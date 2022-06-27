Что такое велнес-кошелёк Stebby и как он мне может помочь быть здоровее?

Иногда, сами того не осознавая, мы можем нарушить здоровое равновесие - работа начинает вторгаться в нашу личную жизнь, и мы выделяем слишком мало времени на отдых и другие дела. Такой образ жизни может привести к истощению и усталости в долгосрочной перспективе, а также к ухудшению здоровья, продуктивности и отношений с близкими людьми и коллегами. Если вам кажется, что ваш баланс личной и профессиональной жизни нарушен, найдите способы изменить свой распорядок дня и сделать его более сбалансированным и здоровым.

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Собственное благополучие на первом месте

Чтобы сделать повседневную жизнь более сбалансированной, вы можете начать с пересмотра своего ежедневного плана и приоритетов. Не менее важным, чем своевременное выполнение рабочих задач, является забота о себе и своем самочувствии, выделение достаточного количества времени на сон, отдых, себя и семью. Не исключено, что запланированную сегодня работу, которую вы хотели закончить поздно вечером, вы сможете сделать завтра, а сегодня вовремя лечь спать. Кроме того, вероятно, вы будете более продуктивны, если выспались и отдохнули. Отдохнувший человек выполнит запланированную работу быстрее и совсем в другом настроении, чем уставший.

В свой распорядок дня можно и нужно включить физические нагрузки и занятия (пусть даже минимальные), улучшающие самочувствие, а также снимающие накопившееся за день напряжение. Большим подспорьем в этом станет оздоровительно-спортивная платформа Stebby, где каждому пользователю доступен широкий спектр спортивных и оздоровительных услуг.

Как платформа оздоровительных услуг Stebby может помочь лично мне?

В "Stebby" каждый пользователь может искать, сравнивать, вдохновляться и покупать разные оздоровительные услуги: спортивные занятия, спа-процедуры, всевозможные виды массажа, реабилитационные и лечебные услуги, гольф, вейкбординг, консультации и планы по питанию, даже йогу для лица.

Партнеры "Stebby" - такие известные бренды, как: "Hotel Jūrmala SPA", "Klīnika Diamed", "DCH Studija", "Urban Yoga", "Lemon Gym", "Klīnika Dzintari", "Līgatne Rehabilitation Center", Гольф-клуб Viesturi, O'Learys и многие другие. Если вы хотите начать заниматься йогой, танцами, посетить лечебный массаж или пройти курс арт-терапии, и не знаете, куда пойти, обязательно выбирайте партнеров Stebby в Латвии или Прибалтики. Как говорят коллеги Stebby, когда не знаешь, что съесть на ужин, открываешь Wolt или Bolt. Почему бы не открыть Stebby, чтобы найти, где потренироваться или отдохнуть?

Кроме того, услуги на платформе Stebby зачастую предлагаются со скидкой. Посещение СПА в Эстонии и Литве, скорее всего, через Stebby будет выгоднее. Платформу также активно используют компании, которые заботятся о здоровье сотрудников, поставщики услуг, для которых регистрация услуг на платформе бесплатна, а также все жители Балтии, желающие инвестировать в свое здоровье и благополучие.

Stebby — дополнительный бонус за работу, со свободой выбора

Поскольку мы часто проводим большую часть времени бодрствования на работе, хорошо, если работодатель в дополнение к зарплате,предоставляет бесплатные услуги, которые помогут сотрудникам чувствовать себя лучше как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, важно предоставить сотрудникам свободу выбора: то, что подходит одному, может не подойти другому.

Пользователи Stebby, которым работодатель предлагает платформу в качестве дополнительного бонуса, могут подобрать наиболее подходящие для себя услуги и занятия за счет компании. Таким образом, сотруднику не обязательно посещать только, например, один конкретный спортивный клуб, тренажерный зал или медицинское учреждение.

Популярные услуги среди пользователей Stebby — от спортивного зала и массажей, до вейкбординга и спорттоваров.

По словам руководителя Stebby Latvija Катрины Зейман, сегодня пользователи в Латвии не только занимаются спортом, но и активно покупают услуги массажа, вейкбординга и спортивные товары. Бюджет, который компания выделяет на одного работника, варьируется в среднем от 15 до 50 евро в месяц.

Надо отметить, что даже 10 евро в месяц помогут человеку оставаться здоровым, например, за счет покупки витаминов, посещения водного отдыха или лечебных услуг.

«Работая с компаниями, мы слышали много хороших примеров, когда благодаря финансированию работодателя и эластичности Stebby сотрудники стали заниматься спортом и попробовали новые способы улучшить самочувствие. Помощь в создании здорового баланса между личной и рабочей жизнью, забота о физическом и ментальном здоровье сотрудников, индивидуальный подход к потребностям, — это то, что ценит каждый», — говорит К. Зейман.

Самое большое преимущество гибких льгот - то, что ни один менеджер по персоналу не знает, как лучше всего инвестировать в здоровье человека, это знает только сам человек, потому что у каждого сотрудника разные потребности. Кроме того, подключив Stebby, компания высвобождает административные ресурсы, так как многие процессы на платформе автоматизированы.

"Самый важный результат, которого мы хотим достичь, предлагая Stebby, — это более здоровые, счастливые, мотивированные и продуктивные сотрудники. Чем лучше люди себя чувствуют, тем сильнее командный дух и производительность", - добавляет Зейман.

Stebby — это платформа здоровья и спорта, созданная в Эстонии для компаний и сотрудников в качестве альтернативы традиционным бонусам. На Stebby собраны в общей сложности 1500 компаний из трех стран Балтии. Приложение используют уже более 150 тысяч пользователей, которые могут выбирать из более чем 7500 медицинских и спортивных услуг. Подробная информация о платформе доступна на сайте https://stebby.eu/lv/ Помимо компаний, услугами Stebby может восспользоваться любой желающий, зарегистрировавшись и покрыв расходы на спортивные услуги, доступные в приложении.