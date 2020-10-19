Когда дни становятся короче и потребность в свете возрастает, самое время обратить внимание на домашнее освещение. Выбор освещения зависит от человеческих потребностей и назначения помещений, которые могут меняться в зависимости от времени суток и конкретного дня. Правильный выбор освещения поможет создать нужное настроение, сделает акцент на предметах интерьера, дольше сохранит работоспособность, поможет сконцентрироваться и повысит безопасность. Светильники LEDVANCE для разных жилых зон сочетают в себе современные LED-технологии, функциональность и привлекательный дизайн.

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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОКРУГ ДОМА И В САДУ

Продуманное наружное освещение играет важную роль. Белый свет делает более безопасным пространство вокруг дома, а теплый свет в саду создает приятную уютную атмосферу — для приема гостей или встреч в кругу семьи и друзей.

Наружные настенные LED-светильники предлагаются в качестве источников как прямого, так и отраженного освещения. Наружное освещение, установленное на стене или под крышей, не только осветит двор энергосберегающими LED-лампочками, но и идеально подойдет для освещения входной двери или подъездных дорожек. LED-светильники для освещения дорожек могут быть в виде фонарей, столбиков или светильников на платформе. Они освещают дорожки или въезд, обозначая их контуры в темноте. LED-прожекторы обладают большой мощностью и оптимально рассеивают свет, поэтому идеально подойдут, например, для освещения гаража.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Каждой зоне в доме требуется свое освещение: функциональное, создающее атмосферу, стимулирующее или успокаивающее. Настольные и напольные светильники создают приятное освещение в более темных участках помещения или могут подчеркнуть отдельные предметы интерьера как элементы декора. Современные потолочные лампы особого дизайна и подвесные светильники подчеркивают характер помещения и создают нужный стиль. В свою очередь, эстетичные потолочные лампы из гравированного стекла добавят в интерьер особое звучание, проецируя на окружающие предметы красивые узоры.

Сердцем дома обычно является кухня — здесь готовят еду и беседуют по душам. Здесь требуется особое освещение — свое для каждой конкретной кухонной зоны и, конечно, отвечающее вашим потребностям. Основное освещение должно ярко освещать всю кухню. Кроме того, хорошо освещаться должны рабочие зоны — обычно это зоны, где занимаются готовкой. Дополняет кухонное освещение прямо направленный свет. Люстра над обеденным столом создаст оптимальное освещение во время еды. А последний штрих в освещении вашей кухни — декоративная подсветка.

Требования к освещению в подвальном помещении или гараже могут отличаться от жилой зоны. Например, если вы ищете основательный, прочный, энергоэффективный светильник с защитой IP65 и для вас важно, чтобы он служил долго, стоит обратить внимание на влагонепроницаемые светильники с ударостойким корпусом.

НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Оно незаменимо, если вы хотели бы, чтобы на пороге вас встречал свет, когда вы возвращаетесь вечером из театра, или чтобы детям ночью было легче найти дорогу в туалет, а вам — безопаснее спускаться по лестнице. Оснащенный сенсором светильник на батарейках легко установить, и он будет давать дополнительное освещение, когда это будет нужно, — внутри помещения или снаружи.

LED-светильник, оснащенный сенсором дня/ночи и движения, который работает на батарейках.

НОВЫЙ ВИД ОСВЕЩЕНИЯ — SMART+

При помощи светильников и продуктов SMART+ вы можете создать индивидуальное и более разнообразное освещение. LED-светильники SMART+ обладают функцией уменьшения яркости света, регулировкой температуры цвета — от теплого до белого дневного — и возможностью изменить оттенок света (RGBW). Все эти функции удобно контролируются в помещении или снаружи через приложение или голосовой командой. С умными решениями Smart Home вы можете осветить дом и сад, используя новейшие технологии.