Финансовая страховочная сетка для разных жизненных сценариев

Часто приобретение страхования жизни происходит после различных важных жизненных событий, например, вступления в брак или рождения ребенка, но это вовсе не единственные случаи, когда стоит обдумать необходимость страхования.

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Поскольку двух одинаковых жизненных сценариев не бывает, нет и одного универсального ответа на вопрос: "Нужно ли мне страхование жизни?"

Если вы оказываете кому-то финансовую помощь

В поиске ответа стоит обдумать, не является ли ваша финансовая поддержка настолько существенным подспорьем для того, кому будет очень трудно без нее обойтись. Здесь речь идет не только о детях — это могут быть родители, братья, сестры или кто-то другой, кто без вашей поддержки попадет в финансовые затруднения.

Цель страхования жизни — заменить утраченный доход в период, пока происходит адаптация к новым условиям жизни. Приобретая страхование жизни SEB, можно выбрать страховую сумму, к примеру, равноценную доходу за один год, чтобы продолжить получение финансовой поддержки, которую вы оказываете в настоящий момент.

В то же время нужно подчеркнуть, что получатель страхового возмещения сможет свободно решить, что делать с этой суммой. Например, кто-то может предпочесть с ее помощью оплатить актуальные расходы, а другой — погасить долговые обязательства или финансировать дальнейшее образование.

Чтобы кредитные обязательства не перешли по наследству

Кроме того, стоит обдумать приобретение страхования в случае, если у вас есть имущество, приобретенное в кредит. Если у вашего кредита есть созаемщик, стоит оценить, сможет ли он при имеющихся доходах погасить долговые обязательства, не испытывая финансовых затруднений. Чтобы застраховаться от наследования долговых обязательств, можно приобрести страхование жизни со страховой суммой, позволяющей полностью погасить кредитные обязательства.

Решение вопросов, связанных с наследованием имущества, тоже требует временных и финансовых затрат, и в таких случаях возмещение по страхованию жизни может очень пригодиться. Оно позволит не только оплатить текущие расходы, но и приспособиться к новым обстоятельствам. Страхование жизни — это бескорыстная покупка, которая подтверждает, что вы заботитесь о своих близких, и одновременно дарит душевное спокойствие.

Собственная финансовая защищенность тоже немаловажна

Забота о себе не менее важна, чем забота о близких, поэтому стоит оценить стабильность своего кошелька в отношении различных финансовых потрясений. К примеру, в случае тяжелого заболевания могут возникнуть неожиданные крупные расходы, связанные с медицинским уходом или реабилитацией. Не всегда расходы в полном объеме оплачивает система государственного социального страхования, поэтому полис страхования от критических заболеваний в таких случаях может оказаться полезным подспорьем.

Цель страхования от критических заболеваний SEB — обеспечить финансовую поддержку в сложное время, чтобы заболевший мог сосредоточиться на восстановлении своего здоровья, не беспокоясь о доходах и тратах. Страховое возмещение может пригодиться, чтобы провести дополнительные обследования или получить заключение специалиста либо так называемое "второе мнение", в случае необходимости переоборудовать дом или приобрести вспомогательные устройства.

Нередко приходится слышать, что страхование необходимо лишь пожилым людям. Хотя, будучи молодыми и здоровыми, мы редко задумываемся о непредвиденных жизненных ситуациях, именно сейчас самое время обеспечить финансовую защиту в будущем. В молодости страхование стоит дешевле и может оказаться очень полезным, потому что в начале трудовой карьеры сбережений на непредвиденные ситуации еще нет.

На решение о приобретении страхования влияют различные обстоятельства, и его рекомендуется принимать после тщательной оценки. Несмотря на то, что оно не может прямо предотвратить неприятные события, страхование облегчает время адаптации и снижает риск финансовых затруднений.

Иногда выбрать наиболее подходящее страхование довольно сложно – как понять, какое решение подойдет для нынешних жизненных условий и действительно ли страхование необходимо? Чтобы облегчить этот процесс, эксперты SEB разработали инструмент, который проведет Вас через 5 различных ситуаций, помогая определить, необходимо ли Вам страхование и какой его вид подходит именно Вам и Вашей семье.