Что такое SUP и как выбрать подходящий инвентарь

SUP (сокращение от англ. Stand Up Paddleboarding — гребля на доске стоя) как вид спорта и активного отдыха относительно не нов, он существует уже несколько десятков лет. Но примерно пятнадцать лет назад произошел существенный поворот, который вывел SUP-бординг на новый уровень — на рынке появились надувные SUP-доски. Вместе с этим исчезла необходимость иметь гараж или частный дом, чтобы хранить свой SUP. Теперь для этого вполне достаточно и однокомнатной квартиры.

Соответственно, так же изменилась и транспортировка инвентаря до водоема — габаритная SUP-доска теперь легко складывается и вместе с разборным веслом упаковывается в сумку, которая запросто помещается в салон или багажник автомобиля, и которую можно взять с собой в путешествие на поезде или самолете. Так началась SUP-революция!

Сегодня многие из нас, если и не пробовали грести сами, то наверняка видели на одном из множества латвийских озер или рек, как, стоя на доске, гребут другие. Но расслабленный отдых на воде — это не единственное, что может дать нам SUP. На соответственно выбранной SUP-доске можно отправиться даже в длительное многодневное приключение. Уже нет ничего невозможного в том, чтобы полностью пройти Салацу или Гаую за один подход на хорошем SUP-е.

Вместе с тем SUP-гребля продолжает расти и как вид спорта. Этим летом уже в девятый раз состоится чемпионат Латвии по SUP, и латвийские спортсмены будут принимать участие в SUP-соревнованиях на Чемпионате мира. Кроме того, на SUP-досках проводятся тренировки по фитнесу, йоге и пилатесу. Вот насколько многогранен SUP!

Как начать кататься на SUP и развивать свои навыки?

Если хочешь научиться грести на SUP-доске, особое внимание необходимо уделить двум важным вещам — погодным условиям и качественному, подходящему инвентарю.

Выбери день, когда нет сильного ветра. При сильном ветре придется больше бороться с его воздействием и вызванными им волнами, чем почувствовать SUP и насладиться катанием. При этом, даже в ветреные дни можно найти спокойную воду, например, в Андрейосте в Риге, на городском канале, который подходит для SUP-катания практически всегда, или на каком-то укрытом от ветра лесном озере.

Качественный и подходящий инвентарь позволит быстро встать на ноги и уже через непродолжительное время испытывать захватывающие ощущения, которые дает SUP, благодаря возможности стоять на поверхности воды. Так же, как и в других областях, рынок SUP-досок насыщен дешевыми и некачественными продуктами, которые могут существенно испортить первый опыт SUP-катания. Они могут быть неустойчивы, мягкие, с плохими ходовыми качествами и не всегда подходящими для освоения SUP. На первых порах предпочтительно выбрать универсальную SUP-доску.

Чтобы первый раз попробовать, что такое SUP, за оборудованием можно обратиться в прокат. Из проката Supfit.lv можно сразу отправиться грести там же на месте в Андрейосте, или взять компактно сложенный в сумку инвентарь с собой, чтобы покататься на самим выбранном озере, реке или море. В свою очередь, сотрудники проката проведут грамотный инструктаж по пользованию инвентарем и обучение, как наиболее просто вставать на доске на ноги и правильно грести.

Если есть желание покататься с опытным SUP-гребцом, то существует возможность присоединиться к поездкам на SUP под руководством опытных инструкторов. Они всегда помогут, обучат и окажут поддержку на воде. К концу такой поездки любой будет чувствовать себя на SUP-е уже вполне комфортно.

Если ты уже катался на SUP-е, но хотел бы улучшить свои навыки гребли, тогда тебе необходимо посетить SUP-школу. Старинная мудрость и опыт показывают, что легче, удобнее и приятнее делать что-либо тогда, когда мы делаем это правильно. Конечно же, это вполне справедливо и для SUP-гребли.







Как выбрать подходящий и лучший инвентарь?



Если ты решил приобрести SUP себе или для своей семьи, то стоит немного углубиться в тему и выбрать наиболее подходящий вариант. Для начала необходимо самому ответить на несколько простых, но весьма важных вопросов — на каких водоемах будешь кататься, насколько длинные дистанции хотелось бы проходить, насколько часто планируется грести? Необходимо понять, для каких целей тебе нужна SUP-доска — для отдыха и развлечений на воде, туризма и путешествий, походов и приключений, или для тренировок и занятий спортом.

Все SUP-доски условно можно разделить на три категории, что поможет выбрать доску, наиболее подходящую твоему стилю катания.

Универсальные SUP-доски подходят для отдыха и развлечений, небольших путешествий по воде и гимнастики. Туристические SUP-доски позволят не только активно отдыхать, но и отправиться в более дальние водные походы, а также грести в более спортивном, динамичном стиле.

В свою очередь, спортивные SUP-доски будут отличными напарниками в тренировках и соревнованиях, гонках на воде. Здесь ты можешь найти более подробную информацию о вариациях и моделях SUP, что поможет сделать правильный и обдуманный выбор.

Точно так же, как при покупке обуви или велосипеда, и для занятий SUP стоит выбирать качественное оборудование. Red Paddle Co — это единственный производитель в мире, который проектирует и изготавливает только надувные SUP-доски. Это означает, что все ресурсы предприятия направлены и сконцентрированы исключительно на развитие данного продукта. Red Paddle Co применяет в производстве SUP-досок и инновации, и уникальные технологии.

Все это, в совокупности, делает SUP-доски Red Paddle Co очень качественными, прочными и износостойкими, с большим сроком службы, что позволяет производителю предлагать пользователям пятилетнюю гарантию на SUP-оборудование. При этом, отдача от такой доски на воде будет существенно выше, что позволит любому в полной мере насладиться волшебством SUP.