Дегенерацию сетчатки можно остановить!

Согласно статистике, в последние годы резко возрaстает количество пациентов, страдающих дегенерацией сетчатки. Это заболевание, которое может привести к потери зрения и, которое, к сожалению, не поддается лечению. Хорошая новость в том, что, если заболевание вовремя обнаружить, его можно остановить.

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Подробнее о современных возможностях рассказывает офтальмолог Клиники Др. Соломатина, специалист по патологиям сетчатки Ирина Репина.

Доктор, и статистика, и ваш опыт показывают, что количество пациентов с дегенерацией сетчатки в последние годы растет?

Да, количество патологий сетчатки увеличивается. Много лет, более двадцати пяти, я проработала в больнице им. Паула Страдиня, в отделе офтальмологической функциональной диагностики, где занималась расследованием патологии сетчатки. То же самое я делаю в последние годы в Клинике др. Соломатина, и могу сказать — тридцать лет назад пациентов с патологиями сетчатки было не так много, как сейчас.

Вы можете вовремя обнаружить проблемы с сетчаткой?

Да. Есть пациенты с возрастными изменениями сетчатки и пациенты с воспалительными процессами. Если имеется отек сетчатки, нельзя сразу сказать — это воспаление или дегенерация. Это помогает определить обследование с помощью особого оптического томографа (технология OКT). Воспаление обычно начинается не в самой сетчатке, а в сосудистой оболочке под сетчаткой — это заболевание, известное как хориоретинит. Этот процесс может быть вызван различными инфекциями, а также системными заболеваниями, такими как ревматизм, артрит, рассеянный склероз и другими. Чтобы лечить это заболевание, необходимо сначала поставить основной диагноз и лечить его, но заодно, конечно же, и глаза. В этом случае могут помочь противовоспалительные препараты, которых закапывают в глаза, вводят под глаза или, инъецируют непосредственно в глаза.

Сетчатка может быть повреждена также и у пациентов с диабетом. В этом случае нарушена микроциркуляция, сетчатке не хватает кислорода, и в результате этого процесса образуются новые кровеносные сосуды. В этом случае можно использовать различные препараты, а также очень точно обработать недавно сформированных сосудов лазером, остановив их рост. Это важно, поскольку заболевание может привести к вторичной отслойке сетчатки и слепоте.

Отек в центральной части сетчатки часто развивается при диабетической ретинопатии. В таком случае лечение можно проводить как с инъекциями, так и новым методом лазерной терапии с помошью микроимпульсного лазера. Он не сжигает сетчатку, но улучшает функцию внешнего слоя сетчатки, тем самым устраняя отек. В Клинике др. Соломатина теперь доступен самый современный лазер Navilas — с навигацией. Благодаря специальной компьютерной программе мы с большой точностью можем выполнить и коагуляцию сетчатки, полностью исключив повреждение центрального зрения, и микроимпульсную лазерную терапию.

Также к нам поступают пациенты с нарушением кровообращения в кровеносных сосудах сетчатки, которое обычно возникает при диабете или повышенном артериальном давлении. Этим пациентам также требуется определение структуры сетчатки с помощью ОКТ. Сегодня мы используем ОКТ-ангиографию, которая позволяет выявлять нарушения микроциркуляции сетчатки, которые обычно возникают при диабете или артериальной гипертензии, без использования контрастного вещества.

Известно ли, почему так часто встречаются заболевания сетчатки?

Более тридцати лет назад, когда я начала работать в больнице им. Паула Страдиня, я поступила в аспирантуру и поехала в Москву читать литературу — в Латвии не было такого широкого доступа к научной литературе. В то время меня поразило то, что очень много статей о дегенерации сетчатки были из Америки. Статистика показала, что, в отличие от Латвии, там очень большое количество пациентов с патологией сетчатки. Однако сейчас у нас столько же пациентов с дегенерацией сетчатки, сколько в мире.

Во всем мире — в Америке, Европе, а также в Израиле, Японии, и т.д. ученые ищут лекарство, способное лечить дегенерацию сетчатки. Однако существуют слишком мало исследований, чтобы выяснить, почему болезнь перешла в активную фазу. Двадцать пять лет назад было проведено большое исследование, в котором приняли участие более 4500 человек с возрастной дегенерацией сетчатки. В ходе исследования пытались выяснить, имеет ли дегенерация сетчатки какое-либо отношение к артериальной гипертензии, диабету или любому другому заболеванию. Оказалось, что двумя несомненными факторами являются курение и возраст. Но могу сказать, что 95% моих пациентов не курят!

Ну да, возраст … Статистически ясно, что люди живут дольше, но качество жизни хуже, потому что люди много болеют. Тридцать лет назад я не помню, чтобы у меня были пациенты в возрасте более девяноста лет. Сейчас такие есть! И многим из них восемьдесят и за восемьдесят лет. Я обычно спрашиваю, какие лекарства человек принимает, потому что многие лекарства могут вызывать побочные эффекты, которые могут повлиять на зрение. Так я выяснила, что люди ежедневно употребляют восемь, десять и даже двенадцать препаратов!

Могу высказать свое личное мнение о росте количества заболевания. Во-первых, с возрастом увеличивается заболеваемость. Если после 60 лет дегенерация сетчатки встречается у одного из ста пациентов, то после восьмидесяти лет — у каждого третьего.

Во-вторых, изменились бытовые условия и зрительная нагрузка. Смотрите, смартфоны и планшеты есть даже у пациентов весьма приличного возраста.

В-третьих, изменились продукты, которые мы употребляем. Лет тридцать назад зимой было невозможно купить огурцы, помидоры, клубнику. Сейчас все есть, но для сохранения этих продуктов, конечно, используются разные химические вещества. Их количество в одном продукте не превышает нормы, но… Один продукт, другой и еще один — что там вместе получается, никто не изучал.

Я также считаю, что имеют влияние также и химические вещества, которые мы используем для мытья посуды и стирки, для уборки комнат и для личной гигиены, такие как шампуни и кондиционеры. На мой взгляд, все вместе приводит к росту количества дегенераций сетчатки.

Как проявляется дегенерация сетчатки?

Глаз как орган можно сравнить со старым фотоаппаратом. Глаз имеет оптическую часть — роговицу, хрусталик и светочувствительную оболочку глаза, похожую на фотопленку — это сетчатка. Наиболее распространенным заболеванием оптической части является катаракта, помутнение хрусталика. Однако помутневший хрусталик можно заменить хирургическим путем. В течение двадцати-тридцати минут (пока проводится операция) эта проблема может быть решена и зрение человека может стать значительно улучшено.

Когда лучи света проходят через роговицу и хрусталик, они фокусируются на сетчатке. Она улавливает свет и трансформирует световую энергию в электрические импульсы. Эти импульсы через зрительный нерв поступают в зрительные центры головного мозга. Мозг, в свою очередь, воспринимает эти электрические стимулы как ощущение света. На самом деле мы видим не глазами, а мозгом. Здоровая сетчатка прозрачна. Но если она становится непрозрачной, ее структура меняется — в сетчатке образуются отеки, кровоизлияния, экссудаты или отложения, она не может преобразовывать свет, и в мозг больше не поступают сигналы. Вот эта и есть дегенерация сетчатки.

Разрешающая способность сетчатки сильно отличается в центре и на периферии — только центральная часть сетчатки дает нам самое лучшее зрение. Это та часть, которая позволяет нам распознавать лица, смотреть телевизор, читать, работать с компьютером. Если у человека развилась центральная дегенерация сетчатки, он больше не может делать все вышеперечисленное. Он не потеряет зрение полностью, потому что периферическое зрение останется — он сможет двигаться, обслуживать себя, ориентироваться в комнате, но не более того.

Насколько я понимаю, это заболевание нельзя вылечить, но можно остановить его развитие?

Сегодня, к сожалению, нет технологий, которые могли бы вылечить дегенерацию сетчатки и восстановить ее структуру и функцию. Однако во время лечения мы можем остановить процесс болезни, поэтому важно уже на ранней стадии диагностировать болезнь и начать лечение.

Как диагностировать дегенерацию сетчатки? Чувствует ли человек какие-либо изменения в зрении?

Если имеется дегенерация сетчатки только в одном глазу, человек может не заметить изменения зрения. Поэтому вам следует время от времени проверять свое зрение, закрыв то один глаз, то другой, посмотреть то вдаль, то в близи. Если в одном глазу уже началась дегенерация сетчатки, человек заметит, что каждый глаз по-разному воспринимает цвета.

Например, одним глазом все кажется чуть более желтым, другим — более синим. Также может появиться искажение линий — при чтении буквы могут казаться разных размеров, некоторые буквы могут исчезать, вокруг объекта могут появиться очертания. Дегенерация обычно возникает в обоих глазах, но редко одновременно. Чаще всего мы наблюдаем, что сначала дегенерация начинается в одном глазу, а через некоторое время — через год или даже пять — изменения начинаются и в другом глазу.

Обычная офтальмоскопия или осмотр глазного дна не всегда позволяют поставить точный диагноз. К счастью, в настоящее время доступны отличные технологии для диагностики дегенерации сетчатки — оптическая когерентная томография (технология OKT). С помощью этого метода обследования мы можем очень точно определить, какие структурные изменения произошли в сетчатке. Обследование с помощью аппарата ОКТ может показать даже малейшие изменения в сетчатке, и, соответственно, как можно скорее начать лечение.

И как можно лечить дегенерацию сетчатки?

Лечение проводится путем интравитреальных инъекций, когда лекарство вводится непосредственно в глаз. Зачем это нужно? К сожалению, строение глаза не позволяет капельным или внутривенным препаратам попасть в глаз, это определяет так называемый гематоэнцефалический барьер. Поэтому в 2005 году был одобрен метод введения лекарства непосредственно в глаз в стерильных условиях. Есть группа лекарств, которые действительно могут остановить течение и прогрессирование болезни.

Изначально для лечения было одобрено одно лекарство — Луцентис. Сегодня это эталон в лечении дегенерации сетчатки, но… это очень дорогое лекарство, поэтому доступно только определенным людям. Одна инъекция этого препаратом стоит более 1000 евро, но нужны как минимум три такие инъекции. А иногда и десять, двенадцать или даже двадцать … Поэтому постоянно проходят исследования, с целю найти альтернативные, более дешевые препараты, которые помогли бы сохранить зрение.

К счастью, некоторые альтернативы уже существуют. Например, Бевацизумаб или Авастин. Однако следует отметить, что этот препарат не предназначен специально для использования в офтальмологии, обычно он используется в онкологии. Поэтому, когда мы предлагаем пациенту инъекцию Авастина, мы предупреждаем — продукт применяется вне прямой индикации. В описании продукта не упоминается, что он предназначен для лечения дегенерации сетчатки, но офтальмологи во всем мире используют препарат для этой цели. В некоторых странах эти уколы даже оплачиваются государством. Следует отметить, что, в отличие от дорогостоящего препарата Луцентис, одна инъекция Авастина стоит 135 евро.

Эффективность Авастина такая же, как у дорогого лекарства?

Пять лет назад было завершено исследование, в котором американские офтальмологи в течение двух лет лечили пациентов с дегенерацией сетчатки и Луцентисом, и Авастином. Разница в результатах составила семь процентов в пользу Луцентиса. Цена в десять раз выше, но разница в эффективности всего семь процентов. Если обнаружили болезнь и начали лечение в самом начале, когда есть только отек сетчатки, но нет структурных изменений, то зрение можно восстановить.

Скажите, легко ли переносятся эти глазные инъекции?

За последние годы я сделала около 5000 таких инъекций, и могу сказать, что они довольно легко переносятся. Во время инъекций мы используем обезболивающие препараты, уменьшающие дискомфорт.

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