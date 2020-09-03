Деньги ребенка на карте — удобнее и безопаснее

Платежная карта — один из лучших инструментов, позволяющий ребенку уже с раннего возраста самостоятельно познавать финансовую грамотность. В выигрыше от этого и родители, так как расходы ребенка прозрачны, а деньги останутся в безопасности, даже если карта случайно потеряется.

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Карта, оформленная для ребенка, — такая же, как и другие расчетные карты: ребенок может совершать покупки в магазинах и в интернете, снимать деньги или пополнять счет в банкомате. Если у ребенка есть карта, родители могут быстрее выдавать ему карманные деньги на повседневные или непредвиденные расходы.

К тому же родители всегда могут следить за тем, как ребенок тратит деньги, а в случае необходимости — установить лимит на платежи в интернете или отключить бесконтактные расчеты. Родители могут также привязать счет ребенка к своему интернет-банку, где можно удобно управлять его финансами.

Лучшее время, чтобы заказать карту

Возвращение на школьную скамью — лучшее время, чтобы наряду с учебными предметами ребенок освоил основы и финансовой грамотности, которые пригодятся ему на всю оставшуюся жизнь.

Поэтому в течение всего сентября банк SEB предлагает специальный бесплатный комплект юниора, в который входят как счет и карта без ежемесячной платы, так и неограниченное число бесплатных перечислений. Этими преимуществами ребенок сможет пользоваться до самого совершеннолетия.

Для ребенка — новый опыт и навыки

Собственная карта — это первый самостоятельный опыт сотрудничества с банком. Это возможность научиться использовать технологии, что пригодится в будущем.

Банковская карта станет для ребенка первым шагом в мир финансовой безопасности — надо будет научиться хранить информацию о карте в надежном месте, понять, где и когда имеет смысл ею пользоваться. Это же касается и интернет-банка, если вы договоритесь, что ребенок будет им пользоваться.

Люди часто делают покупки в интернете и практически в любом месте торговли есть устройство для считывания платежных карт. Как следствие, платежи с помощью карты становятся обычной и необходимой вещью, такой же само собой разумеющейся, как, например, смартфон. Поэтому, чем быстрее ребенок получит такой опыт, тем самостоятельнее и ответственнее он будет принимать финансовые решения.

Для родителей — безопасность и возможность не переживать за карманные деньги

Родители могут не беспокоиться о том, что ребенок в какой-то важный момент останется без денег, поскольку всегда в течение нескольких секунд смогут перечислить необходимые деньги.

В зависимости от финансовых навыков ребенка родители могут решить — разрешить/отключить бесконтактную функцию карты. Можно установить и лимиты платежей, которые ребенок не сможет превысить за конкретный период. В свою очередь, если деньги, которые выдаются на обед, регулярно уходят на что-то другое, родители это могут заметить очень скоро.

Безопасность прежде всего

Носить с собой платежную карту ребенку определенно безопаснее, а не наличные. Если он потеряет карту, ее можно быстро заблокировать, и карманные деньги останутся в безопасности. Только не забудьте обсудить с ребенком основные правила безопасности:

никому, даже лучшему другу, нельзя раскрывать свой PIN-код (в банкомате можно бесплатно поменять PIN-код на тот, который будет легче запомнить);

не пользоваться банкоматом, если видно, что он испорчен или поблизости замечены подозрительные личности.

Так же, как и любой новый опыт, управление деньгами дети тоже осваивают постепенно — шаг за шагом. Помогите ребенку научиться пользоваться картой, и со временем ознакомьте его с другими основами финансовой грамотности, например, планированием расходов и накоплениях. И обязательно помните: нужно хвалить ребенка за прогресс по мере того, как он учится распоряжаться деньгами и своей первой платежной картой.