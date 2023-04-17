Финансовая поддержка защиты интеллектуальной собственности в размере 25 млн евро

Для предпринимателей сейчас самое время подать заявку на получение компенсации от Фонда поддержки малых и средних предприятий EUIPO "Идеи для усиления предприятия"! Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) вновь поддерживает малые и средние предприятия (МСП) с помощью специального фонда, который возмещает часть расходов, связанных с регистрацией товарных знаков и промышленных образцов (дизайнов). Это дает предпринимателям возможность защитить свою интеллектуальную собственность и возместить существенную часть затрат. Товарные знаки и промышленные образцы могут быть зарегистрированы не только на национальном уровне (например, в Латвии), но и на всей территории ЕС. Читайте дальше, чтобы узнать, как подать заявку и получить это финансирование!

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Что такое Фонд EUIPO для поддержки малого и среднего бизнеса?

МСП Фонд EUIPO был создан для поддержки роста и конкурентоспособности малых и средних предприятий ЕС путем предоставления средств для компенсации расходов на регистрацию товарных знаков и промышленных образцов (дизайнов). Фонд предлагает возмещение расходов в размере до 75% от стоимости регистрации.

Фонд МСП открыт для подачи заявок с 23 января 2023 года по 8 декабря 2023 года. В этом году выделено 25 млн евро на компенсацию расходов заявителей. Как и в предыдущие годы, финансирование осуществляется на основе грантов в форме ваучеров. Учитывая, что финансирование рассматривается в порядке поступления заявок, лучше подать заявку раньше, чтобы не опоздать. Для малых и средних предприятий регистрация товарного знака и защита другой интеллектуальной собственности имеют важное значение для содействия росту бизнеса. Поэтому данный фонд ориентирован именно на те компании, для которых возможность роста и известности на рынке особенно важна. Любое малое или среднее предприятие, зарегистрированное в Европейском Союзе, может воспользоваться финансированием! Мы приглашаем всех соответствующих требованиям заинтересованных заявителей воспользоваться этой возможностью и готовы помочь получить финансирование фонда. Следует отметить, что возмещение затрат на защиту интеллектуальной собственности в рамках Фонда МСП составляет до 1630 евро.

Воспользуйтесь отличной возможностью защитить свою интеллектуальную собственность!

Финансирование из EUIPO МСП фонда "Идеи для усиления предприятия" будет осуществляться в форме присвоения ваучеров, которые обеспечат софинансирование таких мероприятий, как:

После подачи заявки EUIPO рассматривает ее и проверяет, соответствует ли компания требованиям условий финансирования. Если заявка одобрена, компании будет предоставлено софинансирование согласно уровню затрат в пределах суммы ваучера. Возмещение расходов на регистрацию доступно как для регистрации товарного знака, так и для регистрации промышленного образца (дизайна).

Почему важно защищать свою интеллектуальную собственность?

Партнер компании МЕТИДА, профессиональный патентный поверенный Евгения Гайнутдинова подчеркивает, что защита интеллектуальной собственности необходима для долгосрочного роста и конкурентоспособности компаний. Регистрация товарных знаков и промышленных образцов (дизайнов)помогает выделить компанию среди аналогичных компаний, защитить идентичность продукта или услуги компании и предотвратить использование конкурентами схожих товарных знаков или дизайна. Таким образом, компания может сохранить свою эксклюзивность и создать надежный бренд, который является ценным ресурсом в долгосрочной перспективе.

Фонд МСП EUIPO - это прекрасная возможность для малых и средних предприятий получить финансовую поддержку в защите своей интеллектуальной собственности. Не забудьте подать заявку на получение этой финансовой поддержки и воспользуйтесь возможностью укрепить конкурентоспособность и рыночную позицию вашей компании. Убедитесь, что вы соответствуете всем критериям и подайте заявку вовремя, чтобы не упустить эту ценную возможность. Удачи вам на пути к успешному и защищенному бизнесу!

" Защита прав интеллектуальной собственности и поддержка в этом особенно важны для компаний, которые выводят свой бизнес в Интернет и масштабируют его. С ростом электронной коммерции такие торговые площадки, как Amazon, стали горячей точкой в контексте нарушений прав интеллектуальной собственности. В частности, увеличилось количество претензий в отношении использования товарных знаков или продажи подделок", - говорит Евгения Гайнутдинова.

Инвестиции в регистрацию товарного знака - это разумный шаг для любого предприятия малого и среднего бизнеса, стремящегося укрепить свой бренд, тем самым обеспечивая его узнаваемость и конкурентоспособность на рынке. Используя фонд МСП и сотрудничая с опытным специалистом по защите прав интеллектуальной собственности, таким как METIDA, вы сможете защитить свой бренд, увеличить свою долю на рынке и обеспечить долгосрочный успех. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам сориентироваться в процессе регистрации товарного знака и максимально использовать возможности Фонда МСП.

METIDA может помочь на протяжении всего процесса получения поддержки.

Тем, кто заинтересован в получении поддержки, предлагается заполнить форму быстрой регистрации товарного знака.