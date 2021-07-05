Домашний интернет от Telenet: работай эффективно, отдыхай с удовольствием

Быстрый и надежный интернет дома — это абсолютный маст-хэв. За последние полтора года многие из нас стали работать удаленно, поэтому стабильное и быстрое интернет-соединение дома стало одним из критических факторов в эффективной работе.

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Учитывая этот тренд, телекоммуникационная компания Telenet, которая предлагает услуги интернета и интерактивного телевидения в Риге в течение 20 лет, провела модернизацию и расширение сети, чтобы предложить своим клиентам повышенную скорость доступа в интернет. Теперь скорость подключения к мировым узлам интернета составляет 240 Гбит/с, то есть домашнему абоненту доступны скорости до 1 Гбит/с, а коммерческому абоненту — до 40 Гбтис/с.

За последние четыре года компания Telenet инвестировала более 700 000 евро в модернизацию и расширение сети, в результате чего мощным оптическим интернетом и онлайн-телевидением могут пользоваться более 180 000 домохозяйств в Риге. Продолжая расширяться на рынке телекоммуникационных услуг, Telenet присоединила целый ряд компаний под общим брендом Pronet, в результате чего произошла интеграция телекоммуникационных сетей всех этих компаний, а также центров по обслуживанию клиентов.

В ходе слияния удалось не только модернизировать оборудование общей сети, но и повысить надежность ее работы. Это означает, что абоненты могут быть уверены — высокоскоростной оптический интернет их не подведет, потому что Telenet предлагает услуги бизнес-класса. В многоквартирных домах провайдер подключает интернет бесплатно, а при необходимости специалист бесплатно настроит домашний Wi-Fi.

Помимо интернет-соединения всем абонентам Telenet доступна услуга "Интерактивного ТВ" с недельным архивом телепередач, паузой, перемоткой и другими функциями, которые помогут отдохнуть и переключиться в режим релаксации после напряженного рабочего дня. Провайдер предлагает огромный выбор ТВ-каналов, среди которых и взрослые, и дети найдут что-то для себя: спорт, кино, новости, музыка, развлечения, наука, детские передачи и многое другое.

Если есть необходимость в домашнем телефоне, то пользователь может выбрать специальный пакет услуг, в который включен и интернет, и телевидение, и домашний телефон.

Telenet предлагает услуги и бизнесу — это виртуальные платформы для развертывания информационных систем клиентов, центры обработки данных для размещения оборудования компаний, высокоскоростные международные каналы передачи данных и много другое.

Для удобства пользователей на сайте Telenet появился "Личный кабинет" — эта функция позволяет решить вопросы или проблемы без звонка в компанию и личного общения с сотрудниками центра обслуживания клиентов. Но если нужно поговорить со специалистом, то на помощь придет круглосуточная поддержка, готовая в любое время суток оперативно справиться с любой проблемой.

Подробнее об интернете и телевидении Telenet можно узнать на сайте провайдера, по телефонам 67711111 или 27230303, а также эл. почте office@telenet.lv.