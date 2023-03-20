Цирк, который не перестает удивлять, посетит Arena Riga

Cirque du Soleil - один из самых захватывающий создателей шоу в мире, и, конечно, он объединяет не только зрителей, но и артистов и спортивных чемпионов со всего мира. Испытайте невозможное и неожиданное в единственном шоу Cirque du Soleil о мире насекомых в OVO. Гостевое представление на Arena Riga с 15 по 18 июня! Билеты в продаже в кассах Biļešu Serviss и на сайтe www.bilesuserviss.lv.

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РОДИЛСЯ НА УЛИЦАХ КАНАДЫ

Cirque du Soleil начал свое существование в 1984 году в Бай-Сен-Поле, Канаде, когда группа красочных персонажей бродила по улицам, передвигаясь на ходулях, жонглируя, танцуя, дыша огнем и играя музыку. . Ги Лалиберте, Жиль Сте-Круа и их друзья затеяли довольно безумную мечту - создать совершенно новый вид цирка и путешествовать по миру со своей труппой. В тот самый момент и родился Cirque du Soleil.

CIRQUE DU SOLEIL И ГОЛЛИВУДСКИМ БУЛЬВАРОМ СЛАВЫ

Ги Лалиберте, основатель и директор цирка, известен во всем мире, в первую очередь благодаря своему творчеству и достижениям в Cirque du Soleil. Сегодня Ги Лалиберте даже имеет свою звезду на престижной Аллее славы Голливудского бульвара.

ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ СО ВСЕГО МИРА

Сегодня в Cirque du Soleil работают 3 600 сотрудников по всему миру, включая 1 000 артистов, представляющих 76 национальностей и говорящих на 35 различных языках. Между тем, шоу OVO состоит из 100 человек из 25 разных стран, включая 52 артиста, которые исполняют на сцене акробатические номера высокого уровня и заново определяют границы человеческого тела. С момента открытия шоу в Монреале в 2009 году OVO привел в восторг больше чем 7 миллионов человек в 155 городах 26 разных стран.

ОТ СПОРТСМЕНОВ ДО АРТИСТОВ

Таланты со всего мира мечтают стать членом этой труппы, это необыкновенное достижение. . Около 40% выступающих артистов бывшие профессиональные спортсмены - гимнасты, чемпионы мира и даже Олимпийских игр. Для этих людей цирк считается не только формой искусства, но и образом жизни, позволяющим выразить свой эмоциональный и интеллектуальный мир через движение.

ТОП ШОУ НАЗВАННОЕ В ЧЕСТЬ ЯЙЦА?

OVO в переводе с португальского языка означает "яйцо". Композитор и режиссер шоу - бразилец. Шоу начнется с гигантского яйца посреди сцены. Это надувное яйцо 8,5 метров в ширину и 7 метров в высоту. Яйцо символизирует круг жизни.

"ОVО" - ЕДИНСТВЕННОЕ ШОУ О НАСЕКОМЫХ

OVO - это первое и единственное шоу Cirque du Soleil, в котором участвуют только персонажи-насекомые, отражающие один день в фантастическом мире насекомых. В шоу представлены самые разнообразные насекомые - сверчки, кузнечики, скарабеи, бабочки, муравьи, блохи, светлячки, стрекозы, черные пауки, красные пауки, белые пауки, мухи, божьи коровки, жуки, тараканы, комары и черви. В программу включены различные акробатические номера, красивая музыка и детально проработанные костюмы, вдохновленные окружающей природой.

Для получения дополнительной информации посетите сайт cirquedusoleil.com.

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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Cirque du Soleil благодарит своего официального партнера авиакомпанию Air Canada.