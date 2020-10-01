Никому не требуются разъяснения о том, насколько важно чистить зубы и заботиться о здоровье полости рта, чтобы до самой старости гордиться своими зубами и улыбаться как можно шире. Однако в жизни всякое бывает, и есть ситуации, когда зуб приходится удалять в результате несчастного случая или какого-либо заболевания. Стоматолог клиники д-ра Апине Мара Валдмане на вебинаре "Первые шаги к зубному имплантату" рассказывает о том, насколько прост и доступен современный процесс имплантирования зубов, и какие результаты он может обеспечить любому пациенту.

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Что такое зубной имплантат?

Зубной имплантат заменяет недостающий зуб или группы зубов, давая человеку возможность снова функционально есть и эстетично улыбаться, не стесняясь и не пряча своего лица. Зубной имплантат состоит из двух частей — имплантата и коронки. Имплантат помещают в кость челюсти, и он заменяет корень зуба, а на него устанавливается коронка, которая по внешнему виду и функции сравнима с естественным зубом.

Первый шаг на пути к зубному имплантату

Первым шагом на пути к зубному имплантату является консультация специалиста. В Стоматологической клинике др. Апине до конца года эта консультация бесплатная. Во время консультации пациенту делают 3D рентген, на котором за пару минут в разных плоскостях рассматривается ситуация в полости рта, объем кости и возможности для имплантации.

Для каждого пациента разрабатывается свой план лечения с учетом объема кости, состояния зубов, а также оценивается общее состояние полости рта. Имплантат можно вставить только в здоровую кость, соответственно, сначала необходимо привести в порядок полость рта, и только затем вставлять имплантат. В среднем протезирование после установки имплантата можно делать через 3 месяца, но есть случаи, когда это можно делать уже через 2 месяца.

Различные клинические ситуации

Ситуации, в которых выбирают имплантацию зубов, разные, начиная от отсутствия одного зуба и заканчивая отсутствием группы зубов или полным отсутствием зубов.

Если отсутствуют несколько зубов, есть возможность заменить недостающие зубы двумя имплантатами, на которые ставят мост. Это может заменить зубной ряд до 4 зубов. При отсутствии большего количества зубов применяется съемная реставрация или несъемная реставрация.

Наиболее подходящие для пациента размеры имплантата плдбираются после 3D рентгена, на котором во всех плоскостях оценивается кость челюсти и возможности установки имплантата. Не всем имплантат в кость челюсти можно установить сразу, поскольку объем кости недостаточен. Винт зубного имплантата определенного размера и длины, и чтобы он функционировал, был стабильным и не вызывал осложнений, его со всех сторон должна окружать кость — совсем как корень зуба.

Если количества кости недостаточно, план лечения начинают с увеличения объема кости.

От установки имплантата до готового зуба

Имплантация зуба может длиться от 3 до 12 месяцев в зависимости от сложности ситуации и состояния полости рта.

Если полость рта здорова, и есть достаточный объем кости, с момента установки имплантата, что занимает всего 15 минут, до установки коронки проходят в среднем 2-3 месяца — процесс заживления. В то время, пока имплантат врастает в кость, пациентам предлагаются временные варианты замены недостающего зуба, поэтому не стоит бояться выйти из кабинета стоматолога, например, без переднего зуба. Есть разные временные зубы, их можно закрепить как на имплантате, так и на соседнем зубе. При отсутствии большего количества зубов делают временные реставрации.

Если мучает страх или сомнения

Специалисты Стоматологической клиники д-ра Апине во время консультации посоветуют оптимальный вариант лечения, а также альтернативные возможности лечения. К тому же имплантацию зубов можно сделать и в рассрочку. Тем, кто боится боли или процедуры, предлагаются различные методы седации, чтобы процесс имплантации прошел без какого-либо беспокойства.

Недаром говорят, что улыбка — это визитная карточка человека. В Стоматологической клинике д-ра Апине часто бывают моменты, когда человек, увидев свои новые зубы, плачет от счастья. Главное открытие обычно одно — почему не сделал этого раньше, почему лишал себя возможности свободно есть, говорить, улыбаться своим любимым людям.

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