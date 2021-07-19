Экологичные товары женской гигиены из Новой Зеландии теперь доступны в Латвии!

В 2020 году в Латвии появилась компания Lady Days, которая предлагает 100% органические прокладки и тампоны новозеландского бренда BON.

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Несмотря на моду на эко-товары, в латвийских магазинах сложно найти экологичные предметы женской гигиены. Такие товары не только помогут спасти нашу планету, но и надежно защитят от протеканий, зуда, раздражений и дискомфорта.

В чем преимущества органических прокладок и тампонов Lady Days?

— Не вызывают аллергию

Продукция производится из сертифицированного органического хлопка, без красителей, ароматизаторов, пестицидов, химикатов и других вредных веществ.

— Бережны в использовании

100% хлопок убережет от зуда, сухости и раздражений. Обычно такие симптомы появляются при контакте нежной кожи с искусственными материалами и клеящими веществами.

— Снижают влияние на окружающую среду

Тампоны и прокладки Lady Days разлагаются около 3-х лет, а обычные — около 500 лет. Представьте, какой вклад в экологию может внести каждая девушка?

— Стильная упаковка

Аккуратные коробочки из переработанного картона, которые можно хранить на видном месте, а окружающие даже не догадаются о содержимом. Идеально впишутся в интерьер даже самой модной ванной комнаты.

Lady Days предлагает 3 разновидности органических прокладок — дневные, ночные и ежедневные. Также есть тампоны с аппликатором и без него разной впитываемости и размеров. Продукцию можно купить как упаковками, так и по подписке на 2 или 3 месяца.

При оформлении подписки девушкам не нужно ежемесячно контролировать свои запасы и лишний раз что-то заказывать или ходить в магазин — курьер будет приносить товары домой без напоминаний.

Lady Days не просто помогают девушкам заботиться о здоровье экологично и безопасно, но и занимаются просветительской деятельностью в Instagram. Они открыто обсуждают тему менструации, женского здоровья и поддерживают женщин во время месячных. Каждый сотрудник компании преследует мысль, что месячные — это совсем не стыдно и ни одна девушка не должна чувствовать себя неполноценной в эти дни.

Экологично, безопасно и доступно — это о Lady Days!

Чтобы помочь женщинам, компания разработала приложение с умным календарем для контроля менструального цикла и напоминаниями за 5 дней до начала месячных. Здесь же можно оформить подписку или заказать экологичные тампоны и прокладки.

Ассортимент доступен на официальном веб-сайте www.ladydays.com, в приложении Lady Days в App Store, Google Play и на azeta.lv.

Начни заботиться о здоровье и природе вместе с Lady Days