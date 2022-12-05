Эксперты рекомендуют: 5 способов, как перевозчикам сократить расходы на страхование

Стоимость страхования в транспортной отрасли напрямую зависит от того, насколько успешно прошел предыдущий страховой период. Чем меньше было дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и производственных травм, тем выгоднее будут условия и цена страхового полиса. Как транспортно-логистическим компаниям получить страховой полис по более низкой цене и одновременно мотивировать своих сотрудников, рассказывают представители компании "Страхование If".

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Страховая компания как знающий консультант



Зачем совершать ошибки, которые уже успели совершить другие компании? Мудрые предприниматели всегда учатся на чужих ошибках, пытаясь избежать тех, что наносят ущерб бизнесу. Работая со множеством клиентов и разрабатывая свои внутренние аналитические инструменты, страховщики становятся надежным и знающим союзником, который может дать своим клиентам ценные рекомендации, основанные на опыте и тщательном анализе работы в соответствующей отрасли. Предлагаем пять рекомендаций, которые помогут транспортным компаниям повысить эффективность своей работы, а также сократить расходы на страхование.

1. Сбалансировать нагрузку сотрудников. К сожалению, пандемия Covid-19 и боевые действия в Украине обострили и без того актуальные проблемы в транспортной индустрии. Одной из таких проблем является недостаток человеческих ресурсов, что приводит к перегрузке сотрудников.

"Как известно, водители-дальнобойщики и работники складов имеют скользящий график работы, причем смена может длиться как 12, так и 24 часа, что однозначно влияет на качество сна. Проблемы со сном ухудшают физическое самочувствие и способности к концентрации, поэтому в начале пандемии мы наблюдали увеличение количества легких травм на предприятиях. Согласно имеющейся в распоряжении Государственной инспекции труда информации в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество смертей на рабочих местах увеличилось на 45%, а количество людей, получивших серьезные травмы, увеличилось на 15%. Переутомление вызывает снижение концентрации внимания, что в свою очередь может послужить причиной дорожно-транспортного происшествия", — характеризует проблему Неллия Балико, руководитель отдела продуктов страхования рисков для физических лиц страхового общества "Страхование If".

Конечно, нехватка сотрудников — это большое испытание для любой компании, но важно помнить, что побеждают те, кто мыслит стратегически и принимает решения, ориентированные не на сиюминутную прибыль, а на долгосрочное развитие.

2. Создать график запланированных маршрутов и придерживаться его. Все мы хорошо знаем, что неожиданные изменения способствуют стрессу и беспокойству. Даже хорошо мотивированный и опытный водитель, которому внезапно приходится менять маршрут во время движения и который понимает, что он может не успеть выполнить запланированные на день задачи, плюс придется отменить свои личные планы на вечер, управляет автомобилем в условиях стресса — именно так случаются крупные и мелкие аварии.

"Из многолетнего опыта мы знаем, что самочувствие водителей самым непосредственным образом влияет на дорожно-транспортные происшествия. Мы тщательно отслеживаем и анализируем автопарки наших клиентов и аварий в них, поэтому можем с уверенностью сказать: чем больше руководство автопарка вложило в то, чтобы вождение водителя было более спокойным, чем лучше продуман его график на день, тем меньше будет аварий. Если маршрут меняется в течение дня, водитель вынужден вводить в навигатор новый маршрут или пользоваться смартфоном, звонить руководству или другим коллегам, часто без использования системы громкой связи. Совершая эти действия, водитель больше не думает о том, как более спокойно и логично вести машину, и это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Это подтверждают данные и совершенно очевидно: водитель едет более рассудительно и внимательно, если он находится в хорошем настроении и знает, что без спешки успеет выполнить все запланированные задачи", — рассказывает Каспарс Дубурс, старший менеджер по обслуживанию крупных предприятий.

3. Инвестируйте в машины с дополнительным оборудованием для обеспечения безопасности. Иногда водители грешат и не соблюдают дистанцию, торопятся и не успевают своевременно среагировать на препятствия. Устранить эту проблему помогает дополнительное оборудование для обеспечения безопасности автомобиля. "Конечно, нельзя обновить весь автопарк сразу, но можно стратегически запланировать постепенные улучшения. Анализируя данные многих автопарков, мы пришли к выводу, что при оснащении автомобилей датчиками расстояния и камерами заднего вида аварийность снижается примерно на 50%. Это прекрасный результат, о котором следует помнить руководству автопарка, чтобы избежать ненужных аварий и снизить расходы на страхование на последующий период", — рекомендует эксперт.

4. Обучать водителей новым маршрутам и инвестировать в повышение их квалификации. Нередко автопарк меняет маршруты. Например, раньше перевозчики ездили в Россию, а теперь отправляются в Скандинавские страны, где совсем другая специфика вождения. "При изменении маршрута для водителя очень важно иметь опытного наставника, который поможет ему освоить новый маршрут. Еще важно — когда происходит изменение маршрута: летом ли, при солнечной погоде или зимой и осенью, когда идет дождь или снег", — говорит Каспарс Дубурс.

Кроме того, важно учитывать и то, как водитель водит машину, и каковы его навыки вождения. "В одном сегменте перевозок мы констатировали, что микроавтобусы начали все чаще и чаще выходить из строя. Оказалось, что с увеличением оборота стали нанимать новых, неопытных и лихачащих водителей. Решить эту проблему можно, отправив водителей в Школу безопасной езды, где обучаются водители скорой помощи и сотрудники полиции. Такое обучение может снизить расходы на страхование для клиента на 20%, т. к. люди, прошедшие спецподготовку, соблюдают дистанцию, что особенно важно в зимнее время года, они более правильно сидят за рулем, своевременно тормозят и объезжают препятствия. Все вложения в устройства безопасности автомобиля и обучение водителей, окупаются, если не случатся 2–3 дорожно-транспортных происшествия", — говорит Каспарс Дубурс.

5. Создать в компании должность квалифицированного инспектора автопарка. Современные технологии позволяют анализировать большие объемы данных и принимать основанные на этих данных решения. "Наиболее эффективно это помогает тем перевозчикам, которые создают специальную должность инспектора автопарка. Этот человек с помощью различных отчетов ведет учет и анализирует аварии. Часто этот специалист занимается обучением новых водителей и ознакомлением с новыми маршрутами. Мы видим, что такие инвестиции в ​​должность инспектора окупаются, поскольку в автопарке становится меньше хаоса и можно лучше планировать работу. Мы страховщики разговариваем с такими инспекторами на одном языке и очень хорошо сотрудничаем: если наши клиенты готовы учитывать наши рекомендации по внутренним процессам, то они обязательно выиграют в долгосрочной перспективе. Наше многолетнее сотрудничество со многими автопарками в Латвии, и в странах Балтии доказывает это цифрами и фактами", — подытоживает Каспарс Дубурс.

Полис страхования здоровья для перевозчиков — действительно целесообразное покрытие

"Страхование If" предлагает транспортной отрасли не только полис страхования здоровья с широким покрытием, но и страхование от несчастных случаев , которое, с точки зрения цены, является более выгодным, чем среднерыночное предложение. По словам Неллии Балико, руководителя отдела продуктов страхования рисков для физических лиц страхового общества "Страхование If", страховая компания становится надежным партнером для автотранспортных перевозчиков, предоставляя все услуги и поддержку, необходимые для этой отрасли.

"Например, во время пандемии Covid-19 спросом пользовалось покрытие, включающее моральную компенсацию в размере 1000 евро в случае, если сотрудник серьезно заболеет Covid-19 и попадет в больницу. То же самое относилось к тестам на антитела Covid-19, поскольку все мы помним требование обязательного тестирования на рабочих местах. Помимо компенсации расходов, мы также оказываем нашим клиентам информационную поддержку, например, создавая комплексные обучающие материалы о тестах и видах вакцин от Covid-19, чтобы руководство компании могло принимать информированные решения", — говорит Неллия Балико.

Безусловно, полис страхования здоровья в любой отрасли служит инструментом мотивации сотрудников. Полис страхования здоровья позволяет сотрудникам заботиться о своем физическом и психическом здоровье.

"Наш полис покрывает санаторное лечение, лечебную физкультуру без лимита и ограничения по количеству, что очень актуально для водителей и работников склада, у которых часто возникают проблемы со спиной, ногами и руками. Также доступны различные виды массажа, которые актуальны для тех, кто тех, кто сидит за рулем в течение длительного периода времени, а также для тех, кто ежедневно поднимает тяжести. Еще одна важная вещь, которую покрывает наш медицинский полис для перевозчиков, — это операция вен. Обычно такие операции считаются косметическими и не покрываются полисом, но мы знаем, что флебологические проблемы или проблемы с венами вызывают длительные и монотонные боли, часто встречающиеся у водителей и работников склада. Поэтому эта важная составляющая включена в покрытие нашего полиса", — поясняет эксперт.

Она добавляет, что в транспортной отрасли каждый день на вес золота, поэтому очень важно избегать простоев. "Если сотруднику предстоит пройти обязательную проверку здоровья (ОПЗ), она может занять целый день, поэтому для автоперевозчиков мы покрываем не только ОПЗ в полном объеме, но и расходы на выездную ОПЗ, когда специалисты приезжают к сотрудникам компании. Это существенно сокращает время простоя", — подчеркивает Неллия Балико.

По словам представителей компании "Страхование If", клиенты высоко оценивают качество обслуживания компании. Каждый клиент транспортной отрасли имеет свое контактное лицо в компании "Страхование If", которое оперативно регулирует необходимые вопросы. Это очень важно в ситуациях, когда каждая минута простоя может дорого обойтись компании. Кроме того, у дальнобойщиков в случае мелкого ДТП за границей есть возможность связаться с техническим экспертом в чате "WhatsApp" для оперативного решения вопросов о стоимости ремонта.

Важно, что к клиентам, имеющим несколько продуктов "Страхование If", в каждой ситуации применяется один самориск. Например, в ограждение территории въехал большегрузный автомобиль. Обычно компания покрывала бы самориск по каждому объекту — по автомобилю и по недвижимости. Самориск по KASKO мог бы составить около 300 евро, а самориск за недвижимость — около 400 евро. Но если компания имеет несколько продуктов страхования, то применяться будет только один, самый крупный самориск, что позволит компании сэкономить.

Чтобы узнать подробнее о предложении компании "Страхование If" для автоперевозчиков, пишите на info@if.lv или звоните 67 338 333.