Экологичные прокладки и тампоны BON: бережное отношение к себе и планете

Многие гигиенические средства по-прежнему не отвечают требованиям современной женщины и содержат синтетические материалы, вызывающие дискомфорт, зуд и раздражение. Такие гигиенические средства нельзя назвать бережными ни в плане комфорта, ни в плане сохранения окружающей среды — ведь неорганическим тампонам и прокладкам необходимо до 500 лет для того, чтобы разложиться с момента выбрасывания. А в течение жизни каждая из нас использует в среднем 13 000 прокладок и тампонов.

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Ситуация меняется (к лучшему) с тампонами и прокладками BON от сервиса LadyDays

Прокладки и тампоны BON, предлагаемые сервисом LadyDays, сделаны из сертифицированного стопроцентного хлопка — а значит, не содержат красителей, ароматизаторов, пестицидов и других вредных веществ. Они не вызывают зуда и раздражения, надежны в использовании (риск протекания минимален!), а клеевая основа "крылышек" не оставляет следов на белье. И после выбрасывания они разлагаются за срок от нескольких месяцев до пары лет (а не столетиями, как привычные для нас гигиенические изделия).

Идеальны для вас, бережны по отношению к среде

При производстве прокладок и тампонов BON, которые предлагает LadyDays, учитываются все факторы — и связанные с менструацией особенности тела, и современный ритм жизни, и безусловную важность сознательного потребления. Как сами гигиенические изделия, так и упаковка сделаны из натуральных биоразлагаемых материалов, что позволит вам качественно заботиться не только о себе, но и о нашей планете.

Упаковка, за которую не стыдно

Упаковка изделий от LadyDays также сделана бережно и продуманно — она производится из переработанного картона и к тому же привлекательно оформлена, компактна, удобна в использовании и хранении. Вы можете хранить свои средства гигиены в шкафчике, а можете оставить на видном месте — аккуратная упаковка впишется в любой интерьер, а изделия не будут постоянно "сбегать" из пачки (как обычно происходит с домашними запасами прокладок от массовых брендов).

Заказывайте органические прокладки и тампоны с доставкой и скидкой в 25%

LadyDays предлагают все те виды гигиенических средств, к которым мы так привыкли: три разновидности органических прокладок — дневные, ночные и ежедневные, а также тампоны разных размеров и степени впитываемости, с аппликатором и без, причем можно выбрать аппликатор из безопасного (BPA-free) пластика или же из растворяющегося в воде картона.

Чтобы убедиться в неизменно высоком качестве предлагаемых LadyDays гигиенических изделий, вы можете оформить на сайте однократный заказ с экономичной доставкой в пакомат или с курьером. Хорошая новость — на первый заказ с купоном LD25 сейчас действует скидка 25%. Далее вы сможете выбрать подписку с бесплатной доставкой — тогда выбранные вами товары в необходимом количестве и ассортименте будут доставляться вам регулярно.

Мы — за бережное отношение к себе и к окружающему миру

В инстаграме LadyDays вы не только можете почитать о продукции компании, но и получить полезную информацию о менструации и гигиенических изделиях в целом.

Прокладки и тампоны LadyDays можно заказать на официальном сайте www.ladydays.com и на www.azeta.lv.