Долгое сидение – общепринятая норма?

Напряженные и ослабленные мышцы спины, перенапряжение в шеи, неправильная осанка, боли в плечевом поясе и нижней части спины, головная и мышечная боль неясного происхождения… раньше с такими проблемами здоровья сталкивались люди старшего возраста, а теперь — и более молодые. Ни новость, что это вызвано изменившимся образом жизни современного человека: долгие часы сидя в офисе, работая из дому, учась или после утомительного рабочего дня, наконец-то, спокойно присев дома. Знакомо?

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Размахивают красным флагом и призывают прислушаться

То, что долгое сидение становится (а может уже стало?) общепринятой нормой, которая уже ни у кого не вызывает удивления или большего беспокойства, и не в шутку заставляет волноваться кинезитерапевтов и других специалистов по здоровому образу жизни. Врачи санатория "Eglės sanatorijа" ежегодно консультируют тысячи прибывающих сюда жителей Литвы и замечают, что практически нет людей, которых не беспокоили бы проблемы со здоровьем, связанные с болями в спине. "Хочется взять и махать красным флагом — люди прислушайтесь, быть физически активным не рекомендуется, а просто необходимо", — утверждает уже 34 года работающая в санатории "Eglės sanatorijа" ст. кинезитерапевт Лина Жукаускене.

Правда, хотя сидячая работа и слишком малая физическая активность оказывают наибольшее влияние на развитие различных болей в спине, не следует забывать, что и стресс, испытываемый человеком, играет здесь важную роль: "Стресс вообще постепенно разрушает весь наш организм изнутри, поэтому чем меньше вы будете впускать его в свою жизнь, тем лучше будет для вашего общего самочувствия", — утверждает кинезитерапевт.

Санаторий как импульс к здоровой жизни

Каждому гостю санатория "Eglės sanatorijа" в Литве лечебные процедуры назначаются индивидуально, учитывая имеющиеся жалобы. "Важно осознавать, что все группы процедур — упражнения, массажи, процедуры с торфяными грязями и минеральными водами, релаксация — взаимосвязаны, поэтому наилучшего положительного эффекта на здоровье можно добиться, только сочетая их вместе. В санатории клиент посещает 3-6 процедур в день в зависимости от выбранной программы. Так что вставайте со стульев и приезжайте в санаторий. Честно говоря, лучшего места для укрепления здоровья я и представить себе не могу", — улыбается ст. кинезитерапевт санатория "Eglės sanatorijа" Л.Жукаускене.

Санаторий "Eglės sanatorija" — уже 50 лет мы заботимся о Вашем здоровье!

Больше информации и резервация: +370 313 60 220 или sanatorija.lt