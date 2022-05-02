Дизайнер оборудовал офис IPS Baltics: каковы новейшие тенденции?

Мы все надеялись, что ограничения, вызванные пандемией, будут временными, и многие компании решили использовать это время с пользой, делая косметический ремонт или улучшая офисные помещения. Не говоря уже о том, что работа из дома также повлияла и на тенденции офисного интерьера. Компания «IPS Baltics», которая находится в Марупе, обустроила свой офис, воспользовавшись услугами дизайнера интерьера, которые являются бесплатными для владельцев B2B. Дизайнер компаний и интерьера делится своим опытом.

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Общая площадь офисных помещений "IPS Baltics", поставщика квалифицированного персонала судовладельцев и операторов ветровых турбин, составляет 84 квадратных метра. Компания быстро расширилась и планирует расширяться и дальше в обозримом будущем, поэтому возникла необходимость в новом офисном помещении. Ранее арендуемые помещения были еще меньше и не могли обеспечить достаточное количество рабочих мест для сотрудников. Процесс переезда начался с небольшого косметического ремонта и продолжился в тесном сотрудничестве с дизайнером интерьера, оборудовавшим офис. Это довольно небольшой офис, в помещении также расположена кухня. В настоящее время в офисе работает шесть сотрудников, но дизайнеру интерьера необходимо было оборудовать офис для восьми сотрудников, так как компания планирует расширяться.

"Наш офис небольшой, и поскольку расстановка мебели отнимает еще большую часть пространства, мы хотели расположить рабочие зоны таким образом, чтобы это было максимально эффективно и даже осталось место для отдыха, залов переговоров. Нашим основным приоритетом было оборудование офиса необходимыми рабочими местами, эргономичными и удобными, выделение достаточного места для хранения, а также мы стремились с помощью общего дизайна сделать его светлым и уменьшить ощущение слишком уплотненного пространства", — рассказывает Руководитель по развитию бизнеса "IPS Baltics" Лаурис Калниньш.

Каких ошибок следует избегать при планировании офисного пространства?

По словам дизайнера интерьера ИКЕА, работавшего с этим проектом, при планировании новых офисов или обновлении старых, отправной точкой всегда должно быть зонирование, затем идет вопрос эргономики рабочих мест. Распространенная ошибка, которую дизайнер интерьера замечает в офисах, — это выбор неудобных стульев, слишком маленького стола и недостаточное место для хранения, что впоследствии создает в офисе ощущение беспорядка. Она советует лучше обратиться за профессиональной консультацией, чтобы правильно выбрать мебель, которая будет служить долгие годы и будет удобной для сотрудников. Это даже помогает экономить в долгосрочной перспективе.

"Прежде всего, планируйте места для всех рабочих мест. Начинать нужно с главного — эргономичных столов, стульев, полок и шкафов для хранения личных вещей и документов. Это основные предметы в офисе, и их не будут менять дольше, чем такие мелочи, как настольные блокноты и папки для документов. Таким образом, лучше инвестировать в качество, с длительной гарантией. В ИКЕА мы предлагаем офисную мебель с 10-летним гарантийным сроком", — предлагает дизайнер интерьера ИКЕА Линда Рибака-Орлова.

Чтобы разделить помещение небольшого офиса и создать отдельное рабочее пространство для сотрудников, в данном конкретном офисе были использованы ширмы для столов. Акустический экран создает визуальный, физический и звукопоглощающий барьер, который делает рабочую зону сотрудников более тихой и уединенной. Они также могут служить в качестве доски объявлений, на которой размещается информация, напоминания или графики.

"Когда наши дома становятся более экологичными, офисы не являются исключением. Наши бизнес-клиенты все чаще выражают желание привнести в жизнь устойчивость или экологичность, поощряя такие решения, как решения для сортировки отходов, мебель из натуральных или переработанных материалов и т.д. Практическим примером этого может быть экран для письменных столов: используя переработанный пластик в войлоке для этого продукта, мы потребляем меньше нового сырья и снижаем воздействие на окружающую среду, а существующие материалы получают новую жизнь", — объясняет специалист по интерьеру.

Тенденции меняются

После того как основные и самые важные объекты спланированы, а все необходимые потребности сотрудников удовлетворены, наступает время придать офисному помещению правильный характер. По мнению Л. Рибака-Орловой, если внутренние помещения окрашены в светлый цвет, это автоматически придает интерьеру легкость и простор.

"В этом офисе мы в основном использовали мебель светлых тонов и смешивали ее с деревянными материалами и удобными мягкими диванами, креслами и стульями. После того как многие люди вернулись в офисы после работы из дома, ожидания коллег изменились — в офисе они хотят чувствовать себя как дома, поэтому все больше офисов будут становиться уютнее. Поэтому не стоит бояться сочетать специальную офисную мебель с мебелью и деталями, которые мы обычно используем для дома. По сути, каждое помещение было приспособлено для удобства сотрудников. Нам также удалось реализовать небольшую многофункциональную зону в офисе. Например, при необходимости зону, отведенную для отдыха, можно превратить в рабочее место или небольшое неформальное место для встреч", — рассказывает Л. Рибака-Орлова.

Ключом к дополнительному уюту являются текстиль, освещение и аксессуары. Дизайнер интерьера предлагает украсить офис, используя различные предметы интерьера, ковры и другой текстиль, а также лампы, создающие мягкий свет. Комнатные растения также играют важную роль. Если уход за настоящими растениями кажется слишком сложным, искусственные комнатные растения — отличное решение.

Зоны отдыха

Дизайнер делового интерьера ИКЕА в этом офисе также реализовал чрезвычайно маленькую кухню. По ее словам, при планировании кухонь и зон отдыха важно помнить не только об эстетике, но и об эргономике и простоте ухода. Выбирайте кухонные фасады и столешницы, за которыми легко ухаживать и которые долговечны. Расставьте всю мебель и бытовую технику так, чтобы в небольшом пространстве было удобно передвигаться нескольким людям. И самое главное — используйте высоту стен вместо пола для создания пространства для хранения.

Бесплатный деловой интерьер

"Мы обратились в бизнес-команду ИКЕА с собственным видением, основанным на опыте оформления интерьера офиса в другой стране. Тем не менее, мы ожидали получить оригинальные идеи по улучшению офиса, которые помогли бы достичь наших бизнес-целей и способствовали бы созданию позитивной рабочей атмосферы. Даже если мы полагались на мнение экспертов, с дизайнером интерьера мы работали как единая команда, обсуждая возможные решения и принимая решения. Основное преимущество выбора одной услуги, предоставляемой от идеи до полной реализации — избежание общения с несколькими поставщиками и поставок. Это экономит массу времени, а также расходы", — подчеркивает Руководитель по развитию бизнеса "IPS Baltics" Л. Калниньш.

В ИКЕА предприятия могут найти интерьерные решения эстетичного и функционального дизайна. Дизайнеры интерьера подготовят проект интерьера, помогут выбрать наиболее подходящую мебель и реализуют проект в необходимом помещении: офисе, небольшом магазине, кафе, гостинице или квартире и т.д.

В случаях, когда клиент решает реализовать предложенный проект и приобрести не менее 70% мебели и аксессуаров ИКЕА — услуги по дизайну интерьера предоставляются бесплатно. Дополнительная информация для предприятий здесь.