катаракты?

Наука не стоит на месте, она движется вперед. Что значит работать с лазером? Это исключает возможные человеческие ошибки. Врачи работают с различными инструментами, которые могут повредить внутренние ткани глаза и тому подобное. Таким образом, чем меньше вмешательств инструментами, тем здоровее будут ткани после операции. Другой аспект — с помощью лазера можно уменьшить потенциальные ошибки, связанные, например, с центрированием. Чрезвычайно важно правильно центрировать искусственный хрусталик, который устанавливается на место естественного хрусталика, поврежденного катарактой. Это центрирование особенно важно при использовании линз премиум-класса, которые позволяют получить отличное зрение вдаль, вблизи и на среднем расстоянии. Применение таких линз не только решает вопрос катаракты, но и позволяет избавиться от необходимости использования очков. Кроме того, применение лазера в хирургии лучше из соображений безопасности — это намного безопаснее, чем обычная процедура с помощью механических инструментов.

Нужно ли пациенту сдавать специальные анализы перед операцией?

Конечно, это хорошо, если пациента сопровождают обследования, показывающие картину крови, состояние легких, сердца и так далее. Однако на данный момент, во время пандемии Covid-19, мы стараемся меньше отправлять наших пациентов в поликлиники и лаборатории, поскольку это места, где пациенты могут контактировать с заболевшими людьми и, таким образом, заразиться опасным вирусом. Чтобы этого избежать, мы ограничиваем количество необходимых анализов и запрашиваем их только в определенных случаях.

Если операция необходима на оба глаза, можно ли процедуру сделать одновременно?

Мы не рекомендуем оперировать оба глаза за один раз по соображениям безопасности, однако время ожидания невелико: оперировать второй глаз можно, когда первый глаз восстановит зрение после операции. У некоторых пациентов второй глаз оперируют уже через несколько дней.

Анестезиолог тоже принимает участие в операции?

Да. Есть медицинские учреждения, в которых это не практикуется, но в нашей клинике на операциях всегда присутствует анестезиолог. Присутствие анестезиолога делает операцию по удалению катаракты более комфортной и безопасной. Хотя лазерная процедура удаления катаракты безболезненна, она может вызывать беспокойство, что, в свою очередь, может спровоцировать повышение артериального давления и изменить частоты сердечных сокращений. В таком случае анестезиолог быстро возвращает показатели в норму.

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* Стоимость операции на одном глазу методом ультразвука, кроме операций у профессора Игоря Соломатина. Есть противопоказания. Консультация специалиста перед операцией оплачивается отдельно. Предложение действительно до 01.10.2021.





