Два в одном: смарт-часы и беспроводные наушники для тех, кто спешит

Сегодня мы все чаще используем в своих повседневных делах смарт-часы и беспроводные наушники — как с целью отслеживания физических нагрузок и реализации поставленных целей здорового образа жизни, так и используя возможности этих смарт-устройств в работе и хобби. Несмотря на то, что предложение технологий достаточно широко, часто эти изделия приходится приобретать по отдельности, чтобы получить все необходимые функции смарт-устройств. Но сейчас компания Huawei представила решение, объединяющее оба вида продукции в одном эффективном устройстве.

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Функциональный дизайн для более комфортной повседневной жизни

Чтобы улучшить опыт пользователей, предприятие выпустило Huawei Watch Buds — комбинацию смарт-часов и беспроводных наушников "два в одном", которая отличается не только элегантным внешним видом, но и функциональностью и станет отличным помощником в повседневных делах. Куда бы ни направился владелец устройства — в спортивный зал или на прогулку — наушники всегда на руке, поэтому больше их нельзя забыть дома, а также не останется без ответа ни один важный телефонный звонок.

При разработке новой модели смарт-часов на первом месте было качество — стальной корпус закален при температуре свыше 1300 градусов и отполирован вручную до атласного эффекта, в свою очередь, 710 украшений Clous de Paris на кнопке и коронке часов придают им элегантный вид. Общий вид устройства дополнен удобным классическим кожаным ремешком, который делает Huawei Watch Buds современным аксессуаром для любой жизненной ситуации — как для деловой встречи, так и для роскошного ужина.

Больше, чем просто тенденция моды

Huawei Watch Buds оснащены магнитным креплением, изготовленным по фирменной технологии, что помогает прикреплять и снимать наушники с крышки часов без лишних усилий. Сверхлегкие наушники весят всего 4 грамма и совершенно идентичны, поэтому, благодаря адаптивной технологии датчиков, их можно вставлять в любое ухо. Эта технологическая инновация автоматически адаптирует правый и левый звуковые каналы, обеспечивая пользователю еще больше удобств и позволяя заниматься более важными делами, чем поиск нужного наушника.

Еще одним преимуществом новых беспроводных наушников является то, что ими можно управлять, прикасаясь к уху. Это значит, что теперь принять или отклонить звонок, воспроизвести или поставить на паузу любимую музыку, а также воспользоваться другими ценными повседневными функциями можно простым касанием. При этом пользователь, трижды коснувшись наушников, сможет включить или выключить режим шумоподавления, что особенно полезно, например, когда вы пытаетесь решать рабочие вопросы, находясь в шумной и многолюдной городской среде.

Смарт-устройство, соответствующее любым вкусам и пожеланиям

Изучая тенденции, царящие в современном обществе, можно заметить, что люди все чаще задумываются о своем здоровье и активно ищут способы улучшения физического самочувствия. Так, например, в 2022 году независимая аудиторская фирма Deloitte провела опрос населения, результаты которого показали, что 79 % респондентов хотят знать больше о здоровом образе жизни. Используя новые Huawei Watch Buds, улучшить свое физическое самочувствие будет проще, чем когда-либо.

Например, недавно улучшенная Huawei технология мониторинга сна обеспечивает пользователю возможность точнее контролировать качество своего сна, а улучшенный алгоритм смарт-часов и технология мониторинга сердечной деятельности помогают следить за здоровьем и самочувствием на протяжении всего дня. Для здорового образа жизни Huawei Watch Buds предлагают 80 спортивных режимов, 10 из которых — профессиональные, а также более 70 видов спорта, которые любители фитнеса могут добавить вручную. Смарт-устройство также обеспечивает доступ к интеллектуальному тренеру по бегу и даже видоизменяемым личным планам тренировок, которые каждый пользователь может персонализировать по собственному усмотрению. Какой бы ни была ваша цель — подготовиться к марафону, просто следить за своим здоровьем или контролировать уровень стресса и качество сна — Huawei Watch Buds станут вашим надежным помощником.