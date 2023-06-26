Финансовый эксперт: экономика привыкла к печатанию денег

Фразу "Не дай бог жить в эпоху перемен" обычно приписывают Конфуцию, но говорил ли он это в действительности, мы никогда не узнаем. Зато мы узнали, каково это — жить в эпоху перемен, ведь человечество пережило ряд беспрецедентных кризисов, таких как эпидемия Covid-19, спровоцированная Российской Федерацией война на Украине, энергетические и логистические перебои, а также растущая инфляция. О том, как эта ситуация влияет на банковский сектор и какие изменения в ближайшем будущем ожидают нас на финансовых рынках, мы поговорили с Сандисом Капитоновым, руководителем департамента ресурсов LPB Bank.

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— Какова текущая ситуация на финансовых рынках и наметились ли уже более ясные тенденции на будущее?

— Главная проблема финансового рынка — это по-прежнему инфляция, в нынешнем году она остается не менее актуальной, чем в прошлом. В этом году в развитых странах мы наблюдаем ее падение, но показатели все еще достаточно высокие. Годовой уровень инфляции в Латвии все еще обгоняет таковой в других странах еврозоны, что объясняется главным образом влиянием роста энергоресурсов и внешних обстоятельств. Средний уровень инфляции в еврозоне в апреле этого года составил 7%, что значительно ниже, чем в предыдущие месяцы, когда он был близок к 9%. Цены на газ, являющиеся основной причиной скачка цен в прошлом году, уже несколько месяцев подряд демонстрируют тенденцию к снижению и достигли в Европе довоенного уровня. Однако снижение инфляции по причине внешних обстоятельств в Латвии, скорее всего, будет иметь место только в середине этого года, поскольку связанное со снижением цен влияние энергоресурсов и других внешних обстоятельств часто проявляется не сразу. Не исключено, что и в Европе, и в том числе в Латвии, повышенная инфляция сохранится на прежнем уровне, а зимой может снова вырасти, но уже не так быстро, как в 2021 году.

Естественно, возникает вопрос: почему уровень инфляции настолько высок? Первопричина кроется в том, что стимулирование экономики со стороны ЦБ было чрезмерно долгим и агрессивным. Отрицательная процентная ставка в еврозоне существовала уже с 2014 года, таким образом, банковская система и бизнес были обеспечены очень дешевыми денежными ресурсами. Это в основном способствовало росту активов, а не экономики, на которую затем начал оказывать негативное воздействие Covid-19. Проблемы поставок, повлекшие за собой ограничение доступа к тем или иным товарам, также способствовали росту цен. После этого началась война, вызвавшая рост цен на энергоресурсы, что соответствующим образом сказалось на увеличении стоимости потребительских товаров. Еще один аспект — увеличение военных расходов стран, которые в значительной степени финансируются в долг.

Плохая новость заключается в том, что для борьбы с инфляцией по-прежнему используется печатание денег. Например, рост цен на отопление компенсируют пособиями, стоимость электроэнергии — различными целевыми доплатами, повышением заработной платы. Разумеется, возмещение затрат путем печатания еще большего количества денег не может снизить инфляцию в долгосрочной перспективе.

— Как вы думаете, как долго может продолжаться рост инфляции?

— Рост инфляции фактически остановлен, вопрос в том — надолго ли? Меры центральных банков по повышению процентных ставок обнадеживают, но для потребителей они ничуть не менее болезненны, чем инфляция, так как растут кредитные и лизинговые платежи, в результате остается меньше денег на ежедневные и другие расходы. Целью такой "системы" является снижение инфляции.

— Как высокая инфляция повлияла на деятельность LPB Bank и на банковский сектор в целом?

— LPB Bank активно следит за событиями в мировой экономике и за политикой центральных банков. Действия банка незамедлительны и соответствуют политике Европейского центрального банка (ЕЦБ). Отрицательный эффект проявляется в удорожании кредитования. Данная тенденция наблюдается для всего рынка коммерческих банков. В то же время с повышением процентных ставок становится более интересным инвестиционный рынок. Отдача потенциальных инвестиций с фиксированным доходом (облигации, депозиты) уже превзошла уровень прошлого года, и сейчас можно зарабатывать больше при относительно низком риске. Единственное примечание заключается в том, что отдача финансовых инструментов с фиксированным доходом, имея в виду большинство безопасных инструментов, будет по-прежнему ниже, чем текущий уровень инфляции. Почему? Потому что ставка рефинансирования ЕЦБ примерно в два раза ниже инфляции, хотя еще никогда в истории ставки не повышались так стремительно.

Следует отметить, что LPB Bank в основном специализируется на услугах электронной коммерции и FinTech. Классические банковские услуги у нас также достаточно развиты и успешно оказываются. Такая бизнес-модель позволяет банку оставаться стабильным даже во время кризисов, так как за услуги электронной коммерции взимается фиксированная комиссия, а не процентные платежи. Мы абсолютно уверены, что электронная коммерция будет и далее развиваться во всем мире и наше конкурентное преимущество от этого только возрастет. Вторым гарантом стабильности банка являются качественные инвестиции в финансовые инструменты и диверсифицированные займы клиентам, процентные доходы от которых растут по мере увеличения рыночных ставок.

В целом основная задача банков в кризисные времена заключается в умении сбалансировать свою базу активов и пассивов, не потерять возможность зарабатывать в меняющихся рыночных условиях и адаптироваться к новому регулированию отрасли (например, известно, что в Латвии проводилась и проводится очень строгая политика противодействия легализации денег, полученных преступным путем (Anti-Money Laundering, AML). При росте процентных ставок и инфляции в результате макроэкономических событий расходы заемщиков значительно возрастают, что влияет на платежеспособность заемщиков Латвии. Следует учитывать, что цена на ресурсы растет и для банков. Если 10 лет назад коммерческие банки могли занимать средства в Банке Латвии по ставке 0%, то сейчас эта ставка составляет 4% и, скорее всего, вырастет еще больше.

— Изменилось ли поведение клиентов за последний год и если да, то как?

— Если говорить о кредитовании, то в Латвии в целом клиенты очень осторожно берут кредиты. Исторически у нас сложилось так, что жители Латвии намного реже хотят брать на себя риски по сравнению с жителями других стран Балтии. Это видно и по кредитной статистике: и в Эстонии, и в Литве кредитов выдается намного больше, чем в Латвии. Безусловно, это связано со структурой доходов физических лиц, с бизнесом как таковым и с принятием рисков. Деловая активность, как мы видим, у нас тоже ниже, чем в соседних странах. Оценивая кредитные проекты, банки в Латвии в основном отказывают в выдаче кредита, так как кто-то не может предоставить обеспечение, у кого-то проекты выглядят труднореализуемыми и рискованными, поэтому банки охотно выдают кредиты только тем компаниям, которые могли бы обойтись и без них.

— Каких трендов нам следует ожидать в банковском секторе и на финансовых рынках?

— Мы попали в эпоху перемен. Но я смотрю в будущее с оптимизмом и верю, что мы сможем преодолеть вызовы. Деньги, как и раньше, будут двигать мир вперед — люди будут хотеть зарабатывать и жить лучше, строить дома побольше и покупать автомобили поновее. Я надеюсь, что мы продолжим развиваться и совместными усилиями создавать новые возможности для воплощения в жизнь мечты о лучшем будущем. И в этом будущем я вижу ряд тенденций, которые коснутся банковско-финансового сектора: