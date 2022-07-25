Электросамокат – экономичное и быстрое решение всех проблем передвижения

Буквально несколько лет назад никто и представить не мог, что электросамокат станет полноправным участником дорожного движения и одним из самых распространенных средств передвижения на улицах нашего города. С наступлением летнего сезона и теплой погоды все меньше хочется находиться в душных салонах автомобилей, а с постоянно растущими ценами на топливо и непрекращающимися пробками приходится искать пути более быстрого и экономичного передвижения. Популярность и развитие электротранспорта только начинает набирать обороты, но уже сейчас многие люди делают выбор в пользу экологичных транспортных средств — с целью экономии своих и природных ресурсов. Электросамокат уже успел зарекомендовать себя в этой нише, ведь он позволяет быстро и удобно доехать до пункта назначения, при этом не нанося вред окружающей среде. Большое количество самокатов в самых разных ценовых категориях может смутить кого угодно, поэтому крайне важно понимать различия и особенности моделей, чтобы сделать осознанный выбор.

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Перед тем как отправиться в магазин за долгожданной покупкой, важно разобраться в особенностях эксплуатации электросамоката, ведь в зависимости от дальности и частоты поездок, а также особенностей местности будут зависеть и технические характеристики транспортного средства. Компания Ultron одна из немногих на рынке выпускает мощные и маневренные электрические самокаты с высоким уровнем проходимости по весьма разумным ценам. Практически любой электросамокат марки Ultron позволит вам беспрепятственно передвигаться как в городской черте, так и по пересеченной местности, благодаря высокому качеству сборки и особенностям конструкции. Если вы находитесь в поисках надежного, мощного и одновременно универсального электрического друга, то стоит обратить внимание на модель Ultron T-10.

Это полноприводная модель подходит для ежедневного передвижения по городу и даже для поездок по бездорожью, благодаря установленным пружинным амортизаторам и 10-дюймовым пневматическим колесам с глубоким протектором. Мощность каждого мотор-колеса составляет 1220 Вт и самокат может развить скорость вплоть до 65 км/ч. Также стоит отметить, что данная модель прекрасно подходит для подъемов в гору и способна преодолевать подъемы в 35-40°, что является значительно более высоким показателем в сравнении с аналоговыми моделями. Максимальная весовая нагрузка составляет 150 кг. Электросамокат оснащен мощным 21AH 60V аккумулятором, который позволяет проехать на одной зарядке вплоть до 60 км. На модели установлены дисковые тормоза, и обновленная механическая система торможения работает беспрекословно на любых дорожных покрытиях.

Рулевая стойка практически не отличается от предыдущих моделей, электросамокат легко складывается с помощью пары движений, а его компактные размеры подходят для транспортировки в багажнике любого автомобиля. Модель оснащена тремя скоростными режимам, системой управления светом, вольтметром и бортовым компьютером, который отображает такие параметры как заряд аккумулятора, скорость передвижения и общий пробег. Для еще большего комфорта на самокате установлено сидение, которое при желании можно убрать и использовать транспортное средство для езды стоя, а жесткая пружинная подвеска амортизирует все неприятные ощущения, возникающие во время езды по неровным поверхностям.

Электросамокат уже давно стал практичным, быстрым, а главное — экологичным решением всех проблем передвижения, пользующимся популярностью у людей всех возрастов, особенно в летний период. Он экономит время и материальные ресурсы, не говоря уже о том, что это дружественное окружающей среде средство передвижения идеально подходит для ежедневных поездок. Пора отбросить сомнения и сделать одно из самых выгодных приобретений, которое окупится в кратчайшие сроки, ведь электросамокат — это несомненно транспорт будущего.