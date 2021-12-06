Еда, которую вы не найдете в магазинах

Мобильное приложение MyDealer — это клуб для гурманов. Для тех, кому важно, чтобы еда была вкусной, свежей и по очень хорошим ценам. Это тот мир, в котором люди получают избранные, натуральные, органические продукты питания крафтового производства в ограниченной серии, а также региональные продукты, соответствующие наивысшим стандартам качества. Мы всегда крайне избирательны в выборе дилеров и покупателей, что делает нашу платформу любимым приложением в вашем телефоне. Наши главные гарантии — это высокое качество продуктов, широкий ассортимент на любой вкус, удобная оплата и быстрая доставка.

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НАША ИДЕЯ — ДАТЬ ЛЮДЯМ САМЫЕ ЛУЧШИЕ, ТОПОВЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

MyDealer предлагает вам широчайший ассортимент различных продуктов: свежие овощи и фрукты, ягоды, зелень, яйца, молоко, свежий хлеб и выпечка, сыры разных видов и сортов, колбасы, мясные деликатесы, рыба и морепродукты, нежнейшее мясо и птица, крупы, макароны, веганские продукты, напитки, сигары. А для тех, у кого нет времени на готовку, в категории "почти готово" вы найдете блюда на завтрак, обед и ужин, которые можно просто разогреть, не теряя при этом вкусовых и полезных качеств продукта.

Как посмотреть ассортимент и сделать заказ?

1. Установите приложение MyDealer на свой телефон;

2. Введите данные о себе: адрес, номер телефона для связи;

3. Выберите товары, которые хотите приобрести;

4. Оплатите заказ;

5. Ждите курьера! Он доставит продукты до вашего дома.

Если вам близки наши идеи, присоединяйтесь!

Приложение для скачивания: mydealer.app

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