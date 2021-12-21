Дарите самое ценное — здоровье

Центр доктора Бубновского поздравляет всех жителей Латвии с праздниками.

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Когда тело болит, а радость движения ушла, никакой подарок не сделает вас счастливым. Медицинский центр доктора Бубновского в Риге желает всем в эти праздничные дни самого главного — крепкого здоровья. Мы желаем вам хорошего самочувствия, как физического, так и душевного, и приглашаем вас избавиться от боли без лекарств, используя метод, разработанный доктором медицинских наук, профессором Сергеем Бубновским, автором уникальной методики лечения заболеваний костно-мышечной системы и полного оздоровления организма, ставшей известной под названием "современной кинезитерапии".

Центр доктора Бубновского предлагает уникальный и эффективный метод борьбы с болями в позвоночнике и суставах, повреждениями мышц и различными травмами, который подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Занятия проводятся на многофункциональных тренажерах МТБ, изобретенных и запатентованных доктором Бубновским.

По мире, в разных городах насчитывается уже более 144 центров работающих по авторскому методу "современной кинезитерапии". В феврале 2020 года Центр доктора Бубновского открыл свои двери и для жителей Латвии. Медицинский Центр в Риге площадью 1 000 квадратных метров оснащен специализированными тренажерами MTБ и является крупнейшим в Европе. Команда опытных физиотерапевтов заботятся о хорошем самочувствии каждого пациента. Индивидуальный подход позволяет быстро добиться отличных результатов. Мы также приглашаем в наш Центр на реабилитацию наших соседей из Эстонии и Литвы.

Если вы хотите порадовать своих близких действительно полезным подарком, то подарочная карта Центра Доктора Бубновского станет для них приятным и полезным праздничным сюрпризом. Такой подарок поможет избавиться от боли, улучшить физическую форму, повысить подвижность суставов, силу и выносливость, развить координацию, а также скорректировать контуры тела.

Подарите самый ценный подарок из всех — здоровье.

29 января 2022 года Центр Доктора Бубновского приглашает вас на бесплатный день открытых дверей, где вы сможете не только больше узнать о методе и преимуществах современной кинезитерапии, но и попробовать ее на практике. Наши физиотерапевты проведут экспресс консультации и ответят на ваши вопросы. Для записи звоните по номеру +371 23271732. Более подробная информация о мероприятии будет размещена на сайте Центра www.bubnovsky.lv и в социальных сетях. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook https://www.facebook.com/bubnovskyriga, и вы не пропустите новости о мероприятии.

Смотрите видео интервью с пожеланиями для всех жителей Латвии от основательницы Центра Д-ра Бубновского в Риге Екатерины Щербаковой, и врачом-педиатром Людмилой Бубновской.

Смотрите видео интервью с пожеланиями для всех жителей Латвии от основательницы Центра Д-ра Бубновского в Риге Екатерины Щербаковой, и директором "Института современной кинезиотерапии и физической реабилитации имени С.М. Бубновского", руководителем Центра Бубновского в Москве, врачом-педиатром Людмилой Бубновской.