Диагноз — бесплодие. Это трудно осознать, но можно преодолеть: интервью с врачом

Хронический стресс, различные планы на жизнь и карьеру, в которых материальные ценности выходят на передний план, малоподвижный образ жизни — это лишь некоторые факторы, из-за которых все больше пар сталкивается с диагнозом "бесплодие". Также неизбежным процессом, который независимо от образа жизни оказывает существенное влияние на женское репродуктивное здоровье и способность к зачатию потомства, является старение. Однако, несмотря на то, что с возрастом женская репродуктивная функция угасает, возможность стать родителями есть. Подробнее о причинах, по которым у пар может не получиться зачать ребенка, и о том, как найти решение в этой ситуации, рассказывает гинеколог-репродуктолог клиники "Northway", специалист по лечению бесплодия д-р Неллия Сеймушкина.

Д-р Неллия Сеймушкина мечтала стать гинекологом еще в школьные годы. "Желание помогать женщинам не покидало меня ни на миг, и очень привлекала именно тема беременности. Этот этап в жизни женщины я хотела изучить подробно, от начала и до конца", — говорит доктор. Именно поэтому первые шаги в гинекологии и сфере лечения бесплодия она сделала, еще будучи студенткой третьего курса. Д-р Сеймушкина участвовала в различных конференциях — и как лектор, и как слушательница, опубликовала несколько научных статей, а параллельно также работала в Рижском университете им. П. Страдыня — сначала на кафедре анатомии и антропологии, позже на кафедре родовспоможения и гинекологии, где она продолжает обучать студентов по сей день.

В продолжении статьи доктор отвечает на наиболее распространенные вопросы о причинах бесплодия и его лечении.

Насколько распространено бесплодие в наши дни и у кого оно выявляется чаще — у женщин или у мужчин?



Данные, полученные в западных странах, свидетельствуют о том, что с бесплодием, или с трудностями зачать ребенка сталкивается практически каждая пятая пара. К сожалению, до сих пор распространено мнение, что причину бесплодия следует искать только в женщине, однако на самом деле не менее чем в половине случаев бесплодие пары связано со здоровьем мужчины. Но, как известно, уговорить мужчину обратиться к врачу нелегко, для многих представителей сильного пола это эмоционально очень трудный шаг…

Каковы наиболее распространенные причины, которые могут привести к мужскому бесплодию, и какие угрожают фертильности женщины?



Причины мужского бесплодия могут быть самыми разными. Нередко причина является идиопатической, также бесплодие может быть связано с какой-либо травмой в анамнезе, СТЗ, варикоцеле, или расширением вен тестикул, обструкцией мочевыводящих путей, дисфункцией гипоталамуса; контакт с токсинами окружающей среды тоже может быть виновником бесплодия. Еще одним важным фактором, увеличивающим риск бесплодия, является курение, потому что именно эта вредная привычка чаще всего служит причиной олигоспермии или олигозооспермии (уменьшенного количества сперматозоидов в сперме) и азооспермии (отсутствия сперматозоидов в эякуляте).

Причин женского бесплодия тоже много, но одной из важнейших является возраст. К сожалению, все чаще женщины рожают в более позднем возрасте, что связано с карьерными планами или отсутствием отношений. Еще в качестве факторов риска бесплодия обязательно следует упомянуть трубные факторы и овуляторную дисфункцию, когда яичники не могут ежемесячно производить жизнеспособную яйцеклетку.

Как паре, которая хочет создать семью, понять, что пришло время обратиться за помощью к врачу-репродуктологу?



Бесплодие определяется как неспособность находящихся в репродуктивном возрасте мужчины и женщины зачать ребенка на протяжении как минимум года при регулярной половой жизни без контрацепции. В свою очередь, в паре, где женщина достигла возраста 35 лет, оценивать риск бесплодия нужно уже через шесть месяцев, в течение которых не наступила беременность. Ранее, чем через полгода, диагностику бесплодия можно рассматривать, например, если у пациентки есть факторы риска, способствующие преждевременному наступлению недостаточности яичников (например, курение), или если в семье наблюдалась ранняя менопауза / преждевременное угасание функции яичников. Если в анамнезе есть объемная операция яичников, проведенная, например, из-за тяжелого эндометриоза, или онкологическая операция с последующей лучевой или химиотерапией, в этом случае также следует рассмотреть возможность диагностики бесплодия. Также диагностику рекомендуется проходить пациенткам, перенесшим аутоиммунное заболевание или имеющим известные дефекты матки или труб.

У мужчины тоже могут быть состояния, при которых к лечению бесплодия нужно обращаться на ранней стадии, например, травмы тестикул, заболевание свинкой во взрослом возрасте, импотенция или какая-либо другая сексуальная дисфункция, химиотерапия / лучевая терапия в анамнезе.

Существует мнение, что бесплодие можно лечить в любом возрасте. Правда ли это?



Отчасти это утверждение правдиво. Зачать ребенка можно и в 50 лет, однако здесь есть вопрос о пригодности генетического материала. Если пациентка хочет использовать свои яйцеклетки, то в 50 лет забеременеть будет невозможно, потому что собственные резервы уже исчерпаны. В свою очередь, если заморозить яйцеклетки или эмбрионы за несколько лет и после соответствующей подготовки поместить их обратно в матку, то возможность забеременеть будет.

Сколько времени необходимо для того, чтобы определить причины бесплодия?



В наши дни, благодаря новейшим технологиям и методам, определить причины бесплодия можно всего за два месяца и, подобрав наиболее эффективный метод, немедленно начать лечение. Хочу подчеркнуть, что не во всех случаях единственным выходом будет IVF или медицинское оплодотворение. Иногда после соответствующего процесса лечения удается забеременеть естественным путем.

В свою очередь, если обнаруживается, что медицинское оплодотворение является единственным решением, я призываю пациентов этого не бояться — в клинике "Northway" специалисты разработают индивидуальный план лечения и окажут поддержку на протяжении всего процесса. Мы стараемся найти решение даже в наиболее сложных и, казалось бы, самых безнадежных случаях, например, когда в других местах отказали в помощи из-за неподходящего возраста или сложных патологий. Благодаря заботе и знаниям наших специалистов, а также технологиям, родить здорового ребенка удалось даже тем родителям, которые болеют гемофилией — редким врожденным заболеванием, связанным со свертываемостью крови. Мы успешно помогаем преодолеть бесплодие и мужчинам — в 2014 году в клинике "Northway" была проведена первая в Латвии операция Micro TESE. И после этой операции уже родились несколько здоровых детей — первые в Балтийском регионе!

Как осуществляется диагностика и лечение бесплодия?



В начале любой диагностики происходит тщательный сбор информации об анамнезе бесплодной пары, проводятся необходимые исследования — анализы крови, диагностика спермы, УЗИ. В диагностике и лечении нарушений фертильности клиника "Northway" широко применяет и метод гистероскопии, который позволяет выявить такие особенности матки, которые не просматриваются во время УЗИ. Далее на основании полученной информации разрабатывается общая стратегия лечения с использованием медикаментозного и / или хирургического подхода. Только в том случае, если вышеупомянутые методы не дали ожидаемого результата, проводится медицинское оплодотворение. В клинике "Northway" обеспечиваются все признанные в мире методы медицинского оплодотворения — наши специалисты предложат наиболее подходящий и эффективный метод для любого случая нарушений фертильности.

Насколько велика вероятность забеременеть после медицинского оплодотворения?



Это зависит от многих факторов, таких как возраст пары и степень тяжести диагноза. Не менее важным фактором является и вид оплодотворения, а также соучастие пары в процессе лечения.

Согласно последним данным Европейского общества репродуктологии и эмбриологии, которые были обобщены в 2018 году, количество циклов медицинского оплодотворения продолжает увеличиваться, однако уменьшается количество трансферов более чем одного эмбриона (1). Согласно результатам, полученным в 21 европейской клинике, после трансфера свежих эмбрионов количество беременностей после процедуры IVF возросло на 34,1%, а после процедуры ICSI — на 32,1%. В свою очередь, после трансфера замороженного эмбриона количество клинических беременностей увеличилось на 33,4%*.

В связи с этим призываю пациенток осознать, что бесплодие — это не приговор, а заболевание, с которым можно и нужно справиться! Это наша главная общая задача — делать все возможное, чтобы в семье родился здоровый и счастливый ребенок!

