DEZIFOG - рука помощи Латвии

Как обычно проводится дезинфекция помещений в новых сложных обстоятельствах? Люди ходят со спреем и опрыскивают поверхности, к которым, как они думают, чаще всего прикасаются чьи-то руки. В школах ёмкости для дезинфицирующих средств устанавливают во многих местах. Но всегда ли эффект тот, на который рассчитывают? Между тем в сфере дезинфекции помещений уже достигнут серьезный прорыв.

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По словам руководства компании «Dezifog Latvija», этот способ - безопасен, удобен и быстр. В зависимости от размера помещений, специальный генератор распыляет дезинфицирующее средство Dezifog за 1-180 секунд, густой туман равномерно распространяется по всему пространству, дезинфицируя все поверхности и воздух. С использованием новых технологий дезинфекция помещения площадью 20 тысяч квадратных метров займёт всего лишь 5 минут, а уже через полтора часа они будут готовы к приему посетителей.

По словам представителя «Dezifog Latvija», машины, производящие огромное количество тумана за короткое время, использовались и ранее. Чаще всего - для защиты имущества от воров.

Столкнувшись с новой пандемийной реальностью, компания придумала использовать генераторы тумана для дезинфекции помещений. Компании «Dezifog» удалось создать такую биоцидную жидкость, которая эффективно убивает широкий спектр вирусов, бактерий и грибков.

Эффективность средства Dezifog в борьбе с возбудителями туберкулеза и COVID-19 подтверждена исследованиями, проведенными независимой международной компанией «J.S. Hamilton Baltic». Было установлено, что Dezifog особенно активен в уничтожении вирусов с оболочкой – именно такими свойствами обладают возбудители болезни COVID-19. Эффективность действующего вещества достигает 99,9 процентов», - заверила Эрика Заке, эксперт по лабораторным услугам компании «J.S.Hamilton Baltic».

Эта инновационная и уникальная технология позволяет надежно дезинфицировать помещения любого размера и предназначения: от транспортного средства до спортивной арены. Вещества, содержащиеся в жидкости, признаны безопасными для человека и всех типов поверхностей, они также не причиняют вреда растениям, бумаге и электронике.

Средство Dezifog уже стало популярным и высокоэффективным решением проблемы дезинфекции помещений и поверхностей в учебных и медицинских учреждениях, а также на предприятиях. «Ответственные и современные компании инвестируют средства в эту удобную профилактическую меру, и мы верим, что в будущем она станет новым стандартом гигиены», - сказал представитель компании «Dezifog Latvija». Инвестиции в инновационные превентивные меры особенно важны для тех, чью деятельность нельзя остановить во время карантина, а с послаблением карантина, это становится необходимостью всех частных и государственных предприятий.

Мы обязаны оставаться бдительными

По словам представителя «Dezifog Latvija», потребность в препарате и технологии в целом значительно возросла из-за продолжающейся борьбы с коронавирусом. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, люди, которые бессимптомно переносят болезнь, также могут быть переносчиками вируса. Свободно передвигаясь и недостаточно ответственно выполняя ограничения, они могут оставлять вирус на различных поверхностях. Поэтому особенно важно правильно носить средства защиты, эффективно дезинфицировать поверхности и помещения».

Эксперты предупреждают, что мы должны сохранять бдительность, иначе вспышки заболевания будут повторяться вновь, принося новые волны заражений и новые запреты. "Кроме того, стандарт гигиены, соблюдение которого будут ожидать от компаний после пандемии, будет намного выше, чем до COVID-19, - говорит представитель компании. - Поэтому инвестиции в систему, которая единственная на рынке может гарантировать быструю и эффективную дезинфекцию помещений, определенно не будут краткосрочными. Мы просто уверены, что Dezifog станет новым стандартом гигиены».