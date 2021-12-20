Деньги ЕС — надежное плечо в будни и в кризис

Через поддержку фондов Европейского союза (ЕС) Латвия ощущает свою принадлежность к ЕС самым непосредственным образом. Это крепкое плечо обеспечивает и долгосрочную опору, и помощь при внезапном кризисе. Финансирование ЕС — это инструмент, позволяющий реализовывать значимые для благосостояния жителей и развития государства проекты, которые на чисто бюджетные средства нельзя было бы себе позволить. С момента вступления Латвии в ЕС заметно сократилось ее отставание от среднеевропейского внутреннего валового продукта (ВВП). Вклад фондов ЕС в рост ВВП составляет в среднем 1–1,5% в год. В этом отношении Латвия — одна из успешнейших стран ЕС. По завершении очередного периода планирования фондов ЕС мы можем с уверенностью обозначить будущие перспективы.

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При поддержке фондов ЕС мы привели в порядок дороги национального и регионального масштаба, поддержали перспективные и инновационные предпринимательские инициативы, модернизировали медицинские учреждения и инвестировали во множество других сфер, способствуя тому, чтобы в Латвии было приятно жить и работать.

Невзирая на вызовы кризиса COVID-19, Латвия сумела успешно адаптироваться к новым условиям.

С начала периода планирования до середины ноября 2021 года при поддержке фондов ЕС в регионах Латвии реализовано более 2000 проектов на четыре миллиарда евро, что составляет около 86% суммарно доступного нашей стране финансирования в объеме 4,7 миллиарда евро на период планирования 2014–2020 годов. Деньги ЕС ускорили развитие Латвии. Страна выросла в цифровом плане, модернизировав школы, библиотеки и медицинские учреждения, инвестировав в конкурентоспособность и рост многочисленных предприятий и талантов.

На деньги ЕС обеспечена также поддержка инновационным стартапам, улучшены инфраструктура и цифровая сфера, обновлены разнообразные публичные пространства и осуществлены другие процессы модернизации. Наша страна заметно улучшила обустроенность и стала еще уютнее.

То, что мы сумели ударно поработать в этот период планирования, не означает, что пора расслабиться. Мы уже заботимся о том, чтобы страна продолжила успешно инвестировать средства европейских фондов в конкретные планы. Нет сомнений, что будущее принесет множество вызовов и в здравоохранении, и в развитии технологий, и в сфере климатических перемен. В будущий период важно предложить разнообразные возможности пожизненного образования, повышающие конкурентоспособность жителей на современном рынке труда.

Средства ЕС необходимо и в дальнейшем инвестировать с мудрым подходом, излечиваясь от пандемии, бережно относясь к окружающей среде и поощряя инновации. При этом наша цель — обеспечить, чтобы развитие охватывало все территории и все население Латвии.

На период планирования 2021–2027 годов перед политикой кохезии на уровне ЕС поставлено пять приоритетных целей:

1) смарт-Европа — инновационные и мудрые экономические перемены — развитие исследований и навыков, поддержка предпринимательства и цифровизации;

2) зеленая Европа — климатическая нейтральность, адаптация к переменам климата и охрана среды;

3) объединенная Европа — развитие надежных, устойчивых и доступных транспортных и цифровых соединений;

4) социальная Европа — равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению и рынку труда, справедливые условия работы, социальная защита и инклюзивность;

5) близкая жителям Европа — устойчивое и сбалансированное развитие регионов.

16 ноября текущего года Кабинет министров поддержал дальнейшее продвижение Программы политики кохезии ЕС на 2021–2027 годы в Европейской комиссии (EK). Инвестиции фондов ЕС в объеме свыше 4,7 миллиарда евро особенно важны для повышения конкурентоспособности и роста экономики Латвии через поддержку предпринимательской деятельности, климатической и экологической устойчивости, здравоохранения, образования, инноваций, транспорта и других существенных для развития страны сфер.

Для Латвии важно оперативно и без проволочек утвердить программу, чтобы избежать разрыва в инвестициях между двумя периодами планирования и по возможности скорее приступить к освоению выделенных фондами ЕС средств.

В новой программе соблюдена также связь с Национальным планом развития Латвии на 2021–2027 годы, девиз которого "Изменение привычек — путь к развитию". Это означает, что на пути к улучшению благосостояния стране еще предстоит устранить немало препятствий для развития, наряду с прочим порождаемых нашим отношением, привычками, мышлением, требующими изменений — по отношению как к среде, труду, образованию, так и к сотрудничеству с окружающими людьми.

Продолжаем расти вместе!