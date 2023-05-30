Делаете натяжной потолок? Oбрати внимание на эти 4 вещи до того, как закажешь натяжной потолок

Обязательно к прочтению тем, у кого есть дети, пожилые родители, домашние питомцы, а также тем, кому не безразлично свое здоровье и безопасность. Когда люди выбирают натяжной потолок, то редко обращают внимание на само полотно. Казалось бы, какая разница, что будет висеть над головой? На самом деле, разница большая. Сегодня рассказываем, куда смотреть, выбирая пленку для натяжного потолка.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

1. пожарная безопасность

Полотна имеют разную степень пожарной безопасности. Одни горят от искрящейся проводки, другие — только под прямым огнем. Одни выгорают за пару секунду, оставляя едкий дым, другие — практически не воспламеняются, а дым еле заметен. Поскольку полотно висит по всей квартире, пожарная безопасность важна.

Как понять, будет ли гореть полотно?

В первую очередь проверьте, каким стандартам безопасности соответствует пленка.

В Европе безопасным считается класс B (материал не способствует распространению пламени). Например, такому классу соответствует натяжные потолки TEQTUM EURO — это значит, что полотну очень тяжело воспламениться.

Натяжные потолки TEQTUM EURO имеют класс пожарной безопасности B-s1, d0 согласно DIN EN 13501.

Давайте расшифруем, что означают эти комбинации в обычной жизни:

DIN EN 13501 — европейский стандарт, позволяющий классифицировать реакции на огонь для всех строительных продуктов, включая продукты, встроенные в элементы здания.

s1 — показатель дымовыделения при горении, где 1 — самый низкий, а 3 — высокий.

d0 — уровень образования горячих капель\частиц во время горения.

Так выглядит документ, который может подтвердить негорючесть.

Важно! Если вы не спросите про пожарную безопасность полотна — вам, скорее всего, никто ничего не скажет. Но 80% натяжных потолков, которые устаналиваются — это пленка, которая может воспламениться от короткого замыкания.

Поэтому спрашивайте информацию.

Вы не спросили — вам установят то, что дешевле. Если вам важна безопасность вашей семьи — берите инициативу в свои руки и уточняйте.

Второе — экологичность

Натяжной потолок — то, что будет висеть над вашей головой круглыми сутками. Если потолок токсичен, вы будете постоянно вдыхать его пары, даже не замечая этого.

Полотна делаются из ПВХ-материала, который сам по себе безвреден — опасны посторонние примеси. Если потолок их не содержит, то и бояться нечего.

Обратите ваше внимание на ряд сертификатов, подтверждающих экологичность.

Перечислим самые известные:

Reach — это регламент ЕС по обороту опасных химических веществ. В реестр входит 178 пунктов, которые в экологичном полотне не должны содержаться.

Пример как выглядит сертификат

RoHS — директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ. Экологичная пленка должна ей соответствовать.

Пример как выглядит сертификат

EN 73-1 — стандарт безопасности для детских товаров. Вы наверняка видели его маркировку на игрушках. Для пленки тоже применяется — если продукция соответствует EN 73-1, то потолок можно натягивать в помещении с детьми.

Пример как выглядит

А+ — самый высокий стандарт, показывающий минимальное выделение летучих веществ. Если полотно соответствует A+, то оно безвредно для здоровья.

пример как выглядит

Информация о сертификатах зачастую есть на сайте производителя.

Например, у TEQTUM отведен целый раздел для сертификатов - читать здесь.

СПРАШИВАЙТЕ сертификаты у специалиста, которому вы доверились установить потолки в вашем доме. Но внимательно смотрите на дату действия сертификата: он не должен быть просрочен.

Третье — защита от подделок

Полотна от известных производителей могут подделывать — вы подумаете, что натянули негорючий и экологичный потолок, а по факту воспользовались контрафактной продукцией. Как вы можете убедиться в том , что вам установили тот потолок, который вы выбрали по каталогу? Ведь выбрать вы можете по дорогому каталогу известного бренда, а что именно вам установили?

Как отличить контрафакт?

Обратите внимание на варианты защиты полотен:

Самый распространенный способ — маркировка черными буквами на самом полотне. Может быть указано название пленки и ее характеристики, обычно по краю пленки.

Пример, как это может выглядеть

Также существует ультрафиолетовая маркировка. Проверяется специальным ультрафиолетовым фонариком. Посветив на полотно, вы увидите название бренда. На рынке на данный момент только одни натяжные потолки с такой защитой -TEQTUM.

Пример, как это выглядит.

Другой способ защитить покупателя от контрафакта — сертификат (паспорт) с уникальным номером натяжного потолка, который предоставляется на каждый объект. С его помощью вы сможете проверить подлинность полотна на официальном сайте производителя пленки.

Фирменная упаковка — это скорее отличительная особенность. Положить в брендированный пакет можно любой натяжной потолок, но так как заказ брендированной продукции стоит немалых денег, то чаще всего в фирменной упаковке продаются качественные материалы.

Пример, как может выглядеть упаковка натяжных потолков TEQTUM (возможны видоизменения в форме упаковки и дополнения в тексте)

4. ДОГОВОР. Заключайте официальный договор, в который включайте пункт об ответственности исполнителя в случае : выявления подложных или недействительных сертификатов, установка натяжного потолок не соответствует заказанному ( по производителю, по характеристике и тд)

Если вы заподозрили, что Вас пытаются обмануть, или, возможно, уже обманули, обратитесь в Общество защиты прав потребителей в Латвии.

Подытожим:

Перед тем как заказывать установку натяжных потолков, запросите у специалиста:

Сертификат пожарной безопасности - в нем должно быть указано значение B-s1, d0, что означает не поддерживающий горение материал.

Сертификаты экологичности - лучше чтобы были все:

Reach — проверяется материал по 178 пунктам на опасные вещества,

RoHS — директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ,

EN 73-1 — стандарт безопасности для детских товаров, если продукция соответствует EN 73-1, то потолок можно натягивать в помещении с детьми,

А+ — самый высокий стандарт, показывающий минимальное выделение летучих веществ.

Сразу задумайте, как вы проверите, что вам поставили именно то, что вы выбрали.

Способы проверки:

Маркировка по кромке полотна (у большинства полотен)

Ультрафиолетовая маркировка

Сертификат изделия, который можно проверить на портале производителя.

Упаковка

Не забываем про договор, обязательно заключайте его, читайте условия внимательно, вносите пункты, которые могут вас защитить.

Сразу скажем, что все это вы можете найти и увидеть, заказав натяжные потолки TEQTUM. Спрашивайте у установщиков натяжных потолков вашего города.