Фитнес - для всей семьи!

Сетевой абонемент — вход сразу в четыре фитнес-клуба F1 в Риге.

10 главных причин присоединиться к нам уже сегодня.

1. Все знают, что физическая активность — это долгая, здоровая и качественная жизнь, красота тела с детства и до глубокой старости, отличное настроение и позитивный настрой. Замечено, что если час потренироваться в зале или поплавать в бассейне, то плохого настроения как не бывало!

При этом грамотно спланированный тренировочный процесс помогает на порядок снизить процент заболеваемости. Въедливые американцы недавно подсчитали, что потраченный доллар на занятия фитнесом сокращает будущие медицинские расходы в 2,7 раза.

F1 — это высокопрофессиональная команда специалистов–тренеров, фанатов своего дела, которые знают, как сделать занятия фитнесом по–настоящему эффективными и желаемыми, учитывая все нюансы вашей личности, возраста, здоровья, пожеланий и возможностей.

2. Возможность выбора — это всегда плюс. Сообщаем, что на данный момент в Риге работают четыре клуба F1 в разных концах города: в центре, в Зиепниеккалнсе, Пурвциемсе и Кенгарагсе. Для удобства клиентов у каждого клуба F1, в том числе в центре города, открыта бесплатная парковка.

3. Доказано учеными, что регулярные физические нагрузки помогают сохранять длину конечных участков ДНК–хромосом, которые с возрастом неизбежно укорачиваются. Физические упражнения тормозят этот процесс. Это значит, что вы в любом возрасте будете выглядеть моложе, чем сверстники, не занимающиеся спортом.

Главное — определиться с видом тренировок, которые доставят вам радость и принесут пользу! Сеть F1 предлагает все, что душе угодно и что есть в мире фитнеса. Имеются различные групповые занятия (представляете, сколько их в четырех клубах F1?), великолепно оборудованные тренажерные залы, чистейший 25–метровый бассейн в Пурвциемсе. Проводятся занятия основными видами единоборств: дзюдо, тхэквондо, боксом, в том числе для женщин, и др., а также сквошем (!), йогой, в студии пилатеса со специализированными тренажерами для индивидуальных занятий — специалисты помогут каждому новичку определиться с выбором. Для этого существует индивидуальная вводная ознакомительная тренировка, включающая в себя фитнес-тест и рекомендации по планированию дальнейших тренировок.

В тренажерном зале каждого клуба F1 работает дежурный тренер, который охотно поможет новичкам разобраться с тренажерами, ответит на вопросы, а также покажет и подскажет, как правильно выполнять те или иные упражнения.

4. ДЕТЯМ очень нужна физическая активность, поэтому приводите свое чадо в один из клубов F1. Многие занятия доступны с 3-летнего возраста. Абонимент дает возможность посещать занятия для детей во всех четырех клубах F1: бассейн, малый бассейн для детей от 3 лет (глубина — 70 см), танцы, фитнес, балет, художественную гимнастику, настольный теннис, зумбу (сочетание танца и фитнеса), а также дзюдо, тхэквондо, кикбоксинг, бокс…

Важно, что график занятий в клубах F1 составлен так, чтобы родители тренирующихся деток (как мама, так и папа) могли в это же самое время успеть позаниматься спортом! Такова философия клуба F1!

5. Постоянная чистота в залах, бассейне, гардеробе и душевых — один из основных приоритетов F1. Шкафчики для переодевания большие, вместительные, что называется, размера XL. Есть также сейфы.

6. Во всех четырех клубах F1 — комфортные условия как для спортивных занятий, так и для релакса после них: есть массажные аппараты и банные комплексы (сауна, аромабаня и паровая турецкая баня). В бассейне — каскады, джакузи и гидромассажеры.

7. Мы поддерживаем СЕНИОРОВ и СТУДЕНТОВ специальными ценовыми предложениями.

8. Откроем еще один секрет: члены клуба F1 — мужчины и женщины разных возрастов — быстро знакомятся друг с другом, обретают дружбу и любовь и даже строят семьи. Спорт помогает многим людям выйти из зоны одиночества, что просто прекрасно.

9. Во всех четырех клубах F1 ждут как опытных спортсменов, так и тех, кто никогда ранее ни дня не занимался никаким спортом.

Кстати, по будням клуб работает аж с 7.00 до 23.00, что позволяет каждому, даже очень занятому делами человеку найти час времени для того, чтобы стать здоровее, стройнее и счастливее.

Вам уже не терпится надеть кроссовки? Вам сюда — подробная информация и координаты всех четырех клубов сети F1 в Риге: clubf1.lv/contacts