Даугавпилс приглашает насладиться волшебным праздничным настроением

В самые темные месяцы года, когда наши сердца жаждут света, радости и чудес, Даугавпилс сияет праздничными огнями и полон сюрпризов.

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В этом году город Даугавпилс особенно красив, и, несомненно, завоюет сердца людей. В "Цветущее Рождество" — таков девиз праздничного оформления — на деревьях в даугавпилсских парках и скверах распустились тысячи светящихся цветов. Особую роль в рождественских украшениях имеет цветок лилии, который является символом Пресвятой Богородицы, а также символом города Даугавпилс.

Главная городская елка





В этом году самым выдающимся украшением является главная елка города высотой 20 метров, которая установлена ​​на площади Виенибас — в самом центре города, и радует всех роскошными украшениями — чудесными цветами лилии. Зеленую красавицу дополняют яркие инсталляции: над ней сияют светящиеся гирлянды, создавая иллюзию звездного неба. Общий диаметр елки и световой инсталляции составляет около 38 метров. Здесь также установлены уникальные 3D-декоры, созданные специально для Даугавпилса. Главная городская елка будет сиять огнями до конца января 2022 года, создавая праздничное настроение и радуя жителей и гостей города в ожидании самого яркого события года в латвийской музыке — церемонии вручения премии "Музыкальный банк 2021", которая состоится в Даугавпилсе 29 января.

Даугавпилс приглашает насладиться цветущим Рождеством и прогуляться по городским улицам и паркам.

Сквер Андрея Пумпура





Сквер А. Пумпура, расположенный напротив исторического здания Даугавпилсского университета, превратился в Сказочный лес, где расцвел чудесный цветочный луг и где посетителей ждут светящиеся животные.

Двор школы Саулес

Возле Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства "Saules skola" расположена галерея необыкновенных рождественских елок: "вязаные крючком" елки из производственных отходов компании Axon cable создали учащиеся 1 и 2 курса отделения дизайна интерьера.

Во дворе Краеведческого и художественного музея любой может попасть в сказку "Двенадцать месяцев": несмотря на зимнюю стужу, здесь расцвели нежные весенние цветы, охраняемые ангелами.

Парк Дубровина

В парке создан сад света "Ретро", горят праздничные фонарики, блестят светящиеся струи большого фонтана, который завораживает игрой света. Здесь также установлена уникальная фоторамка, где каждый может запечатлеть свое прекрасное путешествие в сказочный Даугавпилс.

Самый большой в Латвии рождественский венок





Чтобы полюбоваться самым большим в Латвии рождественским венком, или венком Адвента, нужно пройти через серебряную рощу. Неподалеку, во дворе Римско-католического костела Св. Петра в веригах, создан рождественский вертеп, который рассказывает историю рождения Иисуса Христа.

Звездная арка на улице Ригас

Главная пешеходная улица города, традиционно украшенная праздничными венками вокруг фонарей, стала улицей Света, которую украшают гирлянды, различные декоры и освещенная Звездная арка. Предрождественская пора — это время чудес, поэтому, проходя через арку, нужно помнить, что сбываются даже самые заветные мечты. Возле железнодорожного вокзала ангелы света подарят всем цветок лилии — символ мира, надежды и возрождения.

Ёлка возле Даугавпилсского ледового дворца

Эта елка по традиции стала елкой любви и украшена сердечками — это идеальное место для свиданий декабрьскими вечерами. Там же, в Центральном парке, установлены "врата" в новый 2022 год.

Даугавпилсская крепость

Даугавпилсская крепость — жемчужина архитектуры и символ города — ждет посетителей и приглашает прекрасно провести время, гуляя по территории крепости и осматривая украшенные елки, а также принять участие в граффити-кампании "Дерево общего языка" во дворе Даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко.



Активный отдых

С наступлением настоящей зимы Даугавпилсская трасса активного отдыха и спорта в Стропах готова принять больших и маленьких любителей покататься на лыжах. Трасса полностью освещена, поэтому на лыжах можно кататься как в светлое, так и в темное время суток. Любители активного отдыха могут отправиться в путешествие по дистанции протяженностью от 1,1 до 2,8 км или покататься на лыжах в самом Стропском лесу. Можно брать с собой личный инвентарь или же взять его напрокат, позвонив по телефонам 20555591 или 29644492.

Возле Даугавпилсского ледового дворца находится открытый каток, который открыт для посетителей по пятницам с 20.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям с 17.00 до 21.00. Посещение катка бесплатное, аренда коньков — 1,50 евро. Обязательна предварительная регистрация с помощью сервиса BOOKLA. Более подробная информация — по телефону 654 75140.

Насладиться зимними радостями жители и гости города могут, катаясь на санках, пузырях или используя другой инвентарь в Центральном парке и на Эспланаде. При изменении погодных условий, когда это будет необходимо, будут обеспечены дополнительные снежные пушки и обслуживание трасс.

Уличная торговля

С 20 по 23 декабря на площади Виенибас будет работать Рождественская ярмарка, где можно будет приобрести различные лакомства и подарки.

Время работы ярмарки: 20 декабря: 12.00 — 20.00, с 21 по 23 декабря: 10.00 — 20.00.

Ассортимент продукции будет меняться каждый день!

Ярмарка будет организована в "зеленом" режиме: посетителям необходимо будет предъявить действительный сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании и удостоверяющий личность документ.

Даугавпилс готов встречать гостей и удивлять красивыми украшениями, чтобы в сердцах людей остались только теплые воспоминания и желание возвращаться снова и снова.

Учреждения культуры и туризма самоуправления также позаботились о специальной программе праздничных мероприятий для жителей Даугавпилса и гостей города.

Более подробная информация о возможностях отдыха и мероприятиях в Даугавпилсе: www.daugavpils.lv и www.visitdaugavpils.lv.

Ждем вас в Даугавпилсе!

