Eiropas Apavi: присоединение к 220.lv помогло увеличить продажи

Платформа маркетплейс лидера балтийской электронной коммерции PHH Group, в которую также входит 220.lv, уже обеспечивает продажи более чем 4000 продавцам со всей Балтии. Стремительный рост платформы наблюдался в прошлом году, когда многих предпринимателей неожиданно потрясла пандемия, и единственным выходом на тот момент была электронная коммерция. Сергей Чебатко, член правления компании SIA «Eiropas Apavi», которая занимается обувью и аксессуарами, также отмечает, что переход к электронной коммерции начался именно во время пандемии, а позже было и присоединение к 220.lv.

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С. Чебатко продолжает: "Мы создали наш интернет-магазин в апреле 2020 года, в начале пандемии, когда вступили в силу первые торговые ограничения. Следует отметить, что это также был наш первый шаг в электронной коммерции — без предыдущего опыта в этой отрасли. Позже последовало присоединение к 220.lv. Очевидно, что продажи через интернет помогли пережить первую волну пандемии, поскольку магазины были полностью закрыты, и в то время интернет был единственным каналом продаж. В настоящее время в нашем онлайн-предложении более 5000 наименований, в том числе коллекции многих известных и популярных брендов — обувь и сумки от Eiropas Apavi, Elche, Beletti, Milani. И мы не планируем останавливаться на достигнутом! "

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Одно из самых больших преимуществ платформы — международная торговля

Сергей Чебатко, член правления компании, говорит, что одним из самых больших преимуществ платформы 220.lv является возможность торговать во всех трех странах Балтии. Он убежден, что возможности, предлагаемые присоединением финского рынка к существующему списку стран Балтии, создадут новый беспрецедентный опыт для местных компаний, которые впервые познакомятся с международным рынком. С. Чебатко продолжает: "С того момента, как мы присоединились к маркетплейс, мы сразу же начали продажи в Литве и Эстонии. В настоящее время около половины заказов поступает от клиентов из Литвы и Эстонии, что доказывает нашу конкурентоспособность не только в Латвии. Это одна из причин, по которой мы с нетерпением ждем открытия финского рынка. Мы хотим расширить нашу торговлю и в этом регионе, потому что некоторое время назад мы заметили, что наши товары очень популярны среди скандинавских туристов. Мы считаем это важным показателем для того, чтобы иметь возможность обращаться к финскому покупателю также через интернет-продажи, где доля электронных покупателей выше, чем в странах Балтии ".

Платформа маркетплейс позволяет предпринимателю охватить большее количество клиентов, тем самым увеличивая продажи во всех странах Балтии. С.Чебатко считает, что необходимо продолжить работу по пополнению ассортимента обуви и аксессуаров, однако не менее важно оптимизировать описания товаров на платформе, чтобы обеспечить покупателям максимально удобный и качественный процесс покупки. Он также отмечает, что платформа позволяет совершать разовую покупку, состоящую из не связанных товаров. "Если, например, покупатель хочет купить не только обувь или сумку, а также дополнительные косметические товары или новую парфюмерию, это легко сделать, потому что 220.lv предоставляет функцию торгового центра, то есть, в корзину с обувью можно добавлять и другие товары. Это важно, потому что покупатель может сэкономить свое время и ресурсы ", — говорит Сергей Чебатко.

Для достижения наилучших результатов необходимо уметь работать вместе и принимать рекомендации

По словам С. Чебатко, для успешной торговли товарами нельзя полагаться только на собственные знания — нужно быть открытым для помощи и новых знаний. Например, 220.lv предоставляет консультации и поддержку как новым, так и опытным участникам. Продолжает: С. Чебатко: "Для начинающих продавцов мы рекомендуем максимально использовать рекламные возможности, предлагаемые торговой площадкой, которые помогут информировать покупателей о предлагаемых товарах. Также мы регулярно принимаем активное участие в акциях 220.lv и, согласно рекомендациям профессионалов, делаем выгодные предложения для наших клиентов. Мы считаем необходимым повышать продажи и лояльность клиентов. Социальные сети также являются успешным каналом связи со своими клиентами ".

Он также указывает на то, что важно идти в ногу со временем, хотя часто бывает полезным придерживаться уже привычного пути. "Необходимо расти и развиваться, чтобы выжить. Наш опыт показывает, что смелость окупается ", - добавляет С. Чебатко.

PHH Group, в которую также входит 220.lv, помогает создать растущую экосистему электронной коммерции, которая способствует удобству клиентов и безопасным покупкам.

PHH Group в цифрах: