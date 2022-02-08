Faktoro предлагает услуги финансирования для продавцов торговой площадки 220.lv

Торговый центр в интернете 220.lv сообщает, что на платформе marketplace можно воспользоваться услугами небанковской факторинговой компании "Faktoro", которая действует во всех странах Балтии. Предприятие предлагает услугу факторинга и бизнес-кредита, которая может помочь торговцам на торговой площадке 220.lv, столкнувшимся с нехваткой оборотных средств.

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По словам Карлиса Озолса, руководителя продаж торговой платформы 220.lv marketplace, новая услуга впервые была опробована в Литве. В связи с большим интересом торговцев в соседней стране компания решила внедрить услугу и в Латвии. Опыт показывает, что услуги "Faktoro" помогают продавцам планировать свои платежи, и были случаи, когда финансирование помогало им решать бизнес-задачи.

К. Озолс продолжает: "Мы постоянно работаем над снижением барьеров, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия в начале своей деятельности. Во многих случаях это мешает им стабилизировать и увеличить продажи. Вот почему мы предлагаем финансовые услуги, прислушиваясь к потребностям наших продавцов и находимся в поисках решений, которые помогут партнерам увеличить продажи. Мы верим, что это побудит малые и средние предприятия попробовать свои силы".

Одним из главных вызовов для компаний электронной коммерции является замораживание оборотных средств в цепочке поставок. Потребность в оборотных средствах варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от времени между приобретением товара и окончательным расчетом с покупателями.

Паулс Ластас, менеджер по развитию бизнеса "Faktoro", отмечает, что это сотрудничество стабилизирует расширение услуги во всех странах Балтии. П.Ластас продолжает: Интеграция систем "PHH Group" и "Faktoro" и автоматизация процессов позволяют быстро оценивать риски и принимать незамедлительные решения о финансировании. Наши цены уже доступны не только для малых, но и для любых компаний. Но мы можем предложить мелким торговцам скорость принятия решений, которую не может предложить ни один традиционный банк".

Продавцы могут подробно ознакомиться с предлагаемыми "Faktoro" финансовыми услугами на сайте 220.lv. "Faktoro" рассматривает заявки в течение 24 часов. Помимо факторинга, 220.lv предлагает еще одну услугу финансирования — кредиты без залога до 50 000 евро.

Этот механизм поддержки Европейского инвестиционного фонда позволяет компаниям с количеством сотрудников до 9 и оборотом до 2 миллионов евро занимать до 50 000 евро без залога. Кредит предоставляется на срок от 3 до 24 месяцев.

П. Ластас утверждает, что эта услуга может быть особенно полезна, когда факторинга уже недостаточно: "Мы знаем, что некоторые компании после начала торговли на онлайн-платформе иногда увеличивали свой оборот и часто нуждаются в инвестиционном кредите для развития своего бизнеса".

Он подчеркивает, что в будущем планируется расширить корзину финансовых услуг компании и предоставлять кредиты не только малым, но и более крупным компаниям во всех странах Балтии. Предприятиям будет предложено более быстрое обслуживание, более гибкие продукты и более низкие затраты на финансирование. По сравнению с другими каналами продаж это позволит этим компаниям быстрее расти на платформах электронной коммерции "PHH Group", получая конкурентное преимущество.

У тех, кто хочет узнать больше о факторинге, 25 февраля будет возможность принять участие в серии семинаров "Learning Fridays", организованной 220.lv, где примут участие эксперты, которые расскажут о факторинге в бизнесе и возможностях финансирования на рынке. Семинар будет проходить на английском языке и подать заявку на участие можно здесь: https://220.lv/lv/marketplace#events