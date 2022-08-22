Двенадцатая машина осталась в Риге

В этом году главный приз лотереи «Mego» и «Vesko», автомобиль «Škoda Fabia», выиграл рижанин Вилис, который десять лет назад выиграл в лотерее телевизор. На этот раз он зарегистрировал 3 чека для участия в лотерее. В дополнении к главному призу «Green Motors» подарили Вилису шампанское и кружку-термос, которая будет актуальна как в жару, так и в холодное время года.

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17 августа в помещении автосалона "Green Motors" собрались партнеры крупнейшей розничной компании SIA "Baltstor", сетей магазинов "Mego" и "Vesko".

"В этот день в торжественной обстановке Вилис получил главный приз лотереи — ключи от нового автомобиля Škoda Fabia", — проинформировал руководитель отдела маркетинга сети Mego Александр Афанасьев.

Вилис часто посещает магазин "Мего" на Югле, и после перерыва в несколько лет решил снова поучаствовать в лотерее. Кроме того, процесс подачи заявки на участие в лотерее был очень простым и удобным, нужно было только отправить текстовое сообщение или заполнить анкету.

"Интересно, что из 12 разыгранных автомобилей, этот — только второй, который выиграл мужчина, и эта вторая машина, которая останется в Риге. Еще хочу добавить, что независимо от того, в какое время мы живем, люди верят в чудо, поэтому мы продолжаем организовывать лотереи и дарить надежду и радость нашим покупателям. Порой мне кажется, что мы испытываем такие же сильные эмоции, как и наши победители — ведь дарить — это огромная радость для нас", — поясняет Александр Афанасьев.

Жанете Сиyбра, менеджер маркетинговых проектов "Putnu fabrika Ķekava", подчеркнула, что обязательно продолжит сотрудничество с магазинами "Mego", и подарила Вилису подарочный набор с вкусными продуктами от Ķekava и Bauska.

Эдгар Дадис, менеджер по работе с клиентами "Latvijas maiznieks" отметил: "Мы ценим, что во рамках лотереи мы можем шире представить нашу продукцию. Приятно, что наш продукт "Rudens maize" оказался в счастливом чеке". В дополнение к подарочной корзине Эдгар подарил и Вилису, и Александру Афанасьеву брендовые зонты. Осенью точно пригодятся.

Андрис Савицкис, исполнительный директор Green Motors: "Мы, безусловно, рады сотрудничеству с Mego. Это уже третья машина от нашей компании, разыгранная в лотерее, и уж точно не последняя".

Представитель "Henkel Latvia" Маргарита Садченко пожелала Вилису дальних и удачных поездок на новом автомобиле и крепкого здоровья, а также подарила подарочный набор продукции Henkel.

Между тем менеджер по работе с клиентами Konig Алена Ларионова считает, что лотерея — это хороший способ познакомить клиентов с новинками, ведь зачастую покупка совершается из любопытства, это хороший повод попробовать что-то новое и расширить свой рацион.

Летняя лотерея сети магазинов Baltstor проходила с 5 мая по 31 июля текущего года. На этот раз было разыграно 100 подарочных карт "Mēnes Aptiekas" номиналом 25 евро и 300 подарочных карт "Mego" номиналом 25 евро. И, конечно же, главный приз — автомобиль Škoda Fabia от Green Motors.

Александр Афанасьев добавил, что уже запланирована осенняя лотерея. Александр раскрыл нам секрет, что главным призом снова станет автомобиль — Škoda Fabia.

Сеть магазинов Mego — это компания с местным капиталом, работающая в Латвии в течение 21 года. На данный момент в сети 91 магазин Mego.

18 августа в Риге, на улице Гертрудес, 33, состоялось торжественное открытие нового магазина "Mego".

SIA "Balstor" является крупнейшей латвийской розничной компанией, объединяющей в себе 95 юридических лиц, работающих более чем в 400 торговых точках по всей стране. "Balstor" в качестве системы управления для всех его участников обеспечивает лучшие ИТ-решения, единую структуру и принципы совместных закупок, а также обеспечить эффективное маркетинговое управление.

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