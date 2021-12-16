Elkor Plaza в праздничный период работает с 10:00 до 22:00

Время новогодних праздников важно не только для торговых предприятий. В основном это время, когда большая часть людей торопится купить подарки для себя и своих близких. С учетом последних правил правительства в отношении организации торговли в стране универмаг Elkor Plaza работает в "зеленом режиме". Время работы — с 10:00 до 22:00 в рабочие, выходные и праздничные дни.

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В универмаге Elkor Plaza можно найти последние коллекции лучших модных брендов мира, здесь есть товары на любой вкус — дизайнерская одежда, сумки, обувь, аксессуары, украшения и товары для дома. Здесь вы можете найти гордость американской моды, всегда элегантный бренд Michael Kors, легендарный Karl Lagerfeld, бренд Marc O'Polo, который выпускает высококачественные и современные коллекции в стиле casual, эксклюзивный бренд женской одежды Betty Barclay, люксовые товары итальянского дома моды Furla, бренд JOOP, отражающий современный образ жизни, бренд комфортной женской одежды Loriata, который базирует свое производство на традициях итальянского дизайна, интеллигентные бренды Storgio, EA7 Emporio Armani, Calvin Klein, Guess, которые производят мужскую одежду в стиле casual, а также десятки других коллекций от всемирно известных брендов.



В магазине широко представлена бытовая техника и электроника ведущих технологических брендов — Sony, LG, Miele, Apple, Samsung — и других производителей.

В продуктовом магазине Food&Wine вы можете приобрести еду на каждый день, а также изысканные и специально отобранные товары местных и зарубежных производителей. Здесь же вы можете найти готовые подарочные наборы для коллег и партнеров или же своих близких. Помимо этого, вы на месте можете собрать подарочный набор на свой вкус. Все товары доступны и в интернет-магазине www.elkor.lv.

В универмаге Elkor Plaza работает ресторан Storano, в котором можно насладиться едой на месте или заказать на вынос. Ресторан Storano к праздникам приготовил особенное банкетное меню.

"Нам, как торговому предприятию, важно, чтобы клиенты могли найти необходимые подарки и чтобы время работы максимально соответствовало нуждам покупателей. Немаловажный аспект — соответствие всем установленным в стране требованиям и ограничениям. Сейчас своим покупателям мы предлагаем рождественскую распродажу со скидками до 50% именно на ту одежду и обувь, благодаря которым можно быть в модном авангарде. Также у нас есть акции на электронику и бытовую технику. Это самое выгодное время, чтобы приобрести подарки и одновременно сэкономить деньги на другие необходимые вещи. Добавлю, что ассортимент в универмаге Elkor Plaza пополняется каждый день, а еще во время праздников есть возможность воспользоваться услугой упаковки подарков", — рассказывает руководитель отдела продаж и маркетинга ELKOR Р.Фелдманис.

Так же, как в других торговых центрах, в универмаге Elkor Plaza посетители на входе должны предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19 вместе с удостоверением личности или ID-картой.

Поскольку мы заботимся о здоровье наших посетителей и сотрудников, в помещениях Elkor Plaza вентиляционная система работает в режиме свежего воздуха. Кроме этого, регулярно проводится дезинфекция помещений и поверхностей, а также другие мероприятия по обеспечению безопасности шопинга. Призываем посетителей соблюдать введенные в стране правила и использовать в помещениях маски, закрывающие нос и рот.

Время работы универмага — каждый день с 10:00 до 22:00.

О компании

ELKOR — это 100% латвийская компания, которая была основана в Риге в 1989 году. Магазины розничной сети ELKOR предлагают электротовары, одежду и обувь для женщин, мужчин и детей, спортивные и туристические товары, детские товары, продукты, товары для дома и мебель. В сеть ELKOR входят такие розничные магазины, как ELKOR PLAZA, PODIUM, PODIUM Outlet, ELKOR Outlet, Elkor Gift Shop.