ECOLINES в Балтии предлагает два места по цене одного

Крупнейший в странах Балтии международный пассажирский автобусный перевозчик ECOLINES возобновил международные пассажирские автобусные перевозки между столицами стран Балтии с 29 мая 2020!

Рейсы между Ригой и Таллином, а также между Ригой и Вильнюсом, осуществляется 2 раза в день.

Время отправления рейсов из Риги в Таллин

Рига-Таллинн 08:00; 19:00

Таллинн-Рига 08:00; 19:00

Время отправления рейсов из Риги в Вильнюс

Рига-Вильнюс 07:30; 18:00

Вильнюс-Рига 07:30; 18:00

ВНИМАНИЕ! ПРЕДЛАГАЕМ ДВА МЕСТА В АВТОБУСЕ ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!

В связи с распространением Covid -19, а также рекомендуемыми мероприятиями, связанными с безопасностью пассажиров, введена абсолютно новая система перевозки пассажиров. При покупке одного билета, ECOLINES гарантирует, что место рядом будет свободным, либо на этом месте сможет сидеть персона, приглашенная владельцем купленного билета. Стоимость билетов за два места от 13 евро. Маршруты ECOLINES в Прибалтике будут осуществляться самыми современными двухэтажными автобусами Setra S 431, которые оснащены мультимедийными устройствами, бесплатным интернетом, туалетами и кондиционерами.

В продаже будут доступны только 35 от 74 посадочных мест в автобусе, тем самым гарантируя, что владелец билета будет ехать без каких-либо пассажиров на соседнем месте, либо с человеком, которого он сам пригласит в поездку.

При возобновлении регулярных международных перевозок, все пассажиры должны носить маски или альтернативные средства защиты лица и носа, в автобусах будет доступно средство для дезинфекции рук. Будет проводиться полная дезинфекция автобусов до и после поездки

Билеты доступны для приобретения онлайн на сайте ecolines.net

Полностью осознавая, что эпидемиологическая ситуация и решения государственных структур могут измениться, ECOLINES готовы внести соответствующие изменения как в свои запланированные графики поездок, так и в систему продаж.

Следите за информацией!

ECOLINES на 100% является Латвийским предприятием и в настоящее время остается ведущим поставщиком услуг в сфере международных пассажирских перевозок, как в Латвии, так и среди остальных стран Балтии. Компания предлагает самую широкую в Прибалтике сеть маршрутов, более чем в 21 страну и 205 городов в Прибалтике, Европе, а также России и странах бывшего СНГ

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