ESTO заключает партнерские отношения с лидерами розничной торговли Прибалтики

Финансово-технологическая компания ESTO, предоставляющая платежные решения для магазинов и недавно вошедшая на латвийский рынок, начала стремительное расширение в странах Балтии. Сотрудничая с такими лидерами розничной торговли как iDeal, Elkor, Studio Moderna и BigBox, ESTO становится одним из самых быстрорастущих игроков на рынке электронной торговли.

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Почему лидеры розничной торговли выбирают ESTO?

"Новые партнеры ESTO рассказывают, что выбор поставщика платежных решений потребовал тщательного исследования и анализа. В ходе исследования партнеры пришли к выводу, что ни один из конкурентов не предлагает такой же широкий выбор услуг, как ESTO. "Мы гордимся новым сотрудничеством и благодарны нашим партнерам за оказанное нам доверие", - комментирует Байба Тетиня, член правления ESTO LV AS.

Основные цели партнеров ESTO — снизить денежные издержки использования платежных решений в своих магазинах и создать более приятные впечатления от процесса совершения покупок для конечных клиентов, предлагая им наиболее широкий выбор вариантов оплаты.

"Создавать положительное и запоминающееся качество обслуживания клиентов — одна из главных целей нашей компании. Сотрудничая с ESTO, мы можем предложить своим покупателям современные и гибкие решения в области платежей в рассрочку и по частям, которые помогают нам повысить ценность нашего предложения и улучшить покупательский опыт наших клиентов", — говорит Эдгарс Пилиус, генеральный директор группы BigBox.

Не менее важна для партнеров и возможность увеличить среднюю стоимость покупательской корзины как минимум на 20%, тем самым значительно увеличив общий объем продаж магазина. Клиенты часто выбирают вариант рассрочки при приобретении товаров, если он предлагается под брендом самого магазина (услуга white label от ESTO). Кроме того, используя решения ESTO, партнеры получают пакет маркетинговых услуг, в который, помимо всего прочего, например, входит возможность рассказать о своем бизнесе более чем 100 000 клиентам ESTO — что создает дополнительные возможности для продаж.

Директор по маркетингу компании Elkor Рональдс Фелдманис убежден, что ESTO помогает покупателям легче и быстрее делать покупки в электронных магазинах, – и это положительно сказывается как на продажах, так и на удовлетворенности клиентов. "Выбирая современные решения в области платежей в рассрочку и по частям в сотрудничестве с ESTO, мы предоставляем нашим клиентам быстрый и качественный покупательский опыт", — говорит Рональдс Фелдманис.

Каковы преимущества ESTO для покупателей?

Благодаря платежным решениям ESTO клиенты партнеров могут быть более гибкими в принятии решений о покупке. Теперь покупать можно тогда, когда это нужно, а не когда есть такая финансовая возможность. Это выгодная ситуация как для клиента, так и для продавца. В зависимости от индивидуальных потребностей каждый покупатель может найти подходящее для себя платежное решение ESTO: банковский платеж, платеж дебетовой картой или различные варианты "купи сейчас, заплати потом", такие как, например, рассрочка или платеж тремя частями (ESTO 3).

"ESTO недавно начал сотрудничество с iDeal, и нашим клиентам очень нравится предложение ESTO. ESTO обеспечивает удобный, быстрый и экономичный сервис и три разных способа оплаты, позволяя нашим клиентам выбрать наиболее подходящий для них", — говорит Николай Заикин, региональный менеджер iDeal Group в Латвии, признавая удовлетворение от сотрудничества.

Варианты оплаты ESTO позволяют клиентам покупать товары или услуги сейчас, а оплачивать их позже — клиент может разделить сумму платежа на несколько частей, выбрав наиболее удобный и выгодный для него период рассрочки.

ESTO 3 (или платеж тремя частями) — любимый метод оплаты клиентов партнеров ESTO. Он позволяет разделить платеж на 3 равных части без дополнительных доплат. Первый платеж всегда только в следующей после покупки месяце.

В 2018 году ESTO совместно с лидером эстонского рынка электронной коммерции Kaup24 участвовал в пилотном проекте по предоставлению автоматического метода оплаты тремя частями. Этот метод оплаты стал настолько популярным среди клиентов Kaup24, что в 2019 году ESTO начал предлагать его всем своим партнерам. Сейчас платежное решение ESTO 3 используется более чем 2000 офлайн- и онлайн-магазинами в странах Балтии.

"Каждый ретейлер, интегрировавший в свой магазин метод оплаты ESTO 3, увеличил объем своей корзины на 20% и более. Например, розничные продавцы одежды и обуви Rademar, Sportland, Weekendshoes и Newmood отмечают, что покупатели очень часто выбирают этот способ оплаты при покупке обуви, курток и другой одежды. Также, по статистике, ESTO 3 часто используется для покупки рабочих инструментов, велосипедов, электросамокатов, электронного оборудования, небольшой мебели и других подобных товаров. Мы считаем, что в течение 2–3 лет этот способ оплаты станет таким же популярным, как и обычные банковские платежи", — говорит главный менеджер по работе с партнерами компании ESTO Мартин Устал.

Почему следует выбрать ESTO для своего магазина?

Удобно, без комиссии, охватывает все страны Балтии

ESTO — первая компания в Балтии, позволяющая партнерам бесплатно пользоваться банковскими платежами во всех трех странах. Простая и быстрая интеграция с магазином через готовые плагины или по API позволяет партнерам быстро активировать любой вариант оплаты ESTO в любом своем магазине на любом рынке Балтии.

Выгодно для вашего клиента

Клиенты могут заказывать товары онлайн, выбирая подходящий им метод оплаты и период (в случае выбора опции рассрочки) из широкого спектра способов оплаты ESTO.

Легко и быстро начать бесплатное сотрудничество

Стать партнером ESTO легко: это бесплатно, и интеграция платежных решений занимает от 15 минут. Подав заявку на сайте https://esto.lv/business или написав на partneri@esto.lv, вы получите подробное предложение и рекомендации для достижения лучших результатов продаж вашего магазина.

Повышает результаты продаж и эффективность маркетинга

Одним из преимуществ ESTO является вовлечение партнеров в маркетинговые каналы ESTO. От новостных писем до социальных сетей — ESTO помогает партнерам привлечь новых клиентов и повысить уровень продаж.

Профессиональный партнер для долгосрочного сотрудничества

ESTO делает оплату покупок удобной как для потребителя, так и для продавца, предлагая различные способы оплаты для улучшения результатов продаж и конверсии, как в электронном, так и в обычном магазине.

Лаймонас Йонушка, менеджер интернет-отдела Studio Moderna, согласен с тем, что ESTO помогает им удерживать существующих и привлекать новых клиентов, создавая предложения с большей ценностью для различных покупателей. "Одно из главных отличий ESTO от других игроков на рынке — большой опыт, отработанный на крупнейших ретейлерах Балтии. Мы видим, что сотрудничество с ESTO может принести выгодные результаты для бизнеса, и мы очень рады этим возможностям роста. Предложение ESTO очень привлекательно для нашей компании, и мы гордимся этим сотрудничеством".

О компании "ESTO"

Компания "ESTO", основанная в 2017 году, предоставляет партнерам в Эстонии, Литве и Латвии полностью автоматизированную и основанную на технологиях сеть решений для финансирования и оплаты покупок в точках продаж (point-of-sale). Бизнес-модель "ESTO" заключается в упрощении платежей между клиентом и поставщиком услуг, предлагая систему оплаты в режиме реального времени для торговца и услугу рассрочки для клиента. Среди партнеров "ESTO" множество крупнейших торговцев Балтии — Kaup24, Weekendshoes, iDeal, Elkor, BigBox, ONOFF, Valge Klaar, RDE, Photopoint и многие другие.

ESTO создает и управляет самой передовой платежной платформой в индустрии электронной коммерции. Самое главное, к чему стремится ESTO, — предоставлять гибкий и автоматизированный продукт, который используют партнеры и конечные клиенты партнеров. ESTO — единственный поставщик подобной услуги, предлагающий столь широкий спектр платежных решений во всех странах Балтии. Платежные решения ESTO включают:

платежи по банковским картам,

банковские ссылки,

различные решения "покупай сейчас, плати позже",

платеж тремя частями,

услуги лизинга и рассрочки, позволяющие клиентам устанавливать ежемесячные платежи и периоды оплаты до 60 месяцев,

единая платформа ESTO для использования во всех странах Балтии и единая, простая интеграция.

"ESTO" в цифрах