Электроустановочные устройства — для работы в доме и офисе

Сейчас, в разгар лета, мы еще не знаем, как будем работать осенью и зимой. Придется ли нам снова работать удаленно, оборудовав рабочее место дома, или же мы вернемся в офисы? При любом сценарии важно работать в комфортных условиях. Именно об этом мы будем говорить в этой статье — как сделать рабочую среду и дома, и в офисе гораздо более удобной.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сюрприз года от "Schneider Electric"

Этим летом французская компания "Schneider Electric" решила побаловать именно жителей Латвии, но особенно — электриков, интерьер-дизайнеров, производителей различной мебели, в том числе письменных столов и кухонных гарнитуров. Прямо из Северных стран в Латвию поступило новейшее предложение электроустановочных устройств "Unica System +", которые пока не доступны в других странах Европы.

Почему именно в Латвию? Потому что в оформлении и обустройстве жилищ и офисов латвийцы очень близки скандинавам — для нас важна как эстетика, так и удобство. Мы терпеть не можем, когда под столом валяется куча проводов, нам не нравится, что нужно пройти дополнительные метры, чтобы поставить свой смартфон на зарядку. Мы считаем, что современный, стильный офис никак не сочетается с множеством удлинителей и проводов. А также не хотим видеть их у себя дома. Мы хотим, чтобы дом был удобным для проживания, а офис — для работы.

Что обещает "Unica System +"?

Что же обещает "обитателям" офисов и работающим из дому новая "Unica System +", которую, между прочим, можно приобрести не только у оптовых торговцев электротоварами, но и в крупнейших строительных магазинах Латвии. Во-первых, речь идет о дополнительных удобствах и комфорте за счет оборудования своего офиса или жилья различными электроустановочными устройствами. Во-вторых, это новый и современный дизайн — не даром именно новые устройства "Unica System +" удостоились высшей награды iF в области дизайна за 2020 год. В-третьих, это различные хитрости и интересные решения, которые позволят похвастаться перед друзьями и знакомыми творческим подходом, использованным при оборудовании своего жилья или офиса.

Удобные, элегантные, легко устанавливаются

Предлагаемые "Unica System +" контактные гнезда, зарядные устройства, коробки для розеток и выключателей, штативы, USB-разъемы и настольные крепления созданы по модульному принципы Лего — они легко комбинируются для различных поверхностей и нужд (столов, полов, стен, потолков и т.д.). С учетом новой технологии и разнообразия устройств предлагаются также очень разнообразные возможности их "питания", в том числе беспроводного. (4F) Устройства можно установить как в новую, так и в существующую мебель. Поэтому можно смело сказать, что устройства системы "Unica System +" позволят очень просто оборудовать и модернизировать любое рабочее место или домашний офис — он будет функциональным, удобным и стильным.

Самые востребованные — розетки с возможностью зарядки через USB

Как показывают новые тенденции в области спроса, победоносное шествие смартфонов изменило традиционные представления о традиционных розетках. Сейчас бóльшим спросом пользуются розетки, в которых предусмотрена зарядка через USB-разъемы. Также растет спрос на встроенные в поверхность стола беспроводные зарядные устройства — они удобны, так как телефон можно положить на ровную поверхность стола и в это время он будет заряжаться. Это удобно и просто, а главное — у телефона в самый неподходящий момент не сядет батарея.

Важен стиль

Провода — уже не просто провода: они могут стать стильным элементом дизайна офиса или комнаты. Это подтверждает еще один необычный, но очень востребованный продукт "Unica System +" — дизайнерские удлинители, отделанные тканью и получившие самую высокую оценку за дизайн в отрасли.



Если вы все-таки не хотите видеть провода и удлинители, то вам предлагаются различные приспособления, позволяющие прикрепить удлинитель к столу, чтобы он не валялся под ним. Для дома люди чаще всего выбирают различные решения, встраиваемые в мебель: розетки, зарядные устройства, USB и настольные крепления, которые позволяют иметь все под рукой, чтобы не мешали провода. В офисах же чаще используются туннели, скрывающие провода. Они лучше смотрятся с точки зрения дизайна.

Новые рабочие приспособления мобильны. Соответственно и их электропитание должно соответствовать новым потребностям. Их основное предназначение остается неизменным — обеспечить удобный доступ к электропитанию на конкретном рабочем месте. Так что в офисах основной упор делается на то, чтобы подвести электричество в нужное место. Поэтому в офисах популярны встраиваемые в пол одно- и многосекционные розетки с металлической крышкой, закрывающие провода туннели и передвижные столбики с розетками.



Также в топе товаров — столы с встроенными готовыми решениями и различные приспособления для сокрытия проводов.

Устройства для письменных столов и другой мебели

Встраиваемые в столы и другую мебель электроустановочные устройства предлагаются в виде трех комплектующих решений: XS, S un M-L.

Самые маленькие устройства — размера XS используются, если производитель мебели позаботился о местах для подвода электричества и соответствующих отверстиях в столе или мебель изготавливается на заказ и устройства планируется специально встроить в столярной мастерской. Розетки, гнезда USB, USB A и USB C размера XS устанавливаются в 60-миллиметровые каналы. Устройства XS бывают двух наиболее популярных цветов — белого и антрацитового.

Международной награды iF в области дизайна за 2020 удостоилось дизайнерское решение комплектующих устройств, которое является совершенно новым решением от "Schneider Electric" и обеспечивает доступ к электричеству на столе в любом выбранном месте. (13F) На столе не нужно создавать ни специальные ходы, ни сверлить отверстия — устройства для подвода электричества в различных вариациях можно удобно прикрепить практически в любом месте. Еще один непривычный и интересный нюанс дизайна — устройства размера S можно приобрести с высококачественной тканевой отделкой. Они предлагаются двух цветов — белые и черные.

Устройства комплектации M-L работают по принципу Лего и подойдут всем творческим личностям, которые хотят сами укомплектовать самое подходящее решение для своего рабочего места. Принцип модульного комбинирования позволяет, например, зарядному устройству, одновременно выполнять функцию держателя для смартфона. С помощью креплений устройства можно комбинировать как под, так и над столом, при этом провода не будут видны.

Новые решения — провода и столбики — позволяют создать отдельный островок электроснабжения в любом месте. Все устройства — автономные и передвижные. Их не нужно прикручивать или как-то дополнительно закреплять. Передвижные столбики могут быть оборудованы также небольшими столиками для установки портативных компьютеров и смартфонов.

Подробнее с новым предложением электроустановочных устройств "Unica System +" от "Schneider Electric" можно ознакомиться: https://bit.ly/UnicaSystem