Десятый автомобиль от Mego и Vesko отправляется в Кулдигский район

Для того, чтобы выиграть в лотерее автомобиль, порой достаточно всего одной покупки и всего одного чека.

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Новый автомобиль — главный приз лотереи Mego и Vesko Škoda Kamiq — на этот раз выиграла Инесе Валмунска.

18 августа в салоне Green Motors собрались представители крупнейшей розничной компании SIA Balstor, представляющей сеть магазинов Mego и Vesko, и партнеры, принимающие участие в лотерее.

"В этот день в торжественной обстановке Инесе получила главный приз лотереи — ключи от нового автомобиля Škoda Kamiq", — проинформировал руководитель отдела маркетинга сети Mego Александр Афанасьев.

"Вручение автомобиля — это наша возможность поблагодарить покупателей за то, что совершают покупки в нашем магазине", — сказала Индра Гранатека, представитель компании Baltstor.

Инесе рассказала, как она решила принять участие в лотерее. Жарким июньским вечером Инесе отправилась за кормом для кота. Только в магазине Mego продаются любимые консервы ее домашнего любимца. Покупая корм, Инесе купила и другие продукты, а на кассе заметила информация о лотерее и решила испытать удачу.

Она часто посещает магазин Mego в Кулдиге, но решила принять участие в лотерее впервые. Кроме того, зарегистрировать свое участие в лотерее было очень просто, надо было лишь отправить текстовое сообщение или заполнить анкету.

"Это был первый раз, когда я решила принять участие в лотерее, хотя я уже давно постоянный клиент Mego. Мне нравится, что в Mego есть товары, которые не продаются в других магазинах, а цены очень приемлемые, всегда есть акционные товары и продавцы очень приветливые. Что я почувствовала, когда узнала о выигрыше? Это было неописуемо, очень приятно и удивительно, я счастлива! Теперь мы с мужем будем много путешествовать по Латвии", — Инесе не скрывает своего удовольствия.

"Независимо от времени, в которое мы живем, люди верят в удачу, поэтому мы продолжаем организовывать лотереи и дарить надежду и радость нашим покупателям. Порой, мне кажется, что мы испытываем такие же сильные эмоции, как и наши победители — ведь дарить — это огромная радость для нас", — добавила Индра Гранатека.

Директор по продажам компании HKScan Latvia Хэйно Лапиньш сказал, что он очень рад тому, что в счастливом чеке оказалась продукция от компании HKScan Latvia, и они, безусловно, продолжат сотрудничество с магазинами Mego и участие в лотереях.

Томс Синявскис рассказал, что компания Ķekava участвует в лотереях Mego с самого начала. И это отличный способ познакомить покупателей с новыми продуктами и напомнить о зарекомендовавших себя товарах.

Исполнительный директор Green Motors Андрис Савицкис: "Мы очень рады сотрудничеству с Mego. Это первый год нашего сотрудничества, но мы планируем продолжать его и дарить радость клиентам Mego".

Между тем, менеджер компании Konig Инга Рыжова считает, что лотерея является хорошим способом познакомить покупателей с новыми продуктами, потому что часто лотерейные товары покупают из любопытства, это хороший повод, чтобы попробовать что-то новое и поэкспериментировать.

Лотерея сети магазинов Mego и Vesko проходила с 17 мая по 8 августа. В рамках призового фонда — 28 тысяч евро — были разыграны 50 подарочных карт по 50 евро от Mēness aptieka, 50 подарочных карт на топливо по 50 евро от Gotika auto и 100 подарочных карт по 50 евро от магазинов Mego, а также главный приз — автомобиль Škoda Kamiq от Green Motors.

Александр Афанасьев добавил также, что старт осенней лотереи запланирован на 6 сентября, а главным призом снова будет автомобиль Škoda Kamiq.

Сеть магазинов Mego — это компания с местным капиталом, работающая в Латвии в течение 20 лет. На данный момент в сети 90 магазинов Mego.

SIA Balstor является крупнейшей латвийской розничной компанией, объединяющей в себе 95 юридических лиц, работающих более чем в 400 торговых точках по всей стране. Balstor в качестве системы управления для всех его участников обеспечивает лучшие ИТ-решения, единую структуру и принципы совместных закупок, а также обеспечить эффективное маркетинговое управление.

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