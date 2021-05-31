Цифровые решения для промышленных компаний

Zeta Industry — компания группы MAK IT, занимающаяся разработкой и внедрением цифровых решений для промышленных компаний в производственном, логистическом и строительном секторах.

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"MAK IT — один из лидеров отрасли в разработке индивидуальных решений, и за наш почти 10-летний опыт работы мы помогли дигитализировать процессы для компаний в практически в любом секторе бизнеса. Реализуя несколько крупных и технически сложных ИТ-проектов для промышленных компаний, мы пришли к выводу, что накопили уникальный опыт, а также видя растущий спрос на рынке, вместе с партнерами мы решили создать Zeta Industry — новое направление бизнеса группы MAK IT". — говорит один из основателей Zeta Industry Арвис Зейле.

"Наши сильные стороны — это способность взглянуть целиком на всю цифровую инфраструктуру промышленной компании и увидеть возможности повышения эффективности за счет внедрения как наших стандартных продуктов, так и специализированных решений — интеграции существующих систем, создания алгоритмов автоматического планирования и оптимизации, внедрения систем нормирования, инструменты планирования ресурсов, автоматизированный расчет заработной платы сотрудников и т. д." — продолжает Арвис Зейле.

Zeta Industry — разработчик Austra ERP, полноценной системы управления процессами на предприятии для производителей, которая обеспечивает дигитализацию, а так же интеграцию процессов полного бизнес-цикла в единую цифровую инфраструктуру. Система состоит из функциональных модулей, которые могут быть подобраны в соответствии с потребностями бизнеса: продажи и предложения, управление заказами, стандартизация и планирование производства, управление ресурсами, закупки и складирование, логистика, управление документами, управление качеством и т. д.

Austra ERP полностью основана на веб-технологиях и обеспечивает полный доступ к функциям для всех своих пользователей, независимо от географического положения, а также поддержку удаленной работы.

Платформа дает компаниям возможность привлекать в свою цифровую инфраструктуру партнеров по сотрудничеству — дистрибьюторов, поставщиков, субподрядчиков, клиентов. Такой подход позволяет компаниям значительно увеличить скорость информационного потока в общем процессе, обеспечивая дополнительную эффективность.

"Мы выделяемся на рынке использованием в наших решениях самых современных технологий с открытым исходным кодом, удобных и продуманных системных интерфейсов, а также обширной функциональностью в областях важных для производителей. Мы разрабатываем наши инструменты в соответствии с принципами Индустрии 4.0 и BIM. Я считаю, что именно по этим причинам наши решения ценятся компаниями в машиностроении и металлообработке, производстве строительных материалов, деревообрабатывающей, полиграфической и других отраслях промышленности ", — говорит Эдгарс Аугсткалнс, руководитель отдела развития и управления продуктом Zeta Industry.

https://www.zetaindustry.eu/lv

https://www.makit.lv/