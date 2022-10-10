Деятельность в Латвии начинает платформа подписки на автомобили SIXT+

Садитесь за руль нового автомобиля уже сегодня, без долгосрочных обязательств и ежедневных забот о его техническом обслуживании – такую возможность предлагает новая услуга подписки на автомобили SIXT+, которая уже доступна частным лицам и предприятиям по всей Латвии. Оформляйте абонемент на автомобиль, вносите фиксированный ежемесячный платеж, передвигайтесь на новом автомобиле и в любой момент отказывайтесь от абонемента без штрафных санкций.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Сложные времена, инфляция, рост процентных ставок и неуверенность в завтрашнем дне влияют на всех нас. Автомобильный рынок также претерпевает беспрецедентные изменения по всему миру. В результате цены на новые и подержанные автомобили, а также расходы на их обслуживание и содержание резко возросли. Это заставляет людей и предприятия все более тщательно подходить к принятию решений о покупке автомобилей и развитию автопарка, чтобы защитить себя от новых долгосрочных обязательств.

Что такое подписка на автомобиль?

Подписка на автомобиль SIXT+ — новая услуга, которая объединяет в себе лучшее из автопроката и лизинга автомобиля. Это один из способов, как обеспечить удобное повседневное перемещение и все преимущества личного автомобиля, сохраняя при этом контроль над ежемесячными расходами. Автопарк SIXT+ предлагает широкий выбор новых и почти новых автомобилей таких популярных производителей, как Toyota, Volkswagen, KIA, Škoda и другие. Все автомобили можно абонировать за фиксированную ежемесячную плату, которая включает все расходы на обслуживание авто. Автомобили доступны сразу же без несоразмерного первоначального взноса.

Подходит и для частных лиц, и для предприятий

Абонемент на автомобиль подойдет для людей, которым ежедневно нужен свой, всегда доступный, в отличие от услуг каршеринга, автомобиль. Абонемент на автомобиль также подходит для молодых развивающихся предприятий, для которых важны скорость роста, предсказуемый денежный поток и минимальные обязательства. Владельцу абонемента не придется беспокоиться о техническом обслуживании и ремонте автомобиля, поскольку они включены в фиксированную ежемесячную плату.

Новый автомобиль — в течение одного рабочего дня

Оформить абонемент на новый автомобиль можно в приложении SIXT+ BALTICS или онлайн на сайте www.sixtplus.lv, где подходящий автомобиль можно выбрать из десятков моделей, которые доступны сразу. Выбор автомобиля и заполнение заявки займет всего несколько минут. После одобрения заявки и оплаты вы уже в тот же день можете отправляться за новым автомобилем или заказать его доставку на дом. Затем остается лишь наслаждаться преимуществами абонемента. Если вы хотите отменить абонемент на автомобиль, вы можете сделать это в любое время без штрафных санкций. Если же изменятся ваши потребности и требования к ранее выбранному автомобилю, вы сможете менять его на другой каждый год.

Все включено — вам нужно позаботиться только о топливе и жидкости для стекол

Абонентская плата за автомобиль предусматривает его использование с определенным максимальным пробегом и разрешенной территорией использования, а также все необходимые повседневные услуги — страхование автомобиля, техническое обслуживание, текущий ремонт, летние и зимние шины, хранение и замену шин, техосмотр, помощь на дороге и сменный автомобиль при необходимости. Единственное, о чем вам нужно будет позаботиться самим, — это жидкость для стекол и топливо.

Основана на международном опыте, но разработана в странах Балтии

SIXT — один из ведущих мировых поставщиков услуг мобильности, работающий в Балтии уже 19 лет и управляющий автопарком численностью почти 7000 транспортных средств. Абонемент на автомобиль SIXT+ — следующий шаг в перечне услуг компании по аренде автомобилей и лизингу полного сервиса. Услуга абонемента на автомобиль основана на международном опыте SIXT, а ее платформа разработана здесь, в Латвии. Она предлагает современную цифровую услугу абонемента на автомобиль с сервисом премиум-качества и продуманные выгодные условия. Больше об абонементе на автомобили можно узнать на сайте www.sixtplus.lv.