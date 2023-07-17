Эффективное средство от запоров

Запор может затронуть до 24% населения мира. Из-за такой высокой доли заболевание является серьезной социальной проблемой. Лечение очень сложное и требует большого терпения. Оно включает в себя изменение образа жизни, в том числе изменение диеты и увеличение физической активности, а также использование фармакологических агентов. Высокая эффективность и высокий профиль безопасности этих средств присущ активным веществам макроголам.

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Запор является наиболее часто диагностируемым желудочно-кишечным расстройством. По разным оценкам, эта проблема может возникнуть у 1/4 населения в мире, и ее частота увеличивается с возрастом. Эта проблема затрагивает почти половину населения старше 65 лет. Распространенность запора также зависит от пола. У женщин этот недуг встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. Причиной этой разницы являются анатомические особенности женщин, а также гормональные изменения. Риск запора также повышен у людей с отсутствием физической активности и низким потреблением клетчатки. Хотя запор в основном поражает взрослых, он также может быть серьезной проблемой для детей (1).

Определение запора

Диагноз запора часто бывает субъективным. Пациент сам оценивает, испытывает ли он дискомфорт во время дефекации, который может быть вызван слишком твердым стулом, чрезмерным давлением или ощущением неполной дефекации. Для облегчения диагностики запора был принят количественный критерий. Считается, что запор возникает, когда количество опорожнений кишечника составляет менее трех раз в неделю (2).

Лечение запора

Лечение запора — сложный и трудный процесс, требующий большого терпения. Он включает в себя:

нефармакологическое лечение, включая изменение диеты и увеличение физической активности;

фармакологическое лечение;

в сложных случаях — психотерапию;

если вышеуказанные меры окажутся неэффективными, может потребоваться хирургическое вмешательство (3).



Осмотические средства — основа терапии запоров

Основой фармакотерапии запоров являются осмотические препараты (1). Механизм их действия заключается в задержке воды в кишечной системе при одновременном повышении осмотического давления. Это смягчает фекальной массу и увеличивает ее объем, тем самым ускоряя перистальтику кишечника, воспроизводя физиологические процессы, которые естественным образом происходят в кишечнике (3).

Макроголы: осмотические средства с наилучшей доказанной эффективностью

Из всех осмотических агентов наиболее подробно задокументированные терапевтические эффекты проявляются у макроголов (1). Это длинные линейные полимеры, которые обладают способностью связывать большое количество воды из-за наличия в их молекулах водородных связей. Следовательно, при пероральном приеме объем жидкости в просвете кишечника увеличивается, что способствует естественному выведению фекальной массы (4). По сравнению с другим популярным слабительным с осмотическим действием ‒ лактулозой ‒ макроголы более эффективны. Они имеют преимущества как с точки зрения частоты дефекации, так и с точки зрения консистенции стула. Важно отметить, что макроголы также благотворно действуют на пожилых людей старше 70 лет и не влияют на их рацион. Кроме того, частыми побочными эффектами после приема лактулозы являются вздутие живота и боль в животе. А во время лечения препаратами, содержащими макроголы, такие эффекты встречаются гораздо реже (1).

Терапевтический эффект макроголов наблюдается через 24-48 часов после их приема (5). В отличие от раздражителей слизистой оболочки кишечника (например, бисакодила, сеннозида), их действие более мягкое. Это связано с тем, что действие макроголов имитирует естественную нормальную перистальтику кишечника (1).

Макроголы: средства с высокой эффективностью и высоким уровнем безопасности

Эффективность макроголов при лечении запоров подтверждена многочисленными исследованиями. Они доказывают, что прием макроголов значительно увеличивает частоту дефекации по сравнению с плацебо. Кроме того, сообщалось, что пациенты, принимавшие макроголы, имели гораздо более высокую вероятность ремиссии по сравнению с группой плацебо (1, 6). Кроме того, установлено, что макроголы можно принимать длительно — до двух лет. Их эффективность не снижается, а риск нежелательных побочных эффектов не увеличивается (1).

Помимо высокой эффективности макроголы обладают высоким профилем безопасности. Это связано с механизмом действия: попав в кишечник, они практически не всасываются через стенку кишечника, поэтому системного действия не оказывают. По этой причине макроголы можно использовать для лечения запоров у беременных, а также у кормящих женщин (3, 5).

Препараты с макроголами (например, Forlax) обычно выпускаются в виде порошка, который растворяется в воде. Его следует растворить в воде непосредственно перед использованием. Во время их употребления благотворный терапевтический эффект, улучшающий кишечный транзит, может сохраняться только при соблюдении адекватного питания и повышенной физической активности.

06/2023 FLX-EN-000076

Статья написана в сотрудничестве с Ipsen pharma

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