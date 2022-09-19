COUGAR объявляет о партнёрстве с ASBIS для распространения в странах Балтии

COUGAR, ведущий бренд игрового оборудования и оборудования для ПК, рад объявить о партнёрстве с ASBIS – ведущим дистрибьютором информационных и коммуникационных технологий. Дистрибьюторское соглашение позволит COUGAR запускать инновационные и высококачественные игровые продукты для геймеров в странах Балтии, включая компоненты ПК, периферийные устройства, игровую мебель, потоковое оборудование и многое другое.

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COUGAR создан для настоящих геймеров. Бренд был основан в 2007 году энтузиастами ПК из Германии и Тайваня, увлеченными играми и разработкой продуктов. Предоставляя первоклассные продукты для геймеров, чтобы они могли полностью реализовать свой игровой потенциал, COUGAR стал мировым брендом и занимает соответствующую нишу на рынке ПК.

Весь ассортимент продукции включает комплектующие для ПК (корпуса, блоки питания, кулеры), игровую периферию (мыши, клавиатуры, гарнитуры), игровую мебель (стулья и столы), а также потоковое оборудование (микрофоны и док-станции). Разнообразный ассортимент продуктов позволяет пользователям реализовать больше возможностей для различных нужд. Независимо от того, являетесь вы энтузиастом игр, сосредоточенным на сборке ПК с высококачественными комплектующими и RGB-подсветкой, или геймером, ищущим отличное оборудование, COUGAR предложит вам лучшее решение.

Помимо производительности, продукция COUGAR известна впечатляющей эстетикой и уникальным дизайном. Некоторые продукты даже получили немецкую награду "iF Design Award" за выдающийся дизайн. Мы стремимся внедрять инновации в продукты для улучшения игрового процесса.

Игровая клавиатура 700K и игровая мышь 700M COUGAR получили награду за дизайн "iF Design Award" в 2014 году.

Компьютерные корпуса "GEMINI X" и "Conquer 2" COUGAR получили награду за дизайн "iF Design Award" в 2019 и 2020 годах.

Продукция COUGAR скоро будет доступна в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии. Информация о каналах продаж и доступности продуктов будет опубликована в ближайшее время. Для получения информации о продуктах, пожалуйста, посетите https://cougargaming.com/.