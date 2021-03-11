Долгожданный Volkswagen e-up! уже доступен пользователям Carguru

Основоположник каршеринга в Риге, компания Carguru, укрепляет статус дружественного для экологии сервиса, пополнив свой автопарк 16 новыми электрическими VW e-up!.

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"Несмотря на то, что в прошлом году пандемия коронавируса притормозила процесс развития автопарка, с финансовой точки зрения 2020 год был успешным. Позитивный результат в первую очередь был достигнут, благодаря лояльности наших пользователей и тому, что в условиях нестандартной экономической ситуации мы пересмотрели бизнес-модель и существенно увеличили эффективность процессов. В этом году мы планируем закрепить результат и наверстать упущенное, в плане количества машин в автопарке." — отметил руководитель компании Владимир Рескайс.

На протяжении трех лет, автопарк компании Carguru состоял только из гибридных автомобилей марки Toyota. Этот год компания решила начать с добавления электрических машин VW e-up! в сотрудничестве с Moller Auto Lidosta.

"Volkswagen, Moller Auto Lidosta на протяжении нескольких лет занимается развитием рынка электромобилей в странах Балтии, а также стал одним из первых автосалонов, который установил станцию "быстрой" зарядки для своих клиентов. Мы очень рады, что компания Carguru оценила по достоинству наш вклад в развитие электромобилей в Риге. Мы убеждены, что наше сотрудничество, это отличный способ показать обществу превосходство электромобилей в повседневной жизни города." — отметил Edgars Šturcs, Руководитель отдела продаж, Moller Auto Lidosta.

Volkswagen e-up! — это стильный, современный и простой в управлении электромобиль, который отлично подойдет для начала знакомства с миром электрических машин. Такое сочетание качеств делает его идеальным партнером не только в городской среде, но и за пределами города. Стоимость аренды будет начинаться от 0,00 eur/мин в режиме ожидания ночью (0,04 eur/мин днем), до 0,23 eur/мин у тарифа Basic и 0,27 eur/мин у тарифа Pro (с нулевым самориском). Также, для аренды будут доступны другие хорошо знакомые нашим пользователям тарифы, позволяющие арендовать машину с существенной скидкой — вплоть до минус 40%.

В стоимость аренды VW e-up! включена зарядка на всех зарядных станциях "Elektrum". Более того, зарядив автомобиль во время аренды, пользователь получит скидку в размере 20% (или 25% у тарифа Pro) на текущую поездку. В дополнение к этому, в процессе разработки находятся и другие механизмы поощрения.

"Каждая машина каршеринга заменяет вплоть до 16 личных автомобилей, тем самым облегчая нагрузку на окружающую среду. Развивая краткосрочную аренду автомобилей, Carguru помогает сделать Ригу более привлекательной для жизни." — считает Владимир.