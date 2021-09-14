Femto-LASIK – коррекция зрения нового поколения

Лазерная коррекция зрения — это выход на новый уровень жизни. Избавляясь от необходимости носить очки и линзы, вы обретаете абсолютную свободу. На смену неудобствам приходит уверенность в себе, острое зрение и комфорт в любое время суток. Как восстановить зрение быстро и безопасно для здоровья? Femto-LASIK — лучший выбор для тех, кто готов к качественным переменам в жизни. О том, с чего началась новая эра в лазерной коррекции зрения, и что это значит для пациентов, рассказывает профессор Игорь Соломатин.

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Какие передовые методы лазерной коррекции зрения уже доступны в Латвии?

Стремительное развитие технологий лазерной коррекции зрения открывает новые возможности как для врачей, так и для пациентов. Еще 10-15 лет назад мы не могли представить, что будем восстанавливать зрение пациентам с тонкой роговицей и высокими диоптриями, и делать это настолько точно, бережно и быстро за считанные секунды.

Сегодня такую возможность в рижской Клинике др. Соломатина обеспечивает богатый опыт хирургов-офтальмологов и использование передовых технологий, в частности, сверхскоростного фемтосекундного лазера нового поколения Carl ZEISS VisuMax. Лазерная коррекция зрения при помощи фемтолазера в нашей клинике успешно проводится с 2009 года.

Благодаря особым характеристикам фемтосекундный лазер VisuMax делает операцию более прогнозируемой и снижает риски послеоперационных осложнений. Интересно, что работа лазерной установки VisuMax настолько точна, что с ее помощью можно написать свое имя на волоске.

Инновационная немецкая технология Femto-LASIK на базе фемтосекундного лазера VisuMax была разработана для максимально комфортного и безболезненного восстановления зрения, чтобы пациент чувствовал себя в безопасности, и сразу после процедуры мог вернуться к привычному образу жизни.

Что такое технология Femto-LASIK?

Технология Femto-LASIK пришла на смену классическому методу лазерной коррекции зрения LASIK. Femto-LASIK уверенно используют ведущие офтальмологи мира, так как она позволяет устранить серьезные дефекты зрения, включая сильную близорукость и дальнозоркость, даже при наличии тонкой роговицы и противопоказаний к другим методам коррекции.

Свое название процедура получила, благодаря фемтосекундному лазеру, который используется во время ее проведения. Этот лазер позволяет формировать ультратонкую «крышечку» из тканей роговицы толщиной всего 100 микронов; скорость его импульса составляет всего несколько фемтосекунд – одну миллиардную долю микросекунды, а время воздействия не превышает 60 секунд.

Чем Femto-LASIK отличается от других методов лазерной коррекции?

Лазерная технология Femto-LASIK бережнее и точнее, чем механическая технология, используемая в методе LASIK. Операция Femto-LASIK проводится без разрезов и под местной капельной анестезией. Глубина и направление воздействия лазера находится под микронно точным контролем. Вся процедура занимает, в среднем, 1,5 секунды на коррекцию одной диоптрии.

Зачастую, с помощью Femto-LASIK удается восстановить остроту зрения до 120 % и более. Кроме того, такая операция более комфортна для пациента и максимально бережна к анатомическим структурам роговицы, что важно для получения моментального эффекта и легкого восстановления. Восстановление зрения после процедуры происходит в течение первых 2-3 часов.

Кому показана лазерная коррекция зрения Femto-LASIK?

Решение о том или ином методе коррекции зрения и самой операции принимает врач вместе с пациентом после обследования – во время личной консультации. В зависимости от индивидуальных особенностей структур глаза, остроты зрения и пожеланий пациента, врач подбирает оптимальный вариант. При отсутствии противопоказаний, мы можем рекомендовать технологию Femto-LASIK, как одну из самых деликатных и надежных для пациента. Для обеспечения лучших результатов врачи Клиники др. Соломатина также используют в своей работе ряд других современных технологий и инструментов высочайшего качества из Германии, Швейцарии и Италии.

Как попасть на коррекцию зрения Femto-LASIK в Клинику др. Соломатина?

Для того, чтобы обрести долгожданную свободу от очков и линз, нужно сделать несколько простых шагов: